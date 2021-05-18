Я знаю многих детей депортации.

Это люди в преклонном возрасте. Чаще всего, когда мы знакомимся, они спрашивают что-то обо мне: откуда я. Сколько мне лет. И живы ли мои родители. Про родителей обязательно. Потому что в депортации, в Средней Азии или на Урале, их лишили не только дома, но и самых близких людей. Очень многие родители, переживших депортацию, не вернулись в Крым. Они остались там, погибли или во время высылки, или из-за ужасных условий, где они были вынуждены жить, или из-за банального голода.

Говорят, истории депортации похожи между собой. И истории современных политических преследований в Крыму, учиненных российскими властями тоже. Недавно я приехала в семью одного политзаключенного крымского татарина. Мы играли с его дочерью, потом она тихонько подошла ко мне и на ухо спросила: "а у вас папа на свободе или тоже сидит"?

Советская власть забрала у крымских татар не только родину, возможность жить там, где им хочется, да и просто возможность жить.

Но и самых близких людей. Мам и пап. Российская власть тоже забирает у детей родителей. И свободу. Потому что невозможно вспоминать геноцид, произошедший в прошлом и закрывать глаза на то, что происходит сейчас.

На фото: дочка фигуранта второго Симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", Меджита Абдурахманова, Сульбие. Она родилась после ареста своего папы. И никогда его не видела вживую. Сульбие два года. На фото она в крымскотатарском женском головном уборе фесе. Фес сделала ее мама, талантливая Эльмира Абдурахманова.

Александра Ефименко, Fb