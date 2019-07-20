Все вымпелы вьются и цепи гремят: Заметки с Одесского кинофестиваля

О дебютном фильме Тимура Ященко о противостоянии команды тральщика «Черкассы» и российских военных, героизме, подлинности и отсутствии пропагандистских штампов

Даже если вам до смерти надоели фильмы, выходящие у нас под брендом «украинское патриотическое кино», призываем дать шанс картине Тимура Ященко «U311 «Черкассы», чья премьера состоялась в рамках национального конкурса. При всех недостатках, дебют Ященко стал первой (за исключением, пожалуй, «Киборгов» Ахтема Сейтаблаева, или, точнее, отдельных сцен этого фильма) картиной, посвящённой значимым событиям отечественной истории и героизму украинских военных, в которой ощутимо дыхание подлинной жизни и практически лишённой мертвенных пропагандистских штампов.

Для зрителя, незнакомого с драматическими перипетиями, вписавшими тральщик «Черкассы» в украинскую историю, фильм начинается - и остаётся приблизительно до середины, - драмой о полном невзгод существовании на борту военного корабля с его изнурительными трудами, бесчеловечной муштрой и неказистыми портовыми радостями.

К грядущим событиям аудиторию подготавливают проскальзывающие на экранах телевизоров репортажи об уличных столкновениях в Киеве и встречи в севастопольских кабинетах озабоченных немолодых мужчин в офицерской форме, с иронией и горечью спрашивающих друг у друга: «ну и что, будешь в меня стрелять?». Эти события превращают скучающих членов экипажа, командиров и подчинённых, обидчиков и притесняемых в сплочённую команду, стремящуюся если не одержать победу над превосходящими силами противника, то отстоять честь страны и собственное достоинство.

«Черкассы» нетрудно воспринять как прочувствованное прославление армии. В «Цельнометаллической оболочке» Стэнли Кубрика за издевательствами в ходе боевой подготовки, приводящими к убийству и самоубийству, следует изображение кровавого хаоса военных действий, смысл которому придают только военные журналисты в своих сводках. В картине Тимощука, напротив, нападение россиян будто придаёт смысл мирным будням корабля с его неуставными, но, видимо, негласно одобряемыми унижениями. Герой, совершивший попытку самоубийства после того, как в ходе ночного инструктажа офицер заставил его избить плохо изучившего морское снаряжение односельчанина, противостоит российским десантникам вместе с односельчанином и офицером. И, поскольку нам ничего не известно о политических убеждениях, о мировоззрении персонажей, один из которых несколько месяцев назад пас коров, другой валялся пьяным в канаве, впору решить, что подобное обращение, направленное на подавление естественных человеческих чувств, разрушающее связи между родными и близкими во имя формирования слаженного военного коллектива, является вполне оправданным. При этом, как свидетельствует пример центрального героя повествования, упомянутого выше сельского пропойцы, эти испытания идут на благо и отдельной личности — оказавшись на морской службе, он и не вспоминает о бутылке, и, когда доходит до дела, проявляет должную отвагу.

Противостояние команды «Черкасс» и российских военных представлено в напряжённых, динамичных, хорошо поставленных - и при этом довольно фрагментарных сценах. Иные эпизоды обрываются в разгар действия, между идущими друг за другом сценами нередко отсутствует внятный переход, понять общий ход борьбы из происходящего на экране практически невозможно. В качестве характерного примера можно вспомнить эпизод с добровольцем, исполняющим смертельно опасное задание, прыгая с борта судна с верёвкой в руках, при этом о сути задания остаётся только гадать, как и о том, что стало с героем и сумел ли он выполнить миссию — зависнув в воздухе над морской бездной, он попросту исчезает из повествования. К сожалению, никакого пояснения не получает, остаётся психологически, этически нераскрытой едва ли не главная особенность истории, героическое решение украинских моряков не открывать огонь на поражение.

Вероятно, обилие неясностей и нестыковок отчасти объясняется превратностями монтажного процесса — поговаривают, что авторам ленты не раз приходилось садиться за монтажный стол после того, как первоначальный вариант не устроил экспертную комиссию Госкино. Между тем, как сообщается, в феврале в прокат выйдет версия, которая будет короче фестивальной на восемь минут. Выразим надежду, в ней будут убраны наиболее заметные швы сюжетных линий, не получающих должного развития. Как бы то ни было, «Черкассы» Тимура Ященко заслуживают зрительского внимания уже благодаря превосходному актёрскому ансамблю и выразительным диалогам, со своей живой украинской и русской лексикой не имеющим аналогов в отечественном жанровом кино.

Последствиям схожих политических катаклизмов посвящена лента шведского режиссёра Анны Эборн «Приднестровье» из конкурса европейских документальных фильмов. Реальность первой из сепаратистских «республик», объявившей о выходе из состава Молдавии ещё до распада СССР, раскрывается через взаимоотношения нескольких подростков из городка Каменка. Вечные истории любви и ревности, личной реализации и рефлексий вписаны в живописный сельский ландшафт и заброшенные остовы панельных домов — строительные площадки, после краха империи превратившиеся в руины, которые приходится обживать постсоветскому поколению. С помощью трудоёмких съёмок на 16-миллиметровую плёнку и удачно подобранного музыкального сопровождения («Те, кому нечего ждать, отправляются в путь» - песня Цоя оказалась наиболее точным попаданием) авторам удаётся передать позднесоветскую атмосферу, в которой продолжают существовать даже самые юные обитатели этого застывшего во времени мира.

Между тем, в ходе последовавшей за показом фильма дискуссии иные из зрителей высказались в том духе, что представленное на экране пространство экономической нищеты, упадка системы образования и криминального беспредела является отличительными чертами не только злосчастной ПМР, а постсоветских стран в целом, что смех и сочувствие, которые вызывает происходящее на экране, с равным успехом можно адресовать окружающей действительности. Как отметила одна из фестивальных завсегдатаев, «я словно посмотрела фильм о Винницкой области, откуда вернулась неделю назад».

Александр Гусев, Одесса