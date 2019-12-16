Московский шабаш ихтамнетов

В Украине – «гражданская война», а в РФ – целый союз ветеранов Донбасса…

14 декабря в Москве на Поклонной горе прошел V съезд межрегиональной общественной организации “союз добровольцев Донбасса”. Сборище ряженых в казачьих папахах, бурках и камуфляже со множеством наград на груди показал канал Анна ньюз. Поделюсь некоторыми красноречивыми деталями.

На съезде был представлен отчет работы за 2019 год и за все время деятельности. Председатель правления так называемого союза Александр Бородай сказал, что возвращение Донбасса в Украину невозможно, что бы ни говорилось на самых высоких уровнях, на территории Донбасса так же никогда не будет развиваться жовто-блакитный флаг.

Говорилось о перспективах Донбасса. Здесь повторялись следующие мантры: русский дух, русский мир, русский патриотизм, русское государство.

В закрытой части сходки выступил помощник президента России Влад Сурков.

С интересом прочитала комментарии под сюжетом.

Нашла от силы штук пять, где было: “Слава Новороссии” или “Люди с высокими ценностями, бесстрашные, крутые ребята”.

Комментов другой тональности было в десятки раз больше. Выбрала некоторые из них:

● А почему съезд – не в Донецке, а в Москве? Рука госдепа?

● Это те, кто радовался сбитому Боингу.....?

● Я с весны 2014 года говорил и говорю, что дэныэр для Донецка – это серая зона, чёрная дыра, гетто, резервация.

● Нуууу дебилы))))....

● Странно, в Украине гражданская война, а в РФ – целый союз ветеранов Донбасса.

● Эти шакалы убивают за деньги своих братьев. Позор.

● Откуда столько медалей и орденов?! За что им выдают – поясните, пожалуйста.

● Съезд оккупантов, которые пришли в чужую страну с оружием и превратили некогда цветущий регион в серую зону.

● Что взять с марионеток, вякают, что велят.

● Сколько мразей в одном месте. Засуньте свой рузкий мир себе в одно место.

● Союз недобитков Донбасса.

Как вишенку на торте, предлагаю на завершение еще один комментарий:

«ДНР и ЛНР – это Дети планеты Земля и Создатель Русь!!!! Это должен знать каждый!!! Это будущие Хранители пространства: ЛНР правосторонняя, ДНР левосторонняя поверхность. Пространство имеет двухсторонию поверхность. Это великие будущие Звёздные Империи Вселенной вместе с РФ!!! Это уже записано в Скрижалях или Книге Судеб с 20-26 мая 14 года».

Ну, к этому посту тоже были комментарии. Самым приличным был вот этот:

– Ты с какой планеты? Фантастик, что ли?

Ольга Коростелева

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