Киноавгуст: Иловайский котёл и тарантиновский Голливуд

Вниманию синефилов – анонс достаточно яркой кинематографической палитры последнего месяца лета

Августовские экранные ленты исследуют зыбкую границу между реальностью и вымыслом кинематографического мира, которая практически утрачивается в буднях фабрик грёз – как голливудских, так и украинских.

С 1 АВГУСТА

Паразиты / 기생충

Один из наиболее значимых южнокорейских режиссёров Пон Чжун Хо, известность которому принёс ироничный и горький антидетектив «Воспоминания об убийстве» 2003-го года, поставил трагикомедию, в которой социальная сатира сочетается с тонким исследованием особенностей человеческой природы.

В центре сюжета – пребывающая на общественных маргиналиях семья безработных, которая получает возможность выбраться из нищеты благодаря старшему отпрыску, сумевшему, использовав фальшивые документы, устроиться в богатую семью репетитором английского. Очаровав своих нанимателей, герой решает убедить их взять на работу и его сестру – с последствиями самыми неожиданными.

Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Его украинская премьера состоялась в рамках Одесского МКФ.

Королева сердец / Dronningen

Фильм датской постановщицы Май эль-Тухи, название которого следовало бы перевести как «Дама червей», кажется современной интерпретацией мифа о Федре и Ипполите. Главная героиня ленты вполне успешно совмещает роль матери семейства с деятельностью юриста-правозащитника, занимаясь делами несовершеннолетних, пока в доме не появляется сын её супруга от первого брака. Пытаясь сблизиться с этим трудным подростком, она в какой-то момент переходит черту.

Повествование можно воспринимать, как метафору привычки власть предержащих злоупотреблять наивностью и бесправностью «малых сих» – и их способности уходить от наказания. В любом случае, лента показывает, как сложно сопротивляться своим тёмным желаниям – и что решиться нести за них ответственность – ещё сложнее.

«Королева сердец», на МКФ в Гётеборге названная лучшим скандинавским фильмом и жюри, и аудиторией, а также получившая, среди других наград, приз зрительских симпатий на МКФ «Санденс», считалась одним из фаворитов международного конкурса Одесского кинофестиваля, однако осталась без призов.

С 15 АВГУСТА

Однажды в Голливуде / Once Upon a Time in Hollywood

Новый фильм главного американского режиссёра предстаёт мозаичным повествованием о сломе времён в голливудской киноиндустрии, упадке классической студийной системы и расцвете «Нового Голливуда», происходящих на фоне социально-политических катаклизмов. Мрачным образом бесов, вырывающихся на свет Божий в дни перемен, предстаёт расправа членов секты Чарльза Мэнсона над обитателями фешенебельного особняка. По соседству с печально известным домом по адресу Сьело-драйв, 10050, живут главные герои ленты, актёр вестернов (Леонардо ДиКаприо) и его дублёр и близкий друг (Брэд Питт), свидетели и участники свершений и драм эпохи.

Представленная в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, картина Квентина Тарантино получила бурное и практически единодушное одобрение критиков, а результаты её премьерных сборов оказались самыми высокими в карьере режиссёра.

С 22 АВГУСТА

Полина и тайна киностудии

В прокат выходит многострадальная украино-франко-бельгийская картина Олиаса Барко, французского постановщика, впервые оказавшегося в нашей стране в 2011-м году, представляя в рамках конкурсной программы Одесского кинофестиваля ленту «Убейте меня, пожалуйста», которая получила приз за лучшую режиссуру. Синефилы, сумевшие посмотреть эту изысканно снятую, остроумную абсурдистскую трагикомедию, с энтузиазмом отнеслись к известию о том, что Барко решил снять фильм в Украине. Однако стартовавшие в 2015-м году съёмки превратились в двухлетний долгострой, после чего последовали ещё два года переносов премьеры, со сменой прокатчиков и огорчительными слухами о невысоком качестве работы.

Как бы то ни было, лента рассказывает об 11-летней девочке Полине, сироте, которая живёт с малоприятной роднёй, мечтающей от неё избавиться – и получить оставленную ей в наследство киностудию. В один прекрасный день Полина сбегает из дома, чтобы оказаться в зыбком, таинственном пространстве кинематографических грёз, имеющих, впрочем, непосредственное отношение к тайнам её семьи.

Вайнштейн / Untouchable

Известная британская документалистка Урсула Макфарлен поставила картину об одном из наиболее успешных и влиятельных продюсеров в истории американского кинематографа, некогда известном своей способностью отыскивать подлинные таланты и творческой смелостью, ныне же ставшим символом сексуального насилия и злоупотребления властью.

Авторы фильма, выстроенного на интервью родных и знакомых Харви Вайнштейна и знаменитостей кино, исследуют вечный вопрос сочетания гения и злодейства, а также предлагают задуматься об особенностях киноиндустрии, благодаря которым его поведение столько лет оставалось безнаказанным.

Украинской аудитории фильм был представлен на Одесском кинофестивале.

С 29 АВГУСТА

Иловайск

К пятой годовщине одной из главных трагедий новейшей истории Украины выходит посвящённый ей режиссёрский дебют оператора Ивана Тимченко. Основное действие разворачивается вскоре после жестокого боя за Иловайск, в городе, оккупированном российскими войсками. Здесь сумел найти убежище украинский командир из батальона «Донбасс», получивший серьёзное ранение. За ним охотится комендант оккупационных властей, российский офицер, стремящийся отомстить за погибшего товарища.

Сценарий ленты написан популярным писателем Михаилом Брыныхом на основе журналистских материалов и воспоминаний участников событий. Небольшие роли в ленте исполнили ветераны, пережившие события августа 2014-го.

Александр Гусев. Киев