О «качелях» российских спецслужб и пропаганды. С 13 июля – раскачка на новый уровень?

Невидимый, но всем известный «дирижер» раскачивает ситуацию синхронно сразу в двух странах – Украине и Грузии

События последних дней доказывают, что спецслужбы РФ активизировали свою деятельность по формированию в Украине ситуации, которая в случае необходимости, позволит в сжатые сроки начать сценарий «управляемого хаоса».

Налицо планомерное давление на психику обычного гражданина с целью в нужный момент довести его до состояния «сорванная крышка чайника». Причем, невидимый, но известный «дирижер» делает это синхронно сразу в двух странах — Украине и Грузии.

Посудите сами, не многовато ли событий произошло в этих двух в принципе «тихих по духу» государствах за 2-3 недели? Перечислим самое важное:

— в Украине ситуация накачивается с помощью минирования объектов, переименования проспектов, сносом-восстановлением памятников, разыгрываются языковой и религиозный вопросы, традиционно – коррупция. И масса чистых пропагандистских мероприятий — показ «Открывая Украину», «сорванный» телемост «Давайте поговорим» и др.

— после провокации российского спецслужбиста Гаврилова в парламенте Грузии последовали протесты и их силовой «разгон», санкции РФ, искусственное создание грузинского «антимайдана», стычки между протестующими.

13 июля произошли два события, призванные «раскачать» ситуацию на новый уровень.

В Украине – обстреляли из гранатомета канал 112. Естественно, никто не пострадал, ущерб минимален, в общем, все так же как всегда при постановочных обстрелах и поджогах «украинскими радикалами» для российских ТВ. Цели тоже понятны – провернув такие трюки «чужими руками», например, используя для поджога культурного венгерского центра на Закарпатье иностранных граждан, отлично получается «разгонять волну» в мировых СМИ о «зверствах фашистов и бандеровцев» в Украине. И ведь, к сожалению, действует – решение присяжных по «делу» В.Маркива в итальянском суде тому пример.

В Грузии виноградари из винного региона Грузии Кахети провели акцию протеста у здания телекомпании «Рустави 2» с требованием отставки генерального директора канала Ники Гварамия за его высказывания о вине и экспорте в Россию, а ранее провели акцию протеста в Кахети, где в знак протеста на полчаса перекрыли трассу Вазиани-Гомбори-Телави.

В обоих случаях стиль и методы работы очень похожи на действия агентуры спецслужб РФ, которая работает под прикрытием «патриотической прослойки» и интегрирована в различные радикальные движения любой страны.

К чему это все написано? Ситуацию можно раскачать только в одном случае – если «дирижер» в состоянии спровоцировать и повести за собой для своих же целей определенную массу народа.

Такие люди делятся на три части: «продажные» – их просто купили – да, мерзко, но хоть объяснимо – они, в отличие от двух других групп, хотя бы «профит» имеют. «Идеологические» — их на самом деле в Украине не так много, но они, к сожалению, есть. Это такая группа людей, которая постоянно всему удивляется, один из самых ярких примеров – владелец ялтинского зоопарка Олег Зубков постоянно удивленный как Россия так с ним могла. А вот третья группа самая массовая: в спецслужбах всего мира их называют «полезные идиоты». Ты можешь иметь шесть высших образований, стабильный высокодоходный бизнес, жену красавицу или мужа любимого, но – тебя умышленно и незаметно вывели из состояния равновесия, и ты совершаешь необдуманные поступки, нехарактерные для тебя. Ты справедливо возмущен, кажется, что еще чуть-чуть и справедливость восторжествует – да что-то надо сделать, скорее всего, радикальное, ну а как иначе? Добро пожаловать – ты в клубе «полезных идиотов», и тебя уже используют по полной программе.

Казалось бы, уже нет возможности остановить волну раскачивания ситуации в Украине, кому-то не до этого (извечное — моя хата с краю), а другие помогают это сделать (приобретенное — посмотрим, как повернется).

А ведь тут не все так просто… И не надо в этом винить спецслужбы и правоохранителей — «ихтамнеты» успешно и массированно занимаются раскачиванием ситуации и в более стабильных странах, используя самые разнообразные методики «раскачки». При этом понимая, что рецепта по-настоящему эффективной стабилизации кроме дубинки в руках полицейского не придумали, а она в свою очередь запускает новую волну дестабилизации.

Мой совет – держите голову холодной.

И в первую очередь разберитесь – кому это все нужно – уж точно не вам…

Юрий Карин, координатор группы «Информационное сопротивление»

ИС

