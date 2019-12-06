Родина начинается с готовности вступить за нее в бой

Пока украинская армия его ведет, с нами считается весь мир

В апреле 2014-го, когда первый раз украинские солдаты открыли огонь по агрессору, всем стало ясно, с чего начинается Родина. С готовности вступить за нее в бой. Пока украинская армия ведет бой – до тех пор действуют санкции, украинских лидеров принимают во дворцах, и с нами считается весь мир. Наша независимость начинается с горстки мужчин в ледяных окопах, которые бьют врага.

Если бы в апреле 14-го армия перестала стрелять и соблюдала "перемирия" – Украины бы не было.

Армия – главная школа воспитания Гражданина. Никто лучше солдата, который посвящает стране свою жизнь, видит кровь и нажимает на спуск, не может прочувствовать, почему за КАЖДЫЙ клочок нашей земли надо сражаться, и почему за свою страну надо быть готовым отдать все – и рейтинг, и влияние, и все, что есть.

Армия – это очаг, в котором горит дух нации.

Спасибо, ВСУ!

Юрий Бутусов

FB