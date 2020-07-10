За поджоги стерни, травы и леса предусмотрена серьезная уголовная ответственность

Не нужно шутить с Законом!

На днях миллионы украинцев сопереживали жителям Луганской области, которые в результате лесных пожаров потеряли своих родных и свои дома.

Часто лесные пожары происходят в результате бережливости, или нет, жадности владельцев сельхозпредприятий и других землепользователей.

После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтоб сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях, к которым это может привести.

На Донетчине в Бахмутском районе был задержан агроном Дмитрий П., 1993 года рождения, который поджог стерню в нарушении существующих правил и законов.

Он думал, что об этом никто не узнаёт. Но наши военные как раз в этом месте проводили облёт территории беспилотником, зафиксировали факт поджога и сообщили о нем в полицию.

Агроном был задержан, ему предъявлено подозрение по части первой статьи 245 Криминального кодекса, которой предусмотрена ответственность за поджог стерни.

Суд по этой статье может назначить наказание в виде штрафа от 91 800 гривен до 153 000 гривен. Или в случае если это возгорание привело к тяжким последствиям – уничтожению имущества, гибели флоры и фауны, то поджигатель может получить реальный строк лишения свободы от 2 до 5 лет.

Кстати эта статья Криминального кодекса была ужесточена в мае 2020 года после катастрофических пожаров в Чернобыле и в Житомирской области, за что мы благодарны народным депутатам и Президенту.

Благодарю также наших военных за бдительность и неравнодушие. Без видео с беспилотника нам было бы сложно выдвигать подозрение агроному-поджигателю.

Впредь предупреждаю всех, кто собирается нарушить Закон и поджигать стерню, траву и лес – за это предусмотрена серьезная уголовная ответственность!

Не шутите с Законом!

Не подвергайте опасности жизни и здоровье украинцев!

На видео, заснятом с военного БПЛА, машина агронома-поджигателя пытается скрыться с места преступления.

Антон Геращенко

FB