Отцы и дети: Заметки с Одесского кинофестиваля

Какие из фестивальных кино- и документальных лент были удостоены наград Десятого ОМКФ

Словно в качестве юбилейного подарка, Гран-при Десятого ОМКФ – впервые за историю фестиваля, – получили сразу две картины, разрыв между которыми был минимальным (напомним, главная награда Одесского кинофестиваля вручается по результатам зрительского голосования).

При этом среди победителей международного конкурса оказался, также впервые, украинский фильм, «Домой» Наримана Алиева. Хотя по симпатиям фестивальной публики едва ли можно оценить благосклонность широкой аудитории, выразим надежду, что лента Алиева привлечёт внимание отечественных зрителей, предпочитающих обходить стороной наиболее талантливые работы о нашей драматической современности.

Вторым обладателем Гран-при стал фильм Левана Акина «А потом мы танцевали», который, подобно картине Алиева, ставит вопрос о значении традиционной культуры в современном мире, повествует о попытках молодого поколения отыскать свой путь в обществе, контролируемом теми, кто стремится подчинить современность нормам и обычаям древности. Однако, если в ленте «Домой» новое не только примиряется со старым, но и проявляет готовность следовать его требованиям, герой фильма Акина, юный участник ансамбля грузинского танца Мераб, не склонен к повиновению.

Творческие порывы Мераба сдерживает суровый наставник, отчитывающий его за излишнюю мягкость движений и чувственность, ведь грузинский танец призван утверждать идеал мужества, и, к тому же, в нём «нет сексуальности». Другой седовласый патриарх из Национального балета, в свою очередь, твердит, что этот вид искусства воплощает дух нации, очевидно, будучи при этом убеждённым, что и народным танцам, и самому духу нации противны любые перемены, произошедшие со времён Средневековья.

Оставить танцевальный зал Мераба побуждают не только придирки преподавателей, но и очевидная экономическая бесперспективность профессии танцора, каким бы идеалам нации она не соответствовала: сам Мераб вынужден подрабатывать официантом, его брат, занимающийся вместе с ним, приторговывает наркотиками, а его некогда блиставшему на сцене отцу пришлось подыскать место на рынке. Но уверенный в своём призвании Мераб полон решимости добиться успеха. Готовясь пройти пробы в труппу Национального балета, он сталкивается с очередной напастью – появлением нового участника коллектива Иракли, весьма одарённого и при этом более соответствующего жанровым стандартам. Однако Мераб постепенно сближается с талантливым новичком – и характер этого сближения несёт ещё большую угрозу его карьере.

Кадр из фильма "А потом мы танцевали"

Тема гомофобии, столь болезненная для Грузии, где к заветам отеческой старины нередко проявляют куда большее уважение, чем к правам человека, позволяет авторам картины показать становление молодых людей через преодоление инфантильной зависимости от общественных предрассудков. И хотя социальная реальность вроде бы свидетельствует о тщетности борьбы, энергия юности – переданная и через любовные сцены, выражающие вечные чувства и оскорбительные для консервативных представлений, и через танец, раскрывающий интимные переживания в движениях, следующих сложившемуся столетия назад канону, – убеждает, что новому, при всех обрушивающихся на него в настоящем невзгодах, – принадлежит будущее.

Картина Левана Акина получила приз за лучший фильм и от жюри международного конкурса (такое единство мнений зрителей и профессионалов не наблюдалось с Четвёртого ОМКФ, когда главные награды и от аудитории, и от жюри получила лента Александра Велединского «Географ глобус пропил»), а превосходно сыгравший роль Мераба дебютант Леван Гелбахиани, профессиональный танцор, был назван лучшим исполнителем.

Приз же за лучшую режиссуру жюри международного конкурса присудило Алехандро Ландесу за фильм «Монос», юные герои которого не противостоят цепляющимся за жизнь призракам отживших законов, а погружаются в пещерную архаику, оторванные от цивилизации хаосом гражданской войны.

Кадр из фильма «Мои мысли тихие»

Обладателем Гран-при национального конкурса – также вручаемой по результатам зрительских оценок награды, впервые введённой в ознаменование юбилея фестиваля, – стал полнометражный дебют Антонио Лукича «Мои мысли тихие», прежде уже получивший специальный приз жюри программы «East of the West» кинофестиваля в Карловых Варах. Картина предстаёт остроумным и весьма причудливым исследованием украинской современности, отражённой в выразительных характерах героев и социально-бытовых приметах.

Яркой метафорой экономической ситуации выступает сюжетная завязка – молодой звукорежиссёр Вадим (Андрей Лидаговский) получает от канадского продюсера заказ записать голоса закарпатских животных разной степени экзотичности. Вадим, столь причудливым образом пытающийся решить финансовые трудности, воспринимается как самобытный вариант «лишнего человека». Однако и окружающие героя люди кажутся инфантильными, неприкаянными или попросту погружёнными в состояние апатии. Из этих беспомощных, подчас нелепых, но неизменно вызывающих симпатию образов, из словно бы случайных, незначительных и узнаваемых, забавных и пронзительных обрывков их существования, представленных с характерным для короткометражных работ Лукича чувством смешного, складывается коллективный портрет общества, замершего на распутье, слишком разочарованного, измотанного пережитыми испытаниями и большими надеждами, чтобы сделать решительный шаг по одной из дорог. Символом этой растерянности, зыбкой веры в лучшее завтра родной земли и мечтаний о более благополучных краях, как и профессиональных будней миллионов наших соотечественников, кажется редкий вид утки, на чьи поиски отправляется Вадим с микрофоном наперевес. Эта птица обитает на озере, через которое проходит румыно-украинская граница, в своих повседневных хлопотах перелетая из нашей страны в Евросоюз и обратно.

Хотя эмоциональным стержнем повествования выступают словесные перепалки Вадима и его матери (превосходное исполнение Ирмы Витовской было отмечено наградой жюри национального конкурса), «Мои мысли тихие» сложно отнести, подобно фильмам Алиева и Акина, к произведениям о конфликте поколений. Работающая водителем такси мать Вадима, неотразимо привлекательная и эмоциональная, кажется противоположностью своему зажатому, замкнутому, неуклюжему отпрыску, однако в своих поступках и суждениях является столь же незадачливой и оторванной от реальности. Каждый из них рассчитывает отыскать лучшую долю за рубежом, но переживаемые ими комичные злоключения заставляют усомниться в осмысленности их планов.

Картина Лукича также получила награду жюри ФИПРЕССИ как лучший полнометражный фильм национального конкурса. Лучшей работой короткометражной секции кинокритики назвали работу Ивана Орленко «В нашей синагоге» по одноимённому неоконченному рассказу Франца Кафки. Вслед за первоисточником, фильм рассказывает о живущем в молельном доме таинственном зверьке, вызывающем у членов общины любопытство, симпатию и некоторую опаску. Зверёк, очевидно, и сам чего-то боится, томимый то ли воспоминаниями, то ли предчувствиями, быть может, «зная больше, чем те три поколения, которые собираются в нашей синагоге».

Воспроизводя фактуру исчезнувшего мира штетлов, Орленко передаёт неизбывную погружённость евреев в пересказ историй и их толкование, раскрывая его – в финале, мастерски обыгрывающем оборванное у Кафки повествование, – как способ противопоставить Слово тьме невежества и насилия.

Кадр из фильма «Папа – мамин брат»

Жюри национального конкурса назвало лучшим фильмом документальную ленту «Папа – мамин брат» Вадима Илькова – сам Ильков получил награду за лучшую режиссуру. Фильм словно предлагает зрителю переосмыслить привычные представления о семейных моделях, напоминая об оскорбительности и нелепости наших предрассудков. Герой картины, столичный художник, музыкант и активист ЛГБТ-сообщества, кочующий по съёмным квартирам, то замыкающийся в творческом процессе, то проводящий вечера в ночных клубах, может показаться довольно скверным кандидатом на роль родителя. Однако, когда на его попечении оказывается пятилетняя племянница, чья мать страдает от тяжёлого ментального заболевания, он окружает девочку самой нежной заботой. При этом неловкие попытки героя совместить творчество и общение с ребёнком вызовут сочувствие у каждого, кто с переменным успехом пытается, работая в домашних условиях, совместить профессиональные занятия с семейными хлопотами – вне зависимости от идеологических воззрений, возраста и рода деятельности.

Александр Гусев