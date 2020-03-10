Им кровь заливала лицо…
Два попадания противотанковой ракеты в автомобиль в районе Водяного.
О судьбе двух других бойцов, с которыми они были, неизвестно.
Ракеты, как правило, оставляют мало шансов.
Сергей, 39 лет, водитель.
Доставлен с контузией, акубаротравмой, разрывом слухового прохода, родом из Херсонской области.
Он и ранее был в зоне АТО.
Дмитрий, старшина, 33 года, родом из Кировоградской области.
Ему осколок пробил глаз, ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти, бедра.
Лицо окровавлено при поступлении в Мечникова.
Офтальмологи ДОКОЛ провели сложную операцию по спасению глаза.
Состояние бойцов сегодня наутро – с огромной положительной динамикой.
К Дмитрию приехала жена.
Реаниматологи Мечникова говорят – любовь лечит лучше…
Сергей Рыженко
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