40 градусов вам в ленту: Боевик плюс сепаратист, или Привет от «Луга-Нова»

В настоящее время «Луга-Нова» является главным налогоплательщиком в “ЛНР”

Юрий Луценко сообщил, что сотрудники Генеральной прокуратуры вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, сына сепаратиста Леонида Держака, гендиректора Луганского ликероводочного завода «Луга-Нова». 43- летний сынок работал у папы замдиректором, такой семейный подряд. При этом жил в Киеве.

При задержании у Димы изъяли удостоверение личности военнослужащего, выданное военным комиссариатом “ЛНР” и удостоверение ветерана боевых действий, выданное в 2018 году министерством обороны Российской Федерации.

Можно только предполагать, с какими задачами сюда был заслан Дима, воевавший в ЛеНеРии против Украины!

Кстати, пока сын воевал, папа там тоже не сидел, сложа руки.

После отставки Плотницкого он очень хотел занять пост “главы ЛНР” и даже подал заявление как самовыдвиженец и был зарегистрирован. Но понятно, что выборы в ЛеНеРии — понятие условное: прошел тот, кто был назначен Москвой, — Леонид Пасечник.

Сам же Держак сосредоточился на дальнейшем развитии своей “монопольки”, благо, в воюющем регионе было кому потреблять беленькую.

До войны предприятие выпускало довольно качественный продукт, который регулярно отмечали наградами на различных международных выставках. Поскольку пути на выставки закрыли, Держаки налегли на вал. В прошлом году пресс-служба администрации города Луганска разместила на своем сайте гордое сообщение о том, что Луганский ликероводочный завод «Луга-Нова» по сравнению с довоенным 2014 годом увеличил производство алкоголя в шесть раз!

«Сейчас в среднем в месяц выпускается до 1 миллиона 250 тысяч штук бутылок пол-литровой емкости. До войны мы выпускали до 200 тысяч бутылок», — сообщил генеральный директор предприятия Леонид Держак.

Ну и если до войны луганские водки имели нейтральные названия, то сейчас это «Питейная монополия”, “Целковая”, “Российская”, «Московская особая» и т.д. По принципу: кто пьет, тому и угождаем.

В настоящее время «Луга-Нова» является главным налогоплательщиком в “ЛНР”. Это я к тому, что денег у папы-сепаратиста достаточно, чтоб выкупить сына-боевика у украинских судей.

Ольга Коростелева

FB