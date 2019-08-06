В Днепре "трудоустроили" в музее спасенного волонтерами кота Семена

Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей

В Днепре в Историческом музее им. Д.Яворницкого появился свой кот.

Он охраняет экспонаты от грызунов. Но самого его к экспозициям музея не подпускают. Боятся, что спрячется и не найдут. Отваливается на внутреннем дворе.

Лежать на диване, мурчать и периодически просить еды – казалось бы, именно так должен проходить нормальный день среднестатистического кота. Однако не все пушистые такие уж бездельники.

Всем известно, что в Эрмитаже, не покладая лапок, несут круглосуточную вахту знаменитые "эрмитажные коты". Они находятся на полном гособеспечении, а за это отлавливают зарвавшихся грызунов и вносят свою лепту в сохранность бесценных экспонатов. Теперь таким усато-полосатым сотрудником может похвастаться и Днепропетровский национальный исторический музей имени Д.И. Яворницкого.

Так в Днепре "трудоустроили" спасенного волонтерами кота Семена. Теперь он будет охранять от крыс и мышей очень хорошее городское историческое место.

Сотрудники приюта рассказали, что кот Семен – уличный кот, живший в одном из местных дворов. Однажды он исчез, а появился весь израненный. Неравнодушная женщина отвезла животное в ветклинику, где у кота в придачу обнаружили воспаление десен, глаз и наличие ушного клеща.

Благодаря стараниям зоозащитников кота удалось вылечить, и сейчас он заполучил вакантное место в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого.

По их словам, четвероногий охранник уже имеет паспорт и все прививки, а также допущен к работе. Сами работники музея пообещали его холить, ласкать и уважать, и называть его исключительно "Семеном Парфентичем".

Словом, кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей.

Николай Мякшиков

Фото автора