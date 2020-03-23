У меня цель одна – жить

У меня цель одна – жить

Сергей Рыженко Сергей Рыженко
Укринформ
Областная клиническая больница имени И.Мечникова… 2 истории раненых бойцов…

Василий, 21 год, солдат, родом из Винницкой области.

10 марта в критическом состоянии, тяжелая кома, поступил в Мечникова.

Противотанковая ракета попала в его машину в районе н.п. Пески.

Большую часть правой ноги вырвало взрывом, разорванная рука, оголенные кости, высокие дозы препаратов, поддерживающих жизненные функции.

Проведено три операции.

Ампутация по жизненным показаниям, десятки осколочных ранений.

Сегодня утром в реанимации – на лице слезы радости: – Мне бы протез, я бы побежал, хочу домой.

P.S.: В пятницу поздно ночью доставлен раненый Владислав, родом из Ривненской области, 25 лет, в тяжелом состоянии.

Два больших осколка диаметрально прошили голову, один из них через левый глаз.

Большая операция выполнена нейрохирургами и офтальмологами.

Пришел в сознание.

Сергей Рыженко
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