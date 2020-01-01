Киноянварь: Гитлер как воображаемый друг, шёпоты и крики Станислава и тихий герой нашего времени

Чем январь порадует любителей кино

В первый месяц года на украинских киноэкранах адаптации американской классики и украинского интеллектуального бестселлера встречаются с весьма неожиданными отражениями будней Третьего Рейха и окопной правды российско-украинской войны и одним из лучших отечественных фильмов последнего времени.

С 1 января

Кафе желаний / La belle époque

Фильм Николя Бедоса уже известен отечественным поклонникам кино под точным названием, «Прекрасная эпоха»- он стал открытием Десятого Одесского кинофестиваля. Об этом оригинальном осмыслении темы искусственной реальности мы писали в наших дневниках ОМКФ.

С 16 января

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Трагикомедия новозеландского кинематографиста Тайка Вайтити в одночасье приобрела репутацию одного из самых необычных кинообращений к эпохе Третьего рейха. Фильм повествует о 10-летнем мальчике, страдающем от отсутствия отца, пропавшего без вести где-то на Итальянском фронте, и спортивных неудач в тренировочном лагере гитлерюгенда, который черпает утешение в напутствиях и похвалах воображаемого друга, Адольфа Гитлера. Однако герой вступает в конфликт со своим наставником, когда обнаруживает в своём доме еврейскую девушку, которую прячет его мать.

Фильм Вайтити, поставленный по роману его соотечественницы Кристины Люненс, получил признание как критиков, так и зрителей (первой из без малого двадцати его наград стал приз зрительских симпатий на МКФ в Торонто). Особенного одобрения удостоился оригинальный подход к теме «романа воспитания» и актёрский состав (исполнивший главную роль дебютант Роман Гриффин Дэйвис, сыгравшая его мать Скарлетт Йоханссон, Сэм Рокуэлл в роли начальника лагеря гитлерюгенда и сам Вайтити, воплотивший Гитлера).

Мои мысли тихие

Дебютная лента Антонио Лукича стала одним из главных событий украинского киногода. Её премьера состоялась в рамках кинофестиваля в Карловых Варах, где фильм получил специальный приз жюри программы «East of the West». В Украине он впервые был показан в рамках ОМКФ, где получил Гран-при национального конкурса и приз Федерации международной прессы ФИПРЕССИ, а исполнившая в нём главную женскую роль Ирма Витовская получила награду как лучшая актриса. Позднее украинские кинокритики также отметили своей наградой «Кино-коло» и картину (за лучший дебют), и Витовскую. Очередной наградой фильма стал диплом жюри конкурса «Молодость на марше» на минском «Листападе». Несомненно, работу Лукича ожидает внимание и членов Украинской киноакадемии в ходе вручения «Золотой дзиги». О фильме мы писали в дневниках ОМКФ.

Преданная

В неизменном сочетании надежды и скепсиса- которым, впрочем, предваряется появление каждой экранизации значимого литературного произведения, -доля скепсиса относительно фильма Кристины Сиволап, пожалуй, существенно выше. Его первоисточник, роман Софии Андрухович «Феликс Австрия», считается одним из главных достижений современной украинской литературы- пожалуй, у ценителей интеллектуальной прозы превзойти эту книгу по популярности среди романов последнего десятилетия может лишь «Ворошиловград» Сергея Жадана. Как мы помним, осуществлённая Ярославом Лодыгиным киноадаптация мало кого порадовала, поскольку её кинематографические качества не шли ни в какое сравнение с литературным богатством книги.

Как и Лодыгин, Кристина Сиволап, известная фестивальной публике короткометражной комедией «Давай не сегодня», является дебютантом в полном метре. Как бы то ни было, вслед за первоисточником фильм повествует о сложных взаимоотношениях супружеской четы Сколиков, дочери почтенного медика и скульптора надгробных памятников, и их служанки и компаньонки, от лица которой и ведётся повествование. Как сообщается, создатели фильма немало внимания уделили и воспроизведению образа ещё одного главного героя книги, Станислава 1900-го года, в котором разворачивается действие.

С 30 января

Маленькие женщины / Little Women

Опубликованный ровно 150 лет назад роман американки Луизы Мэй Олкотт был призван, по мысли автора и издателей, стать столь же поучительной, сколь и занимательной книгой для девочек. Однако повествование о четырёх юных сёстрах, поддерживающих друг друга в своей тоске об отце, сражающемся под знаменем северян за освобождение чернокожих, переживающих любовные увлечения, строящих большие надежды и сталкивающихся с первыми разочарованиями, имело шумный успех, не признающий ограничений возраста и пола. Насыщенное новаторскими для своего времени идеями полового равноправия, равенства вообще всех людей перед лицом Бога вне зависимости от пола, цвета кожи и социального происхождения, это произведение в последующие эпохи нередко высмеивалось за излишнее морализаторство и старомодность и подчас объявлялось устаревшим и забытым. Между тем, о его непреходящей популярности свидетельствуют как новые издания книги, так и новые экранизации.

Среди киноадаптаций наиболее известна третья (первая звуковая), снятая классиком Джорджем Кьюкором с участием Кэтрин Хэпберн в 1933-м году, и шестая, поставленная в 1994-м году австралийкой Джулиан Армстронг с Вайноной Райдер. Нужно обладать немалым творческим задором, чтобы решиться представить собственную версию столь любимой читателями книги, учитывая, что многих из них вполне удовлетворяет одна из существующих. Эту задачу взяла на себя Грета Гервиг, достаточно популярная среди поклонников американского независимого кино актриса, которая два года назад чрезвычайно успешно дебютировала в режиссуре фильмом «Леди Бёрд»- как и «Маленьких женщин», его отнести к жанру «романа взросления». Роль главной героини исполнила Сирша Ронан, сыгравшая и в «Леди Бёрд».

Наши котики

Немногочисленные игровые фильмы, посвящённые событиям в зоне АТО, прежде не выходили за жанровые пределы драм и боевиков. Владимир Тихий («Ангел смерти», «Зелёная кофта», «Брама»), известный своей жанровой отвагой, предпринял достаточно смелую попытку юмористического осмысления военных действий. Его картина повествует о буднях нескольких добробатовцев, представителей различных профессий и социальных слоёв- инженера, футбольного тренера, продавца и актёра. Поначалу одолеваемые скукой окопного затишья, герои переживают череду самых невероятных приключений, когда вверенный им участок избирают для осуществления прорыва начальники войск российских оккупантов и сепаратистских боевиков.

В то время, как иным из наших соотечественников, как следует из реакции в социальных сетях, идея комедии о войне на востоке Украины показалась едва ли не кощунственной, её создатели отмечают, что в основе многих из почти неправдоподобных ситуаций лежат подлинные истории бойцов, и напоминают о терапевтической функции юмора.

Александр Гусев. Киев