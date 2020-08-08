Донбасс: от обострения к перемирию

Военно-политическая ситуация в зоне конфликта

В середине июля произошло обострение военных действий в зоне конфликта, которое привело к жертвам с обеих сторон. В очередной раз это стало следствием борьбы за контроль над отдельными участками «серой зоны» (нейтральной полосы). Особый резонанс и крайне негативную реакцию, в том числе и за рубежом, вызвало подлое убийство украинского военного медика, который должен был участвовать в эвакуации погибшего бойца и оказать помощь раненому.

С 27 июля в зоне конфликта действует режим прекращения огня. Отмечу, что в текущем году это произошло впервые. Ранее перемирия объявлялись примерно каждые 2-3 месяца. Однако полного и всеобъемлющего прекращения огня не произошло и в этот раз, как и в предыдущие перемирия. Единичные нарушения режима прекращения огня фиксируются едва ли не каждый день. Но нечто подобное происходило и в предыдущие перемирия. Тем не менее, интенсивность обстрелов снизилась до минимума. Нет и потерь со стороны военнослужащих.

Все предыдущие перемирия, как правило, длились не более двух недель, а чаще всего и реже. Удастся ли прервать эту негативную закономерность в этот раз, мы увидим в августе.

Владимир Фесенко

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