«Дело Стешенко» – свидетельство военных преступлений России в Крыму

Подробности фальсификаций по «делу Стешенко», его освобождения и дальнейших действий со стороны Украины

Одна из хороших новостей в Украине с начала этой недели – освобождение из неволи в оккупированном Крыму политзаключенного харьковчанина Александра Стешенко.

11 апреля 2018 года он был похищен сотрудниками ФСБ на административной границе с полуостровом и обвинен в "поджеге дома крымского муфтия". Ему присудили двухлетний срок колонии-поселения и через 1 год и почти 4 месяца, в рамках условно-досрочного, Александр освободился. 7 августа он прибыл в Харьков, где на железнодорожном вокзале его встретили журналисты, которым он лишь коротко сказал, что не причастен к предъявленным ему обвинениям, что поджег дома муфтия – фантазии ФСБ, что пока он не готов к интервью, поскольку нужно собраться с мыслями после всего пережитого и его единственное желание сейчас – увидеть родных и близких.

В КРУГУ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, НО БЕЗ МАМЫ

Среди родных и близких, которые в этот день ждали Александра из Крыма, не было самого родного и близкого человека – мамы. Дина Стешенко умерла полтора месяца назад в харьковской больнице, так и не дождавшись сына. Ее не стало 14 июня. У женщины было слабое здоровье, но она вынуждена была много работать, чтобы содержать арестованного сына и престарелых родителей.

Как рассказала правозащитница Александра Матвейчук, которая держала связь с Диной Стешенко, она звонила ей несколько раз, всегда – только в самых критических ситуациях.

"Я долго собиралась с силами об этом написать. Умерла мать политзаключенного Дина Стешенко. Мы познакомились в прошлом году. Мои контакты ей дал Красный Крест. Она звонила буквально несколько раз, и всегда только в критических ситуациях. Никогда не жаловалась, хотя на ее плечи свалилось содержание заключенного сына и собственных родителей (они сейчас стали совсем одинокими). Чтобы заработать деньги, Дина работала с утра до ночи официанткой. У нее на работе лежало шесть пар обуви, так как у нее были больные ноги. Последний раз она позвонила из реанимации. Началась гангрена ног, а у нее не было денег на переливание крови. Мы подняли коллег в Харькове, Министерство охраны здоровья, вышли на прямой контакт с врачами. Дина начала идти на поправку", – рассказала Александра.

По ее словам, спустя некоторое время ей позвонила мать Дины Стешенко, сообщив, что Дина впала в кому.

"Дина была из тех людей, которые не будут что-то вымогать или просить. Она боролась со всем, что на нее свалилось, в одиночку. И я не могу избавиться от мысли, что именно поэтому она умерла", – считает правозащитница.

Хотя, сказала правозащитница, она сразу сконтактировала ее с адвокатами, которые все время вели ее дело бесплатно, но помощь, которую она очень редко просила, нужна была ей постоянно, ежедневно – и не только от общественников, но и от государства.

КАК ПОЯВИЛОСЬ "ДЕЛО СТЕШЕНКО"?

11 апреля 2018 года в 11 часов Александр Стешенко, направлявшийся из Харькова в Крым, был задержан сотрудниками пограничной службы ФСБ России на КПП «Чонгар» на административной границе с Крымом. Причиной задержания была названа проблема с фотографией Александра в его паспорте, хотя раньше никаких вопросов к паспорту, в том числе при пересечении границы с Крымом, не было.

Парень успел позвонить матери и сообщить о задержании. После этого в течение 11 дней никакой информации о Стешенко не появлялось.

Александр Стешенко / Фото: RFE/RL

На следующий день Дина Стешенко позвонила на "горячую линию" общественной организации Крым-SOS и, рассказав о задержании, отметила, что ее сын "нигде не воевал и никогда не участвовал в политических акциях".

По ее словам, он ехал в Крым на такси через Новоалексеевку и на "российской" стороне его задержали. Через четыре часа ожидания к таксисту вышел сотрудник ФСБ, забрал вещи Стешенко и сказал ему уезжать без Александра. С таксистом, кстати, после этого связь тоже прекратилась.

И только 24 апреля адвокаты Эдем Семедляев и Айдер Азаматов обнаружили Александра в спецприемнике для административно арестованных. В этот день адвокату Эдему Семедляеву удалось встретиться с Александром – и в ходе этой короткой встречи харьковчанин сообщил, что он подвергался пыткам, что от него требовали признаний в терроризме. Тогда же он рассказал, что, по версии ФСБ, он был задержан в Крыму не 11-го, а 12-го апреля, и не на Чонгаре, а на автовокзале в Симферополе за курение в общественном месте и грубое сопротивление полиции (статья 19.3 КоАП России). Силовики, якобы, уличили его в том, что он "должен был клеить какие-то листовки", и за все это был осужден на 12 суток.

24 апреля был как раз 12-й день административного ареста Стешенко и в 22.00 его должны были отпустить. Однако поздно вечером, когда адвокаты ждали Стешенко на выходе из спецприемника, на глазах у них Александра погрузили в белый автомобиль без номерных знаков и увезли в неизвестном направлении. И он опять надолго пропал.

Позже Стешенко расскажет адвокату, что его полтора месяца держали в каком-то подвале и подвергали пыткам. Спецслужбы требовали, чтобы он признался в "поджоге дома муфтия" и "сговоре с Меджлисом".

ЕГО ТОПИЛИ В МОРЕ, ПЫТАЛИ ТОКОМ...

21 мая на сайте ФСБ появилась информация о «разоблачении группы экстремистов», целью которой было, якобы, запугать пророссийски настроенных крымских татар и нарушить мир и "межнациональное согласие" в Крыму. Одним из "экстремистов" был Стешенко. Всего их, по сценарию ФСБ, было трое – он, некий Третьяков и Эрол Велиев (помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева), названный ФСБ организатором "экстремистской группы". Все они, якобы, по указанию председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и при поддержке СБУ в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева, который олицетворял собой "крымского голубя мира".

Вместе с сообщением ФСБ появилось видео, в котором Александр Стешенко "признался" в том, что, якобы, готовил теракты на территории Крымского полуострова, в частности, поджег дома крымского муфтия. По словам Стешенко, он отказался от предложения сообщников участвовать в теракте, но ему, якобы, известно, что "поджог дома муфтия" совершили сам Велиев и третий участник "экстремистской организации" Третьяков.

Целью этих "акций", заявляли в ФСБ, является "устрашение пророссийски настроенных крымских татар".

На пресс-конференции в Киеве глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что ФСБ заставила Стешенко дать нужные им показания под жестокими пытками.

По свидетельству адвокатов, Стешенко топили в море, душили пакетами, к нему применяли пытки электрическим током, его избивали. Во время всех перемещений по Крыму ему надевали мешок на голову, поэтому харьковчанину даже не было известно его местонахождение.

После того, как украинец дал ФСБ нужные показания, его заставили позвонить матери и отказаться от адвокатов. Он также попросил маму, чтобы она не коммуницировала с правозащитниками и журналистами.

Это произошло незадолго до организованной организацией Крым-SOS пресс-конференции в Киеве, на которую должна была прийти и мать политзаключенного и, по словам юриста этой организации Андрея Острикова, "дать большую часть истории о Стешенко".

Но Дина Стешенко не пришла на пресс-конференцию и не отвечала на звонки правозащитников.

"Что с ней произошло, и по какой причине она приняла это решение, и было ли это ее добровольное решение – отказаться от пресс-конференции, мы не знаем. Но все эти месяцы у нас с ней была постоянная коммуникация", – рассказал юрист "КрымSOS".

Впрочем, уже тогда юрист предположил, что "возможно, на нее было оказано давление в связи с делом ее сына", поскольку он "звонил ей и просил отказаться от услуг адвокатов".

"Признание" на камеру ФСБ облегчило участь Стешенко. Уголовное дело по экстремизму и терроризму после "раскаяния" было прекращено. Он получил два года за порчу чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и отбывал срок в колонии-поселении, где не такие суровые условия. С учетом пребывания в симферопольском СИЗО, где один день идет за полтора, Стешенко удалось освободиться досрочно.

ОБ ОСТАЛЬНЫХ "ЧЛЕНАХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ"

Что касается остальных "членов террористической группы" Велиева и Третьякова, то обвинение им Россия выдвинула заочно, они «объявлены в федеральный розыск». Помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев, которого российские силовики обвиняют в организации «экстремистской группы» в Крыму, сообщил, что не был знаком ни с одним фигурантом этого «дела». Единственное – он также, как Александр Стешенко, учился в Харькове. Велиев прожил в этом городе примерно девять лет, но с Александром они никогда и нигде не пересекались. Даже будучи спортсменами-боксерами. Третий обвиняемый – Третьяков – тоже, якобы, бывший спортсмен, и это, по замыслу ФСБ, должно было стать основой безупречного сценария об общих "террористических целях" молодых людей.

Но, по словам Велиева, комментарий которого появился сразу после "признания" Стешенко, к операции "поджег дома муфтия" он не имеет ни малейшего отношения.

«К версии ФСБ не имею никакого отношения. Там идет речь о том, что все это происходило в январе 2018 года. Я на территории Крыма в последний раз был в сентябре 2017 года», – рассказал Велиев, отметив, что данное дело сфабриковано ФСБ.

СПОРЫ-МНЕНИЯ

Досрочно-условное освобождение Александра Стешенко вызвало большой резонанс, как в целом в Украине, так и в семьях политзаключенных, которые тоже ждут освобождения своих родных.

В дискуссии, разгоревшейся на странице в Facebook Игоря Котелянца, руководящего "Объединением родственников политзаключенных Кремля" (он – брат политзаключенного Евгения Панова), после освобождения Саши Стешенко из оккупированного Крыма высказывались мнения от "Это наилучшая новость за последнее время. Слава Богу!" до "Освободили одного, а тысячи заплатят" или "Они просто так никого не освобождают".

Конечно, не порадоваться за братьев по горю – грех, но так ли уж неправы те, кто говорит, что освобождение заложника Кремля "не дает гарантии, что Россия опять не поймает украинцев и не начнет ими шантажировать".

Наверное, люди хотели сказать, что надо делать что-то большее, чем просто ждать условно досрочного освобождения или обмена политзаключенными.

Кстати, говоря об обмене россиян и украинцев, правозащитница Александра Матвейчук заявила, что это слово "обмен" вообще нужно вычеркнуть из лексикона при решении вопросов политзаключенных, потому что они – люди, а не мешки с картошкой.

"Обмен. Это слово, которое нужно просто вычеркнуть из своего лексикона и правозащитникам, и журналистам, и представителям государства. Обмен – это экономическая категория. Она порождает спрос и предложение, идеи разменивать людей по коэффициентам или взамен на определенные геополитические уступки. Стоит осознать, что на оккупированных территориях Крыма и Донбасса проживают около 5,5 млн человек. И даже если сегодня Путин решит всех отпустить, ничего не мешает ему завтра же бросить за решетку вдвое больше. Люди – это не мешки с картошкой. Людей нужно не менять, а освобождать", – заявила Матвейчук.

ПОЧЕМУ РОССИЯ ОТПУСТИЛА СТЕШЕНКО

В общественной организации "КрымСОС" считают, что "дело Стешенко" – одно из многих, свидетельствующих об очевидных и жестоких фактах российской агрессии в оккупированном Крыму. Отвечая на вопрос, что способствовало досрочно-условному освобождению Александра на фоне десятков других дел о терроризме и экстремизме, руководитель "КрымСОС" Тамила Ташева назвала несколько факторов.

Тамила Ташева / Фото: УП

"Возможно, украинская сторона каким-то образом вмешивалась в это дело, однако мне об этом не известно. Но скорее всего, при той переполненности тюрем и СИЗО, "дело Стешенко" стало отработанным материалом и уже никак не может послужить оккупационным властям. Его "признание", осуществленное под пытками, о том, что он якобы планировал диверсии в Крыму под руководством лидеров Меджлиса крымскотатарского народа – структуры, которая признана террористической в России – выполнило свое назначение. Этот мессидж со стороны России прозвучал как раз накануне поездки Мустафы Джемилева в США", – пояснила Ташева.

В то же время, считает она, опыт пребывания Александра под следствием в оккупированном Крыму чрезвычайно важен для Украины.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Стешенко дал пресс-конференцию и рассказал о пережитом в Крыму, так как он является свидетелем военных преступлений, которые Российская Федерация совершила и продолжает совершать в оккупированном Крыму", – резюмировала Тамила Ташева.

Именно в то время, когда фабриковалось «дело о поджоге дома муфтия», весной 2018 года Международный суд ООН потребовал у России объяснений о причинах неисполнения ею решения Суда от апреля 2017 года об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Тамара Волкова, Киев