Руки, спасающие жизни

Клиника Мечникова: ещё одна спасённая жизнь вошла в героическую историю этой войны

Владислав, сержант, ему всего 26, родом из Ривненской области.

Получил ранение возле поселка Новогродовка.

Ранение, которое на 100% забирает жизнь.

Большими осколками прошиты оба полушария головного мозга. Тяжёлая контузия.

После сложной операции с двумя большими трепанациями с удалением мозгового детрита, осколка и костей черепа, Владислав остался жить.

Сегодня встал и пошел. Врачи аплодируют. Выкурил первую сигарету после тяжелейшего ранения.

Aндрей Сирко, Игорь Кирпа, Ростислав Малый записывают свою работу в журнал великих достижений Мечникова.

Ещё одна спасённая жизнь вошла в героическую историю этой войны.

Три тысячи бойцов – без всяких шансов выжить – вернулись домой.

Сергей Рыженко

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