Пожиратели стульев, или Как делаются новости за поребриком

Как продуцируют «новости» донецко-ростовские фейкопроизводители

29 июля сайт «Донецкое агентство новостей» так называемой ДНР опубликовал новость о том, что 19 военнослужащих прибывшего недавно в Волноваху механизированного батальона 17-й танковой бригады ВСУ на минувшей неделе задержаны военной службой правопорядка в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом якобы сообщил чиновник пресс-службы “управления народной милиции ДНР” Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

Дальше шли рассуждения о низком уровне воинской дисциплины в рядах украинских “вооруженных формирований”. Согласитесь, – новость ни о чем, просто никому не интересный треп. Как говорится, с такой новостью рейтинг не сделаешь. Поэтому через пару дней сайт Ростов.Привет.ру придал ей нужного для россиян драматизма, разместив неясный слух под заголовком: “Толпа пьяных украинцев на танках пыталась прорваться в Ростовскую область”. Здесь тот же Безсонов уже утверждал, что “19 бойцов 17-й танковой бригады вооруженных сил Украины были задержаны разведчиками армии ДНР”. Ну, понятно, все пьяные и обколотые...

Эту дезу сопровождало фото танков на фоне ростовского магазина с вывеской Донпродукт.

Ради интереса посмотрела, что еще публикует этот брехливый Ростов.Привет.ру. Получила просто невероятное удовольствие от “творчества” так называемых журналистов. Вот несколько образцов заголовков, которыми потчуют ростовских читателей. “Опытный педофил изнасиловал школьницу в Таганроге” (предполагается, что есть педофилы неопытные, но тема неопытности почему-то не раскрыта). “Извращенца на Ленина спугнул ростовчанин”. (Ну, извращенец и Ленин для меня – понятия равнозначные). “Николай в одних трусах и с ножом зазывал в гости ростовчан” (я б лично посоветовала ему зазвать в гости авторов данных текстов).

Ну, – и совсем шедевральное: “В больницу положили россиянина после попытки съесть стул”... Лично у меня такое впечатление, что именно эта особь, со съеденным стулом и замутненным сознанием, вырвалась из психушки и сочинила все эти шедевры, включая украинских танкистов.

А вы говорите, жареные снегири... Да мы, в сравнении с любителями жрать стулья, настоящие гурманы!

Ольга Коростелева

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