Прощаясь с Володей… Памяти Владимира Кара-Мурзы

В Украине была прекрасная телеагитационная серия – «Голосуйте, мы прикрыемо!». Вот Володя – постоянно меня прикрывал...

Из сообщения BBC от 28.07.2019:

«Умер звезда допутинского НТВ Владимир Кара-Мурза

Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер в возрасте 59 лет, сообщил в соцсетях его сын – председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

Владимир Кара-Мурза работал на НТВ в первые годы после запуска телеканала олигархом Владимиром Гусинским в 1993 году. С 1995 года Кара-Мурза вел на НТВ популярную передачу "Сегодня в полночь".

В 2001 году, после перехода НТВ под контроль "Газпром-медиа", Кара-Мурза в числе других журналистов покинул телеканал. Был ведущим программы "Грани" на каналах ТВ-6 и ТВС, где какое-то время продолжала работать часть команды "старого" НТВ, недовольная новым менеджментом, позже работал на радиостанциях "Эхо Москвы" и "Свобода", телеканалах RTVi и Сетевом общественном телевидении.

В 1996 году Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".

В 2004 году Владимир Кара-Мурза вместе с Борисом Немцовым, Виктором Шендеровичем и другими выступил учредителем "Комитета 2008" – оппозиционной группы за свободные и демократические президентские выборы».

ПРОЩАЯСЬ С ВОЛОДЕЙ…

В годы Брежнева театр на Таганке работал легально, но рецензировать его постановки было запрещено. Комментарии появились позже... Володя Кара-Мурза не был, как Таганка, «вещью в себе», но хотя бы несколько личных рассуждений о его работе хочется высказать в эти дни. Высказать необходимо.

Журналисты бывают разные. Лет десять назад вышла моя очередная книга о России. Об этом что-то прослышал телеведущий Сергей Брилев, предложивший встретиться, поговорить и подумать о новой передаче. Я охотно приехал на «Россию-1», рассказал внимательно слушавшему меня собеседнику про новую работу. Больше мы не виделись…

Другой пример – Сергей Доренко, который предложил мне вести программу на радио «Русская служба новостей». Предварительное условие было хорошо понятно – не называть две известные всем фамилии. Я согласился и проработал на радио почти два года. Но когда на РСН позвонили из администрации президента, Доренко, без колебаний, уволил меня и еще одного коллегу, также любившего «говорить разные глупости» в эфире…

Как я работал с Володей. Журналистом и человеком совсем иного типа был Володя Кара-Мурза. Иначе складывались и мои отношения с ним. Мы близко познакомились где-то в середине нулевых. Постепенно меня стали чаще приглашать в его программу «Грани недели». Цензура уже висела в воздухе, но мы никогда не обсуждали сложную тему «что можно, а что нельзя». Он меня никуда и ни к чему не подталкивал, но и ни в чем не ограничивал. И с каждой новой передачей я с не высказываемым внутренним удивлением замечал – в «Гранях» можно говорить все, на что готов сам. При этом я понимал, что на радио ответственность, в основном, несет редактор, а не спикер.

…Во время предвыборной президентской кампании в Украине Сергей Лойко сделал прекрасную телеагитационную серию – зрители видели документальные кадры – парень с автоматом, выглядывает из окопа, водитель военного газика, трясется по дорожным ухабам, артиллерист, досылает снаряд в казенник… и каждый, на секунды поворачиваясь к камере, говорит – «Голосуйте, мы прикрыемо!»

У меня сложилось ощущение, что Володя постоянно меня прикрывал, рискуя своим рабочим местом и статусом. Правда, поначалу, некоторые важные фрагменты моих записей не попадали в передачу. Шло время и как-то я решил позвонить ведущему – жаль, что отрезали тот фрагмент. – Мы ваши записи больше не режем, только если они превышают время самого эфира… А изредка, после передачи, я получал от него короткое сообщение в ФБ – «Спасибо, хорошо получилось». Это была для меня высшая оценка…

Отец с сыном - Кара-Мурзой-младшим

Около года назад на «Эхо» произошел необычный «радиоинцидент». В четверг я записал в студии ответы на вопросы ведущего, в субботу сел перед приемником и … услышал бесконечные, жуткие помехи. Помнится, я говорил о солидарности с Украиной, другая темя – отрицание лживой, официально-сталинской концепции войны. Звоню Володе – у меня что-то с приемником? Да нет, нас глушили, спокойно ответил он.

…Я решил, что наше сотрудничество на этом закончится, больше рисковать с таким гостем ведущий не станет. Но недели через три меня снова позвали в «Грани» и в очередном выпуске даже осталась моя ядовитая реплика – «я обращаюсь в следственный комитет, какие-то экстремисты и иноагенты глушили наше родное российское радио».

…Утром 27 июля своим криком я разбудил весь дом. - Что случилось, почему ты кричишь, спросила взволнованная жена? – Я мгновенно проснулся – приснилось, что меня убивают, нож шел прямо в сердце. А который час? Было ровно 8 утра. В 8 утра Володя ушел. Мне показалось, он и на этот раз меня прикрыл…

И еще несколько слов о Володе. Володя – это мастер, причем мастер скромный, не шумный и не амбициозный. Володя – человек совершенно честный и удивительно порядочный. Вспоминаю «Матренин двор» А. Солженицына, который заканчивается словами – «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша».

Это про Матрену. Но это и про Володю!





Не забудем мразей, которые травили сына, а не выдержал отец…

Игорь Чубайс, Москва