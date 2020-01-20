Бой 6-й роты 93-й бригады за Иверский монастырь. Как это было

Это не будет весёлой заметкой, в отличии от предыдущих. Тут не будет новых фактов о том штурме, его давно уже разобрали на детали и “диванные аналитики” высказали свою критику.

Также, тут не будет осуждения руководства операции - Бог им судья! Да, я и САМ в том бою набокорезил достаточно. Это будет просто очередной рассказ, но глазами мехвода БМП, про мои первые дни на войне с рашистскими оккупантами.

Штурм ДАПа 17.01.2015.

Мы выехали из “Чикаго”(Черкасское) в аккурат на Старый Новый Год 2015 и встречали его в поле у костра, дожидаясь погрузки на платформы. Два дня добирались на фронт. Несколько наших старых корыт не выдержали марша, хотя пацаны реанимировали этот хлам в течении двух месяцев без выходных. Нам прямо на выезде даже грамоты за это вручили.

В ночь на 17.01.2015 мы ночевали на заброшенной ферме. Утром сказали готовиться к штурму ДАПа. “Киборгов” в порту сепары утюжили, как никогда и надо было их выручать. Экипажи собрали в кружок и нам показали старые скрины с гугл-карт и то, как нам доехать до “Дома с крестом”(“Монастырь”). О том, что там противотанковые рвы и бруствер, нам не сказали. Также не сказали и о том, что для того, чтоб туда доехать, надо будет пробить забор и на всём ходу сделать просеку в посадке. Я должен был идти во второй колонне сразу за танками и как только они разъедутся в стороны - это и будет для меня ориентиром и мне надо просто поехать между ними вперёд и я окажусь справа от “Монастыря”.

Со слов командования: “Будет МОЩНЕЙШАЯ артподготовка и вам просто надо выбить из Монастыря остатки уцелевших после этого сепаров и закрепиться в нём, пока МТЛБшки будут вывозить раненых с диспетчерской и “Пожарки”. Сразу за вами придёт ещё пехота в подкрепление...”

БЛА-БЛА-БЛА Из всего этого, не было ровным счетом НИЧЕГО!!!

Решились бы мы прорываться в ДАП, зная это заранее? Конечно да! Надо было выручать наших! Просто задачи нам надо было б нарезать другие!

Мы построились в колонну у Водяного и выдвинулись по донецкой окружной.

“Боевое крещение”. Штурм ДАПа 17.01.2015.

У метеовышки мы зачем-то остановились(как выяснилось позже, тогда выехала первая ударная группа наших “Мишек”(танки)) и стартанули в порт.

Наш штурм донецкого аэропорта 17.01.2015 глазами "Киборгов"

Первую колонну я не видел, но на крайней к Донецку взлётке, танчики не разъехались в стороны, а целенаправленно повернули направо и поехали в конец(в сторону Песок). Я увидел бетонный забор и густую посадку. Подумал, что поступило указание зайти справа. В любом случае, я ждал их манёвра-команды к движению. Связи уже не было, нас серьёзно глушили. В башню что-то прилетело.

По касательной. Выгрызло на сантиметр в глубину и в сторону ушло

Я оглянулся назад:

- ВСЕ ЖИВЫ?

Башня была повёрнута градусов на 45 влево и я видел “Слона”(командир) и “Аминя”(оператор) почти полностью. Живы! Ок!

Доехав до конца взлётки, танки начали разворачиваться обратно. ВСЁ шло не так, как планировалось! Я остановился пытаясь развернуться и уйти от сдававшего прямо на нас задним ходом, танчика. Не успел и он протаранив, протянул нашу бэху по взлётке метров двадцать. Утопив педаль в пол на задний ход, я таки отцепился от него, оборвав волонтёрские решетки. Увидел в триплекс, как остальные бэхи тоже разворачиваются. В общем думаю, что сепары подахренели от нашего “балета” и мы окончательно сбили их с толку своими “маневрами”

Вернулись к диспетчерской. Я пролез к башне и орал:

- Что делать? Куда ехать, командир?

Командир тоже не знал. В этот момент я увидел, что открылись задние люки. И пехота, не зная ещё, что мы не доехали до места назначения, выгрузилась.

Мы до хрипоты орали им: “КАКОГО .УЯ???”, “КТО ДАВАЛ КОМАНДУ “Земля”?” и “Вы что, покурить решили? Закройте на.уй люки!”, но было поздно и нас никто не слышал из-за шума боя.

Не знаю, как сложилось бы дальше. Знаю только, что ни моя ни остальные бэхи не пострадали серьёзно в той мясорубке и останься десант внутри - они были бы целые...

Ну, да “хорошо махать кулаками ПОСЛЕ драки” и случилось то, что случилось...

Я стоял задом под диспетчерской, спрятав тем самым, под полуразрушенной стеной, машину от обстрела. Прямо передо мной подъехал танк и начал работать по аэропорту. От каждого выстрела мой “ребристый”(капот БМП, весит под сто кг) подлетал сантиметров на тридцать! Второй танк ездил по взлётке туда-сюда и работал на ходу. Не знаю, чем конкретно в него попали, но сзади у него был сильный взрыв. Танк, работавший передо мной, рванул на взлётку его прикрывать. Где-то через минуту, горевший танк начал сдавать назад и так дымящий поехал потихоньку в сторону метеовышки. Второй, отработав БК, тоже уехал.

“Слон” скомандовал:

- Едь за “Левшой”!

Я развернулся и увидел, что бэха “Левши” уже никуда не едет, а самого его раненого, вытаскивают через верхний люк.

Мы двинулись дальше, вперёд.

Потом всё было, как в кино в замедленной съёмке. В триплекс я видел, как за их бэхой, облепив её как пчёлы, шла почти ВСЯ наша пехота. Около двадцати человек... За ОДНОЙ БМП, МЛЯ!!! Между бэхой и диспетчерской, ближе к стене, упал “кабан”(мина 120 или 150 мм). Тех, что были ближе к эпицентру, скосило, как траву сразу. За ними начали падать остальные. Крайние пытались отойти, но опершись на перебитые ноги, тоже падали...

С этого момента, операция “Штурм”, превратилась в “Эвакуацию раненых”.

Я просто охренел, когда увидел скатывающегося по “ребристому” “Слона”, который помчал помогать раненым и руководить куда мне ехать так, чтоб их не передавить и не зацепиться пушкой за уцелевший фонарный столб(после того попадания в башню, её так на 45° влево и заклинило).

Мы сделали три ходки, т.к. за один раз могли вывезти только либо двух тяжёлых, либо трёх-четырёх с ранениями полегче. Одну МТЛБ подбили, а во вторую паковали людей, как селёдку и этот шумахер пару раз обгонял нас аки стоячих на донецкой окружной. Первую помощь оказывали медики ПС на метеовышке, а потом вывозили на дорогу под Водяное, где их перегружали в скорые. Помню, как выгружали на “Метео” “Сокола” и “Севера”. “Сокол” потерял много крови, но был в сознании и всё повторял время наложения жгута. Не знаю, что ему сделали “правосеки”, но он выжил. “Севера” не могли достать из бэхи(здоровая дитина). Тогда он сказал, чтоб я поправил ему перебитую ногу, которая была повёрнута в другую сторону и держалась только на коже с мышцами. Я её повернул(говорят, что нельзя было), достал две палки от шомпола для пушки и при помощи скотча мы сделали подобие шины. Он подтянулся за трубы и ручки и сам вылез из десантного отделения. Пытался сам и идти, но оказалось, что и вторая нога тоже серьёзно ранена.

Помню первую перегрузку под Водяным. Как следом за мной прилетела кипящая бэха “Фиата”. Как на земле лежали “Сокол” и “Леший”. Оба потеряли очень много крови и были почти чёрные. Думал, что я их больше не увижу, но слава Богу обошлось.

Помню, что в этот момент один из наших “Наполеонов” давал интервью какой-то журналистке в чёрном бронике с надписью “PRESS”. ОБА, СЦУКО, УЛЫБАЛИСЬ, МЛЯТЬ!!!!!!!!!

Крайнюю ходку с ранеными, я ехал в качестве гида до Водяного с “Хаски” когда уже стемнело. Под Водяным нас никто не ждал, как будто всё уже закончилось. Мы метались по ближайшим сёлам в поисках медиков. Нашли, выгрузили и вернулись на “Метео”. Пока мы ездили, “Махно” с “Аминем” поменяли в моей бэхе выбитые предохранители(спасибо “Сухарю” за НЗ) и башня ожила. Бэху поставил на углу за забором, на случай сепарской контратаки.

К тому моменту из ДАПа уже вывезли всех раненых. Не раненые и с легкими ранениями “Киборги”, покидать ДАП отказались...

Там оставались ещё и наши бойцы(вроде около 20-ти человек), связи по-прежнему не было. Всю территорию сепары поливали из всего, что у них было. Я впервые видел, как с гектар земли выжигает “Град” и поймал себя на мысли, что это красиво... когда где-то далеко!!!

Из разговоров на кухне “Метео”, я понял, что было решено ждать наших здесь, когда они смогут выйти к нам под покровом ночи. Каждые 10 минут спрашивали у дозора не видят ли они движения - тишина. Встретил там знакомых из первой волны “Донбасса”. У большой карты ДАПа на стене, они нам рассказали о ВСЕХ фортификациях сепаров, о дебильности нашей операции, т.к. захватывать “Монастырь” нет смысла и если б наши туда зашли и закрепились, то в тот же день их всех там и накрыли бы.

- Вот вы обезбашенные! Мы тут все реально охренели, когда вы БЕЗ АРТПОДГОТОВКИ, колонной попёрли в порт с развивающимися украинскими флагами - маячками для снайперов и корректировщиков арты!

- Как это БЕЗ артподготовки??? Мы думали, что просто не слышим её в технике. Что ВООБЩЕ не было???

- Ну, почему ВООБЩЕ? Где-то в полдень туда упало штуки три-четыре “кабана”...

Успокаивало только то, что была КРАЙНЯЯ необходимость вывоза раненых и благодаря нашему штурму, это удалось сделать.

Оказалось, что когда ранило “Левшу”, то слегка зацепило и его оператора “Ильича”. Он долго сопротивлялся показывать ноги, но после команды медика: “СКИДЫВАЙ ПОРТКИ! Тебе офицер приказывает!”, он подчинился. Оба бедра были посечены не то мелкими осколками, не то разорвавшимися костями “Левши”, как будто кто-то взял ёжика и многократно бил им “Ильича” по ногам. Медик:

- “Хозяйство” цело?

- Да! Туда не добило!

- Ну и слава Богу! Будешь жить! Вот только уколоть тебя, батя, нечем - всё под ноль на ваших пацанов пошло. На тебе волшебную таблеточку, это антибиотик, но по приезду ОБЯЗАТЕЛЬНО покажись медикам!

“Лейтёха” тоже был ранен, но держался молодцом и покидать остатки “обезглавленных” экипажей наотрез отказался. Не дождавшись, что наши выйдут пешим, он решил пробиваться в порт одной бэхой и забрать их. Вначале поехал я. В ночнике работал только один глаз. Включать “фару-подсветку”, которую видно не вооружённым взглядом за километр, было бы самоубийством, всё-равно что мишень себе светящуюся повесить. Я врезался в бензовоз и вернулся назад.

Единственный способ хоть что-то видеть - это ехать по походному, с высунутой из люка бошкой, ориентируясь на вспышки от взрывов и зарево с Донецка. У меня обезбашенности не хватило и Я ОТКАЗАЛСЯ. Поехал “Хаски”. Слава Богу он прорвался и вывез наших. КРАСАВЧЕГ!!!

Мы вернулись в Водяное. Наши расположились на дачных участках. Там мы и узнали, что у нас погибли “Тамаз” и “Фикс” , а раненых около 30-ти человек. Что одна бэха(“Морячка”) не вернулась. Позже оказалось, что единственная из наших машин, которая могла плавать - утонула у Весёлого на кипящей сепарами территории. Экипаж с ранеными разделился и одни вышли на четвертый день, остальные на седьмой.

18.01.2015 на пятачок, где стояли наши бэхи, сапёры притянули несколько больших прицепов с тоннами взрывчатки для подрыва взлётки и окончательной сдачи ДАПа.

Фраза “Киборги ВЫДЕРЖАЛИ! Не выдержал бетон!”, целиком и полностью отображает последние дни боёв в аэропорту!

P.S. Позже, уже в Желанном, мы анализировали тот бой с экипажами из первой колонны. От них я узнал, что если бы мы прорвались второй колонной к месту своей высадки, то выскочили б прямо в лоб сепарскому танку, который там стоял в начале боя. Могу только предположить последствия. Теория, что несколько бэх может полностью разуть танк, не обнадёживает, ведь для этого его надо застать врасплох и с разных направлений либо он должен просто стоять и не стрелять по нам.

Экипаж Резца о штурме ДАПа 17.01.2015

“Монастырь” после работы ТОЛЬКО трёх(из четырёх) наших БМП выглядит так:

Где там нужно было закрепляться и что было б, если бы наши его таки заняли? Нас бы ВСЕХ накрыли артой от гаражей у “железки”(Ж/Д) или прямой наводкой САУ с любой из возвышенностей Донецка. Напомню, что стоит он в чисто поле. Но это так, лично мои предположения.

Из сепарских же новостей мы узнали, что в ту ночь кадырОВЦЫ, коих наши накрошили тогда НЕМАЛО, выкрали Захарченко и только утром вернули со следами побоев. О том, что пацаны из первой колонны уничтожили в “Монастыре” целое подразделение картавой птицы “Киви”(“Гиви” - ТолстЫх). О том, что сепары думали, что это полномасштабное наступление на Донецк и взорвали мост и о том, что они до сих пор уверенны, что их штурмовал элитный спецназ “пиндосских рейнджеров”, а не обычная необстрелянная пехота.

Моя БМП-шка после штурма донецкого аэропорта 17.01.2015.

P.P.S. Лично я считаю, что те развалины в порту надо было давно оставить и отойти на заранее укреплённые позиции. Беда только в том, что за 242 дня, что “Киборги” держались в ДАПе, никто и не начинал ничего укреплять, за исключением Песок. Все последующие месяцы 6-тая рота вгрызалась в замёрзшую землю высоток, которые сразу за взлёткой, доводя попоЧленцев до бешенства и постоянно их кошмаря. Они то и дали название этим позициям - “Муравейник”.

ДАП, "Муравейник"

А вот что говорят о том штурме сами сепары(вырезаны их сопли о зашкваренных соплеменниках и немного ускорена их полная драматизма речь). Интересно проанализировать для сравнения(для досмотревших до конца видоса, есть бонус - песенка от “Башкира”). Смотрим:

Сепары о нашем штурме Монастыря 17.01.2015

Алексей Зимин, мехвод БМП (позывной Башкир)

Fb