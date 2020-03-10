Им кровь заливала лицо…

Им кровь заливала лицо…

Сергей Рыженко Сергей Рыженко
Укринформ
Двое раненых доставлены в Мечникова в день 8 Марта.

Два попадания противотанковой ракеты в автомобиль в районе Водяного.

О судьбе двух других бойцов, с которыми они были, неизвестно.

Ракеты, как правило, оставляют мало шансов.

Сергей, 39 лет, водитель.

Доставлен с контузией, акубаротравмой, разрывом слухового прохода, родом из Херсонской области.

Он и ранее был в зоне АТО.

Дмитрий, старшина, 33 года, родом из Кировоградской области.

Ему осколок пробил глаз, ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти, бедра.

Лицо окровавлено при поступлении в Мечникова.

Офтальмологи ДОКОЛ провели сложную операцию по спасению глаза.

Состояние бойцов сегодня наутро – с огромной положительной динамикой.

К Дмитрию приехала жена.

Реаниматологи Мечникова говорят – любовь лечит лучше…

Сергей Рыженко
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