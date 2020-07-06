Знакомый почерк мерзких ксенофобов

Разумеется, наступит время, когда справедливое и законное наказание настигнет многих

В силу своего возраста я очень хорошо помню 1970-80-е годы СССР, в том числе, разные властные способы оскорбления и унижения людей в зависимости от их национальной или религиозной принадлежности.

Так, в СССР, по причине государственного антисемитизма, который, кстати, яростно отрицался, в изданиях вместо прямого указания на национальность «еврей» писалось «лицо еврейской национальности». По задумке компартийных идеологов такое словосочетание, кроме справедливо болезненного восприятия самими евреями, должно было формировать устойчивое уничижительное отношение к ним у другой части населения страны.

Что касается крымских татар, насильственно удерживавшихся в местах изгнания вплоть до конца 80-х годов, то их можно было указывать в советской периодике или научных изданиях лишь как «татары, ранее проживавшие в Крыму».

Однако, в быту, где советские люди не сдерживали себя, часто можно было услышать «чурка», «чурбан», «жид», черножопый» и прочее.

…Александр Горный один из наиболее мерзких ксенофобов, появившихся в Крыму с момента его оккупации Россией. Его ненависть к крымским татарам носит патологический характер.

«Ишаки», «сородичи ишачков», «офигевшее дерьмо», «засрали Крым своим беспределом» – эти эфремизмы используются Горным с очевидной целью – унизить, оскорбить крымскотатарский народ.

Разумеется, наступит время, когда справедливое и законное наказание настигнет многих. Будем делать все, чтобы Горный также не избежал своей меры наказания.

Но и тогда правомерным будет вопрос об ответственности тех, кто содействовал мерзавцам совершать свои подлые дела…

Ау, Эхо Москвы, о вас идет речь…

Рефат Чубаров

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