Он сделал свой выбор и стране своей не изменил

Он сделал свой выбор и стране своей не изменил

Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Укринформ
Сергей Губанов – один из героев украинского Луганска

Вечером 20 мая во время боевого патрулирования близ линии фронта погиб командир батальона полиции "Луганск-1" Сергей Губанов... Подорвался на мине на участке близ передовой.

Он был из тех милиционеров, которые весной 2014-го сделали свой выбор. Был главой районного отдела в Луганске, и ему тоже обещали "крымский сценарий", "вот придет Россия и даст вам большие зарплаты", но Губанов своей стране не изменил. Попал в плен, его долго доставали оттуда. А когда вышел – он не искал карьеры в Киеве, а взял в руки оружие, и стал командиром патрульного батальона.

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Он не был кабинетным начальником – а с автоматом в руках шел вперед, смотрел на людей и на проблемы своими глазами, прошел всю линию фронта на луганском направлении десятки раз вдоль и поперек, много раз рисковал собой, пользовался большим уважением очень многих, кто с ним встречался.

Сергей Губанов – один из героев украинского Луганска.

Вечная память.

Юрий Бутусов
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У п’ятницю, 22 травня, на Луганщині попрощалися з командиром батальйону
В пятницу, 22 мая, на Луганщине простились с командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым, погибшим накануне в зоне проведения ООС. В Луганской области пятница, 22 мая, объявлена ​​Днем траура. Днем жалоби.
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