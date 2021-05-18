Говорят, истории депортации похожи между собой

Говорят, истории депортации похожи между собой

Александра Ефименко Александра Ефименко
Укринформ
Я знаю многих детей депортации. 

Это люди в преклонном возрасте. Чаще всего, когда мы знакомимся, они спрашивают что-то обо мне: откуда я. Сколько мне лет. И живы ли мои родители. Про родителей обязательно. Потому что в депортации, в Средней Азии или на Урале, их лишили не только дома, но и самых близких людей. Очень многие родители, переживших депортацию, не вернулись в Крым. Они остались там, погибли или во время высылки, или из-за ужасных условий, где они были вынуждены жить, или из-за банального голода.

Говорят, истории депортации похожи между собой. И истории современных политических преследований в Крыму, учиненных российскими властями тоже. Недавно я приехала в семью одного политзаключенного крымского татарина. Мы играли с его дочерью, потом она тихонько подошла ко мне и на ухо спросила: "а у вас папа на свободе или тоже сидит"?

Советская власть забрала у крымских татар не только родину, возможность жить там, где им хочется, да и просто возможность жить.

Но и самых близких людей. Мам и пап. Российская власть тоже забирает у детей родителей. И свободу. Потому что невозможно вспоминать геноцид, произошедший в прошлом и закрывать глаза на то, что происходит сейчас.

На фото: дочка фигуранта второго Симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", Меджита Абдурахманова, Сульбие. Она родилась после ареста своего папы. И никогда его не видела вживую. Сульбие два года. На фото она в крымскотатарском женском головном уборе фесе. Фес сделала ее мама, талантливая Эльмира Абдурахманова.

Александра Ефименко, Fb

* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

Рубрики

Агентство

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2021 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-