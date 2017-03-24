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24 марта
Аналитика
На это намекают его отношения с Виктором Черкесовым, соратником ВВП, которого давно оттесняли и таки оттеснили от трона
24.03.2017 20:43 ·
Киевавтодор обиделся на СБУ за «фальсификации». Но его руководители ушли в отпуск именно сейчас и... вместе
24.03.2017 18:22 ·
Практические советы относительно старта правительственной программы: какие лекарства сможем получать бесплатно и где
24.03.2017 15:54 ·
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В России горел пороховой завод, есть погибший906 Просмотров • 24.03.2017 21:34
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Астронавты NASA и ЕКА начали ремонт в открытом космосе260 Просмотров • 24.03.2017 15:24
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В Киеве встретили пятый поезд единения55 Просмотров • 24.03.2017 11:16
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NASA испытало двигатель для лунно-марсианской ракеты254 Просмотров • 24.03.2017 09:46
Фото
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БлогиМертвая петля в небе над Киевом Виктор Шпак 24.03.2017 01:21
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В Луганской области спасатели провели учения по ликвидации аварии на железнодорожном транспорте
Пресс-центр
- Совместный пресс-брифинг руководства СБУ и Консультативной миссии ЕС
- Религиозная свобода. Как ее обеспечить?
- Кубок героев АТО
- Трудовые права. Как отстаивать?
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- Преcc-центр: Совместный пресс-брифинг руководства СБУ и Консультативной миссии ЕС
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23.03.2017 12:00 • зал 1
23 марта в 12.00 состоялся совместный пресс-брифинг руководства СБУ и Консультативной миссии ЕС на тему: “Путем европейских спецслужб: первый отчет СБУ согласно европейским практикам”. (Зал 1) читать дальше
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- Преcc-центр: Религиозная свобода. Как ее обеспечить?
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23.03.2017 15:00 • зал 2
23 марта в 15.00 состоялся “круглый стол” на тему: "Права верующего гражданина: вызовы современности". читать дальше
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- Преcc-центр: Кубок героев АТО
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23.03.2017 11:00 • зал 2
23 марта в 11.00 состоялся “круглый стол” на тему: “Всеукраинская программа психологической и физкультурно-оздоровительной реабилитации участников боевых действий “Открытый чемпионат по футболу Всеукраинской футбольной лиги участников АТО на Кубок героев АТО”. читать дальше
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- Преcc-центр: Трудовые права. Как отстаивать?
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22.03.2017 17:00 • зал 2
22 марта в 17.00 состоялась дискуссия на тему: “Возможны ли в Украине забастовки?”. читать дальше
Анонсы
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27.03.2017 11:00
Лечит Мельпомена. Как выживают творческие люди с ограниченными возможностями?
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27.03.2017 12:00
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27.03.2017 12:00
Международный турнир по спортивной гимнастике. Пятнадцатый юбилейный.
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28.03.2017 11:00
Приватизация без преград. Новый закон должен ускорить продажу госактивов
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29.03.2017 12:00
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31.03.2017 11:00