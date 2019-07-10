Обычный крымский ужас: судят и продляют аресты по «делу» Хизб ут-Тахрир бездоказательно

Обычный крымский ужас: судят и продляют аресты по «делу» Хизб ут-Тахрир бездоказательно

Александра Ефименко Александра Ефименко
Укринформ
Как и все судебные дела на полуострове по 205 статье, которые не имеют никакой доказательной базы

9 июля 2019 года фигурантов "Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир" – Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева – судья Денис Диденко оставил в СИЗО до 13 сентября 2019 года. Собственно, ничего нового: "Могут скрыться от следствия, могут повлиять на свидетелей, могут сбежать от правосудия, имеют украинское гражданство, опасны для общества, пусть сидят". 

Формат заседаний был открытым: родственники смогли зайти и увидеть родных (что уже удивительно).

- Ты хоть ел сегодня? – спрашивает мама Арсена Абхаирова у сына.
- Конечно! Шашлык поел, – юморит он и улыбается. 

Конечно же – ни он, ни самый младший фигурант по всем делам 205 статьи, Эскендер Абдулганиев, не ели с момента, как их привезли к зданию суда. А это – с самого утра, значит. Рустему Эмирусеинову вообще продлили арест без его присутствия. Говорят, в СИЗО Симферополя – вспышка кори и в его камере кто-то заразился. Переживают о здоровье участников процесса.

Но это не всё: сегодня мне впервые за время работы в Крыму судья разрешил съёмку в зале суда по делу "Хизб ут-Тахрир". Ещё раз. В Крыму. По "делу ХТ". Съёмку. В зале суда. Это что-то из разряда фантастики, конечно. Отмечу этот день в календаре красным кружочком. А вообще, если прекратить иронизировать, то это страх и ужас. Как и все дела на полуострове по 205 статье, которые не имеют никакой доказательной базы.

На фото: Эскендер Абдулганиев с адвокатом Лилей Гемеджи и Арсен Абхаиров. Отдельное спасибо стороне защиты, которые подали ходатайства на фото и видеофиксацию процесса.

Олександра Єфименко
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