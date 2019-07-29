25, а не 24 – захваченных в плен на буксире «Яны Капу»

Начало положено, если вы понимаете – о чем я

Фамилии 24 военнопленных украинских моряков известны многим. Но на буксире "Яны Капу", помимо захваченных людей, ещё была собака Джесси. 25 ноября 2018 года, во время "дави его б***!" она находилась именно на том буксире. На момент захвата кораблей и ареста моряков, Джесси была трехмесячным щенком. Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя. В Керчи она провела 8 месяцев, а сегодня приехала в Херсонскую область, в семью Сергея Чулибы.

Более подробно о том, как удалось законно забрать Джесси, думаю, расскажет адвокат Анастасия Георгиевская.

Кстати, первым о животном написал мой коллега, журналист, который присутствовал на заседаниях по избранию меры пресечения. Именно там он и услышал, как военнопленные постоянно говорят про какую-то собачку. Собственно, я думаю, если бы не Анастасия, вся команда адвокатов и каждый, кто пытался помочь нам, чем мог, – собака осталась бы в Керчи. Хорошая история, которая даже не про саму Джесси (хотя и про неё тоже), а о том, что есть люди, которые все равно будут бороться за тебя, даже если ты на четырех лапах и с пушистым хвостом.

О собаке: чувствует она себя прекрасно. Ей были сделаны все необходимые процедуры и прививки, оформлены нужные документы. Вела она себя тоже прекрасно. Если не считать одного укуса, двух царапин на моей руке, куска ободраных обоев, пожеванный плинтус в комнате и тот факт, что с трёх утра мы сегодня дважды возвращались на административный пункт, не по нашей вине. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что она наконец-то будет дома, а моряки перестанут переживать о своем питомце. Короче говоря, начало положено, если вы понимаете – о чем я.

На фото: Джесси на прогулке. И да, я буду ужасно скучать по ней. Я уже скучаю.

P.S. И все-таки, как здорово, что моряки на "Яны Капу" завели не лошадь.

Александра Єфименко

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