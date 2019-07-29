25, а не 24 – захваченных в плен на буксире «Яны Капу»
Фамилии 24 военнопленных украинских моряков известны многим. Но на буксире "Яны Капу", помимо захваченных людей, ещё была собака Джесси. 25 ноября 2018 года, во время "дави его б***!" она находилась именно на том буксире. На момент захвата кораблей и ареста моряков, Джесси была трехмесячным щенком. Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя. В Керчи она провела 8 месяцев, а сегодня приехала в Херсонскую область, в семью Сергея Чулибы.
Более подробно о том, как удалось законно забрать Джесси, думаю, расскажет адвокат Анастасия Георгиевская.
Кстати, первым о животном написал мой коллега, журналист, который присутствовал на заседаниях по избранию меры пресечения. Именно там он и услышал, как военнопленные постоянно говорят про какую-то собачку. Собственно, я думаю, если бы не Анастасия, вся команда адвокатов и каждый, кто пытался помочь нам, чем мог, – собака осталась бы в Керчи. Хорошая история, которая даже не про саму Джесси (хотя и про неё тоже), а о том, что есть люди, которые все равно будут бороться за тебя, даже если ты на четырех лапах и с пушистым хвостом.
О собаке: чувствует она себя прекрасно. Ей были сделаны все необходимые процедуры и прививки, оформлены нужные документы. Вела она себя тоже прекрасно. Если не считать одного укуса, двух царапин на моей руке, куска ободраных обоев, пожеванный плинтус в комнате и тот факт, что с трёх утра мы сегодня дважды возвращались на административный пункт, не по нашей вине. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что она наконец-то будет дома, а моряки перестанут переживать о своем питомце. Короче говоря, начало положено, если вы понимаете – о чем я.
На фото: Джесси на прогулке. И да, я буду ужасно скучать по ней. Я уже скучаю.
P.S. И все-таки, как здорово, что моряки на "Яны Капу" завели не лошадь.
Александра Єфименко
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