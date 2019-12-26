Почему в СССР историкам разрешали исследовать древние летописи только после согласия КГБ

Понятия "Русь", "руская земля" в летописях подразумевают исключительно только земли центральной Украины с центром в Киеве

Империя упрямо замалчивала элементарный факт, что во времена Киевской Руси собственно Русью была исключительно территория Центральной Украины, то есть земли нынешних Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, а также частей Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.

Доказательств этому такое количество, что советская историография просто не знала, что с ними делать, и издавала "пересказы" летописей, а не их оригиналы.

Российский ученый Андрей Робинсон писал, что "среди всех случаев употребления понятия "Русская земля" в "Слове о полку Игореве" нет ни одного, который говорил бы в пользу того, что в нем выражено представление автора обо всех восточнославянских княжествах".

Что же касается летописей, то в них читаем следующее.

Под 1146 годом: "И Святослав, заплакав, послал к Юрию в Суздаль, сказал: "Брата мне Всеволода Бог взял, а Игоря Изяслав схватил. Пойди-ка в Рускую землю, в Киев".

Когда изгнанный из Киевщины Ростислав в 1149 году приезжает к своему отцу Юрию Долгорукому в Суздаль, он говорит: ""Слышал я, что хочет тебя вся земля Руская и черные клобуки".

Со временем летописец прибавляет жалобу Юрия Долгорукого: "Сыновец мой Изяслав, на меня прийдя, волость мою разорил и поджег, а еще и сына моего выгнал из Руской земли и волость ему не дал, и меня стыдом покрыл".

После того, как Изяслав Мстиславич в который раз выгнал Юрия Долгорукого из Киева, летопись под 1151 годом сообщает, что сын Юрия Андрей Боголюбский "тем временем выпросил у отца пойти заведомо в Суздаль, говоря: "Осе нам уже, отче, тут, в Руской земле ни рати, ни чего другого. Так что потеплу пойдем.

Об очередном неудачном походе Юрия Долгорукого на Киев летопись под 1154 годом сообщает: "В том же году тронул Юрий с ростовцами, и с суздальцами, и со всеми детьми в Русь. И случился мор среди коней во всем войске его, которого же не было никогда".

После смерти Киевского князя Изяслава Мстиславича "той же зимы (1154 года) тронул был Юрий в Русь, услышав о смерти Изяславовой".

В 1174 году Суздальский князь Андрей Боголюбский, отвечая на обращение князей Ростиславичей, сказал: "Пождите немного, я послал к братьям своим в Русь. Как мне весть будет от них, тогда и дам ответ".

Когда суздальского князя Андрея Боголюбского убили заговорщики в основанном ним городке Боголюбове под Суздалем, его придворный Кузьмин, если верить летописи, сказал: "Уже тебя, хозяин, пахолки твои не признают. Не так, как когда-то, когда купец приходил из Цесарограда, и из других краев, и из Руской земли..."

После убийства Андрея Боголюбского владимирские бояре (из Владимира-на-Клязьме) говорили: "Князь наш убит, а детей у него нет, сынок его в Новгороде, а брат его на Руси".

Под 1175 годом летопись сообщает: "В том же году, когда оба Ростиславича сидели на княжестве в земле Ростовской, раздавали они были посадничества руским отрокам. А те большую тягость людям сим совершили продажами и вирами".

Таким образом, "руские отроки", приведенные Ростиславичами из Киевщины, чужие на Ростовщине.

Под 1180 годом сообщается о походе черниговского князя Святослава Всеволодовича на Суздаль и Рязань: "И тогда спешно приготовились к бою в войске Святославовом, и Всеволод Святославич уборзе примчался к русским полкам со своим полком. И тогда рязанские князья убежали, а других они побили".

Когда Святослав возвращался из Суздаля, летопись сообщает: "А когда вышел он из Суздальской земли, то отпустил брата своего Всеволода, и Олега, сына своего, и Ярополка в Русь, а сам с сыном Владимиром пошел в Новгород Большой".

В 1187 году князь Рюрик Киевский послал в Суздаль к князю Всеволоду сватать его восьмилетнюю дочь Верхуславу за своего сына Ростислава. Всеволод согласился, дал большое приданное и отпустил ее "в Русь".

Князь Рюрик справил пышную свадьбу, каких "не бывало на Руси", а потом тех, которые привезли Верхуславу из Суздаля, "Якова свата и с бояре одпустил ко Всеволоду в Суздаль". Яков "приехал из Руси (в Суздаль), проводив Верхуславу, и бысть радость".

В 1223 году на помощь украинским князьям в их борьбе против монголо-татар послали с ростовским полком Василия Константиновича, но он якобы, не успел "к ним в Русь".

Под 1406 годом в отечественной летописи сообщается, что "Свидригайло... начал много зла с Москвой творить Литовской земле и Руси".

Под 1415 годом сообщается: "Витовт, великий князь Литовский, увидев, что митрополиты, придя из Москвы в Киев, забирают из святой Софии все, что красиво... и в Московскую землю относят", чтобы "не преуменьшалось богатство в земле Русской", приказал выбрать своего митрополита.

Таких упоминаний в летописях очень много, и каждый читатель при желании может легко найти еще пару сотен.

Между тем, никогда в летописи не упоминаются ни "Суздальская Русь", ни "Залеская Русь", ни "Московская Русь" – все это поздние выдумки имперских идеологов. Русь всегда была одна – Киевская.

Русью не была не только Северо-Восточная окраина, но и другие подчиненные Киеву земли.

В 1147 году, когда черниговский князь Святослав Ольгович взял в осаду город Неринск (в Рязанском княжестве), летопись пишет: "В то же время прибежали к Святославу из Руси отроки". Таким образом, и Рязань не является Русью.

Под 1148 годом летопись сообщает об обмене дарами между Большим Киевским князем Изяславом Мстиславичем и его братом Ростиславом Мстиславичем, князем Смоленским: "Изяслав дал дары Ростиславу, что от Русской земли и от всех цесарских земель (то есть земель, подвластных Киевскому князю Изяславу, которого часто называли цесарем, наподобие Византийских императоров), а Ростислав дал дары Изяславу, которые от верхних земель и от варягов".

Под 1154 годом Киевский князь Юрий Долгорукий отправляет своего племянника Ростислава в Смоленск, говоря: "Сын? Мне с кем Русскую землю удержать? С тобой. Поезжай-ка туда".

В 1173 году, когда Ростиславичам предложили покинуть Киев и окружающие города Белгород и Вышгород и пойти в Смоленск, летопись сообщает, что "И засетовали Ростиславичи, что он лишает их Русской земли".

Итак, Смоленск – это "верхние земли" по Днепру, которые не являются Русью.

Все эти данные абсолютно четко и однозначно свидетельствуют о том, что Суздаль и вся Северо-Восточная окраина Киевского государства, ни Смоленск, ни Новгород, ни во время пребывания под властью Киева, ни после сепарации, не называлась Русью.

Русь – это территория современной Центральной, а с конца ХІІ века – и Западной Украины, и никак иначе.

А вот как по-настоящему выглядел Великий Кыевский князь Володымер, и как писалось в древности в летописях его имя.

Александр Палий

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