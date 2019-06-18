Филарет и его правда... Раскол ли это?

Томос как мечта о единстве не объединил церковь в том смысле, в котором многие хотели бы это видеть

На "Прямом" сегодня как только его не называли – и "дедулей", и "старпером", вспоминали систему пожизненного найма, когда насильно выпихивают на пенсию, обсуждали возможность отлучения от церкви и новой анафемы...

Был "пророком" и новым Моисеем, стал раскольником.

Говорят, жажда власти его сгубила. Но кто у нас легко расстается с властью? И может, это не жажда власти вовсе, а античный тимос не дает покоя, стремление к самореализации. У украинцев – это в крови.

Вот и Святейший уверен, что не даром послан Богом в этот мир. И если еще жив, то значит Господь на него рассчитывает. А анафема... она ему не в первой.

Истину знает один Бог. А правда у каждого своя. Своя она и у Филарета. И дело не только в личных притязаниях, обидах на Константинополь и политических интригах.

Тоска по Киевскому патриархату имеет глубинные корни.

Навскидку можно вспомнить как минимум две причины жалеть о нем. Во-первых, любая непризнанная церковь наряду с проблемами обладает и рядом преимуществ. Она – сама себе хозяин, сама пишет законы, по которым ей жить, какие молитвы читать, где варить миро, кого избирать в синод, поминать ли Кирилла или нет...

Непризнанная церковь (а такой был КП на протяжении четверти века) свободна от обязательств перед другими церквями, а значит – свободна.

ПЦУ, как часть мирового православия, должна жить по законам, писанным на Фанаре, по Томосу, ультимативно предложенному Варфоломеем, иметь надзирателей в ставропигии и смиренно ждать признания других церквей.

Со своим уставом в чужом монастыре делать нечего.

А еще КП Филарета был в какой-то мере церковью вселенской – имел свои епархии во многих странах на разных континентах. И Киев мог считать себя канонической столицей украинского православия.

А теперь эти епархии подчинены Константинополю, а значит прямая, без посредников, связь с ними утеряна. И украинская церковь уже не мировая...

Много разных причин может быть для сожаления.

Но политическая выгода всегда казалась масштабней возможных потерь.

Ведь мечталось о многом. О том, что стоит только получить Томос, как вся паства из онуфриевского филиала РПЦ перебежит к Епифанию.

Побежала, но далеко, очень далеко не вся. И не побежит в ближайшие годы. И дело тут не в раскольнике Филарете. Просто церковь – вещь очень консервативная и мало отзывчива на политическую конъюнктуру.

При Порошенко государство давило, видимость объединения создавалась. Давление исчезло, ручеек иссяк.

А еще политики мечтали, что ПЦУ объединится с грекокатоликами, и даже вырывали обещания из уст предстоятелей, что это "в будущем не исключено". И сточки зрения политики и единения нации – правильно.

Но – не выполнимо, потому что догматы несовместимы, разве что мировое православие объединится с мировым католицизмом...

Томос как мечта о единстве не объединил церковь в том смысле, в котором многие хотели бы это видеть. А лишив Филарета его детища – Киевского патриархата, возможно и привел к мысли о разъединении...

Ну проведет он свой собор... Не думаю, что все вернется на круги своя. Кто-то за патриархом пойдет: бунтари из ПЦУ и возможно бунтари из УПЦ МП. Но их будет очень мало.

Некая церковная общность с названием "Киевский патриархат" создастся и просуществует какое-то время. И возможно кого-то это успокоит, кого-то обнадежит, кого-то вдохновит. Свое, старое, пусть даже неканоническое, но привычное ближе к тоскующей по традициям душе, нежели новое и непонятное, пришедшее с Адриатики и пугающее своей тысячелетней мощью...

Раскол ли это? А с самого первого дня своего существования христианская церковь только и делала, что раскалывалась. Просто в прежние времена еретиков сжигали на кострах или топили в прорубях. А сегодня – другие времена. Есть выбор. Кто-то не видит благодати без каноничности. Другим важно, чтобы между ним и Богом не было посредников. Кто-то верит в ПЦУ, кто-то в КП.

У каждого своя дорога к храму. И пусть их, этих дорог, будет много.

В конце концов, не важно – какой модели ваш смартфон, если вы хотите дозвониться в скорую помощь. Главное, чтобы на другом конце вас услышали...

Оставим Филарету филаретово. Может быть, в его бунтарстве и вечной неуступчивости и есть какой-то Господний знак. Ведь не будь ее, не будь испытания неправедной анафемой, жесткости и своеволия, не было бы и Томоса, и новой украинской православной церкви.

Уймитесь, не браните Святейшего, поймите его душу и его непокорность. Позвольте ему пройти свой крестный путь до конца.

Евгений Якунов

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