Новая должность и омерзительная роль Марата Хуснуллина

Марат Хуснуллин, назначенный 21 января 2020 года вице-премьером Правительства Российской Федерации, как сообщают СМИ, будет также курировать Крым.

До сегодняшнего дня Марат Хуснуллин работал в качестве заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Вне зависимости от того, какими мотивациями руководствовались Путин с Мишустиным при определении куратора над оккупированным Крымом, представляется, что немаловажную роль сыграло и этническое происхождение Хуснуллина. Нет-нет, не в том значении, как могли подумать те, которые уверены, что «татары» и «крымские татары» – это один народ, при этом одна часть живет в Крыму, другая – на Волге… А потому, договаривайся мол, Марат, со своими татарами…

Чекистское окружение ныне президента, а ранее подполковника КГБ Путина не могло не просветить своего начальника о том, что с момента захвата Казанского ханства в 1552 году Москва всегда пыталась стравливать между собой порабощенные ею тюркские народы, прежде всего казанских татар с крымскими татарами. Такая практика продолжалась и в СССР. Так, наши родители отмечали, что надзирающие за крымскими татарами коменданты в местах спецпоселений нередко назначались из числа офицеров НКВД – казанских татар. Понятно, что тут учитывалась и относительная схожесть языков, что содействовало комендантам отслеживать настроения в среде спецпоселенцев-крымских татар.

Марат Хуснуллин

Не исключено, что назначение Марата Хуснуллина главным куратором-прокуратором оккупированного Крыма, связано также с планами Москвы использовать его созвучное этническое происхождение в качестве контрпропагандистского приема в ответ на международную критику о преследовании Россией в оккупированном Крыму его коренного народа – крымских татар. Тут расчет на то, что западный обыватель может легко проглотить эту дурно пахнущую наживку…

В любом случае, согласившись на омерзительную роль лагерного надзирателя в оккупированном Россией Крыму, Марат Хуснуллин покрывает себя и своих близких несмываемым позором.

Уверены, что не миновать ему и международного суда!

Рефат Чубаров

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