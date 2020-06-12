Почему Москву раздражают переселенцы из Донецка и Луганска

Москве нужно, чтобы украинское руководство согласилось с возможностью прямых переговоров с марионеточными администрациями «народных республик»

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в «фактическом выходе» из Минского процесса. Такую реакцию Грызлова вызвало появление на переговорах представителей переселенцев в составе украинской делегации. В Киеве решили, что вместе с украинскими чиновниками на переговорах будут присутствовать двое известных журналистов из Донецка и двое общественных деятеля из Луганска.

В самой Украине это решение вызвало неоднозначные комментарии. Для украинского руководства такое расширение состава делегации означало претворение в жизнь давней идеи президента страны – Владимир Зеленский с первого дня после избрания главой государства утверждал, что проблемы Донбасса нужно обсуждать не только с теми, кто остался жить на оккупированных территориях, но и с переселенцами.

Однако критики решения о расширении – и я в том числе – утверждали, что Россия просто воспользуется присутствием переселенцев на переговорах, чтобы защитить свой тезис о внутреннем конфликте на Донбассе. Как это часто бывает, и сторонники, и критики решения о присутствии переселенцев на переговорах недооценили российской логики. Москве нужно, чтобы украинское руководство согласилось с возможностью прямых переговоров с марионеточными администрациями «народных республик».

И все, что ставит под сомнение легитимность этих администраций, вызывает нескрываемое раздражение. Само появление на переговорах переселенцев – напоминание о том, что после российской агрессии миллионы людей уехали с оккупированных территорий, лишились крова и – кстати – не голосовали за «глав народных республик», даже если воспринять всерьез «выборы», которые устраивала Россия.

Это и означает для Москвы «фактический выход из Минского процесса»

То же самое касается удивительной реакции Бориса Грызлова на украинское решение об открытии пропускных пунктов на линии соприкосновения. После начала эпидемии коронавируса в Украине решили ввести ограничения в работе этих пропускных пунктов. Однако указывалось, что разрешение на пересечение линии разграничения может быть предоставлено в исключительных случаях при наличии критически важных жизненных обстоятельств.

После этого власти «народных республик» полностью закрыли линию разграничения, а российское правительство, напротив, открыло границу России для лиц, которые проживают на оккупированных территориях. Таким образом, живущие на Донбассе украинские граждане оказались единственными иностранцами, которые получили возможность въезжать в Россию, но не в свою собственную страну. В период коронавируса произошла настоящая «эпидемиологическая аннексия» региона.

И вот теперь с украинской стороны линия разграничения открыта, а со стороны «народных республик» – закрыта. И это, опять-таки, не устраивает Кремль. Не потому, как утверждает Грызлов, что в жару в очередях на границе людям становится плохо. А потому, что не дает возможности полностью переориентировать население оккупированных районов на Россию и доказать, что в Украине есть не одно, а целых три правительства – в Киеве, Донецке и Луганске.

Поэтому Кремль так раздражают и открытая линия соприкосновения, и переселенцы на переговорах.

Виталий Портников

FB