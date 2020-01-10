Олег Покальчук, социальный и военный психолог

Государство и его представители должны говорить правду – это альфа и омега всего

В 2020-й год Украина вошла беспокойной. Шесть лет войны, которой не видно конца. Новые вызовы и реакция на них – у разных частей общества кардинально отличная, но одинаково бурная. И это все – на фоне нестабильности в мире. Как украинскому обществу справиться с этими проблемами и фобиями? Поговорить на эту тему, встретившись в Эстонии, мы решили с экспертом по информационной безопасности, членом правления Института социально-экономических исследований, автором научных статей и методических трудов на тему социальных страхов, политического лидерства и политической элиты, социальным и военным психологом Олегом Покальчуком. Его часто полушутя называют «социальным психотерапевтом» (хотя и вполне справедливо), ведь умеет разобрать на винтики все наши заблуждения и страхи, поставить диагноз и нередко прописать рецепт лечения общества. К нему мы и обратились с тем, что всех нас тревожит. О СТАБИЛЬНОСТИ УКРАИНЫ, ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОЛИТИКОВ - Весной 2019 года в интервью Укринформу вы сказали, что ни одному политику не удастся расшатать Украину. Сейчас вы точно так же считаете? - Да. Прежде всего, надо определить, что именно мы называем Украиной. Потому что, если мыслить с точки зрения бюрократов, которые сидят в районе Печерска, то, конечно, их шатает все время и они очень заботятся о своей стабильности. У Украины я вижу большой ресурс стабильности Что касается остального 40-миллионного населения… Тут я бы такое сравнение привел: существует устройство – гироскоп, применяющийся в авиационной навигации, в других приборах, который путем ориентации на земное тяготение балансирует любую систему. Гироскоп Украины как у этноса, нации, – он встроен, он работает, и по совершенно другим принципам, чем кажется политикам, интеллектуалам и прочим, не влияющим ни на что всерьез людям. У Украины я вижу большой ресурс стабильности – это такой тектонический, метеорологический фактор. Ни один отдельно взятый человек, даже обладающий и харизмой, и эмпатией, не способен расшатать общество Это не означает, что украинцы над этим как-то специально работали или у них какая-то высокая резистентность. Так исторически сложилось. Кроме того: что мы называем нестабильностью? Это очень субъективное ощущение, как правило, связанное с дискомфортом, который испытывает конкретный человек. Но не группа, группа не испытывает дискомфорта. У группы нет органов чувств, а у отдельного человека – есть, поэтому человек всегда проецирует себя на группу, повышая себе таким образом самооценку и, конечно, наделяя себя могуществом и силой группы ровно для того же. Это обычная человеческая природа. Поэтому разговоры о нестабильности или возможных угрозах, связанных с волей одного человека, – это научная бессмыслица. Ни один отдельно взятый человек, обладающий и харизмой, и эмпатией, и всем прочим, не в состоянии изменить какие-то процессы. Ну, никак не может. Поэтому стабильность – это гораздо больше, чем мы себе представляем. Любое общество, не только украинское, – настолько сложный и многоэлементный организм, что его дестабилизация, как любого этноса, в принципе невозможна. Вы посмотрите на евреев, до чего многострадальная нация, чего только с ними не делали! И вот вам – Израиль, у них все сложилось в итоге. И другие нации то же самое. Невозможно какими-то политическими, военными или мистическими путями расшатать нацию, если еще не пришло ее время расшатываться. Украина сейчас, как подросток – то ей кажется, что она гадкий утенок, то – что лучшая принцесса в мире... - Наше время еще не пришло? - Нет, мы очень молодая нация. То, что нас трясло, – это пубертатный период, у нас такие болезни роста, прыщи – литературные и журналистские. Мы сейчас, как подросток – он любит смотреться в зеркало: то ему кажется, что он гадкий утенок, то наоборот – что он самая лучшая принцесса в мире... - А разве проблема Донбасса и отношение к ней общества не создают нестабильность? - Нет никакого отношения нашего общества к Донбассу. Есть отношение разных слоев нашего общества – оно разное – к разным частям проблемы Донбасса. - Нужно ли искать общенациональный консенсус в этом вопросе? - Я задам контрвопрос: покажите мне, пожалуйста, пример из новейшей истории, когда мнение общества было решающим при определении таких вопросов? То, что мы называем мониторинговым мнением, – это фейсбучное общество, просто пузырь - (Пауза) Никогда. - Понятно, почему. Потому что в такого рода решениях политики пытаются найти себе индульгирование, пытаются прикрыться мнением общества, чтобы найти поддержку своих решений в этой многовекторности мнений. Я ведь не зря в самом начале сказал, что нет никакого целостного украинского общества, как нет какой-то единой американской или немецкой нации. Есть разные социальные группы с разными отношениями – они структурированы, но они разные. А политики, задавая сами себе и нам публично такой вопрос, который озвучили вы, ищут в спектре ответов наиболее комфортный для себя: “О, видите, это же украинское общество так хочет, лучшая его часть. То, что пропорционально, может быть, их и меньше, – но это же лучшие люди…”. Это зависит от политической конъюнктуры, вот и все. Если бы украинское общество действительно обладало рычагами влияния, примерно такими, которыми американское общество обладало в период окончания Гражданской войны; вооруженное общество, которое сказало: нет ребята, так не будет, будет вот так вот, иначе ждите второго Бостонского чаепития... А у нас то, что мы называем мониторинговым мнением, – это фейсбучное общество. Это не общество даже – это пузырь... Как вы вопрос людям зададите, такой ответ и получите. Люди хотят, чтобы был мир, чтобы было хорошо, чтобы они жили, чтобы у них была еда и крыша над головой. Во всем мире так. Отношение к комплексному явлению, которое связано с насилием, смертью, уничтожением или конфликтом между разными системами ценностей – это для общества неподъемная задача. Это и для философов-то трудная задача, и для политиков, а для общества – тем более. Поэтому я считаю, что в этом вопросе политики бессовестно используют общество в совершенно разных, противоположных даже, целях. - В то время как им нужно навязывать, формировать общественное мнение, например, в отношении Донбасса? - Да. - Им надо брать на себя ответственность? - Нет, если мы говорим о некоей протокольности, то можно лишь апеллировать к необходимости воспитания того, что мы называем средним классом, который в нормальном развитом обществе выполняет функцию коммуникатора и квалифицированного посредника между массами, которые смыслят мало, но понимают много (у масс всегда хорошая интуиция). Политики обязательно должны прислушиваться к мнению общества Но в нашей ситуации власть, любая, все эти десятилетия делала все для того, чтобы гражданское общество не состоялось, потому что это не в их интересах. О феодальности только ленивый не писал. Ведь это очень удобно – управлять такой, не очень сообразительной массой людей, хваля их, почесывая за ушком, время от времени подбрасывая им какие-то косточки: “Это очень вкусно, ешь, смотри, как это хорошо, это европейское…”. Такое вот позитивное поглаживание вырабатывает условные рефлексы – люди даже не понимают, что их дурят за три копейки все эти десятилетия, слова красивые говорят...

- Вы хотите сказать, что политикам не нужно учитывать общественное мнение? Как только у нас начинает вырастать гражданское общество, так сразу на него набрасываются со всех сторон - Нет, не так. Опираться на мнение важно, потому что общество может обидеться и взбунтоваться, вот Майдан – это вполне нормальная реакция. А политики сейчас думают, что этого не случится, мы как-то обжулим, обхитрим, пропетляем. Но это – опасные игры. Получается, что, с одной стороны, я как бы методологически противоречу сам себе, но это разные срезы коммуникаций. Не нужно делать то, что говорит общество, потому что общество само не знает, что делать. Но прислушиваться к нему надо обязательно. - Тут проблема в том, что разные части общества хотят диаметрально противоположных вещей. Без гражданского общества не уйти от классической украинской проблемы: «палити пана і тікати на Січ» - Давайте разберемся с народными массами. Я повторюсь: в Украине много лет идет борьба за формирование полноценного гражданского общества – эта прослойка очень важная и нужная. Но, как только она начинает вырастать и быть самостоятельной – на нее набрасываются абсолютно со всех сторон, потому что видят в ней некую конкуренцию, угрозу, смену вообще всего. Но это все равно случится, без этой прослойки общество всегда будет «палити пана і тікати на Січ» – классическая украинская проблема. А государство без гражданского общества всегда будет следовать ленинской модели государства, чтобы был аппарат насилия: “Идите работать или в тюрьму!”, всегда будет тяготеть к этому. Поэтому наша задача эти позиции развивать и закреплять, но в терминах и понятиях ХХІ века, а не ХХ-го. Нужно немножко осовременить его, потому что время-то сильно сдвинулось и обстоятельства меняются очень быстро, информация в мире каждые 18 месяцев удваивается. О ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, ПУТИНЕ, ТРАМПЕ И ПРАВДЕ - Вы говорите: политики находят трещину в обществе, в которую бьют постоянно. Но у нас в этот раскол бьют же не только политики, заинтересованные в сохранении своей власти, бьют оппоненты, которые заинтересованы в свержении этой власти, бьют соседи, которые хотят нас оккупировать. Как нам устоять? - Нам – это кому? - Я имею в виду украинцев. - Я ведь все время призываю вас и потенциальных читателей точно и конкретно говорить. - Хорошо. Мои страхи: я боюсь, что Путин нас оккупирует или вернет в сферу своего влияния, я боюсь, что Украина исчезнет... - Это разные вещи, разные страхи, их нельзя смешивать. Я понимаю, что апокалиптическое мышление украинцам свойственно, им это страшно нравится, это очень колоритно, но это – лишнее. Украина может быть оккупирована, но Украина не исчезнет, потому что есть нация, есть народ. Это уже было: не было Украины как отдельного государства, но украинцы были. Нападет Путин или нет – совершенно не зависит от наших трещин, это совершенно другие конфигурации. Выгоды или потери от этого нападения нужно рассматривать в общемировом контексте его имперских амбиций и имперских амбиций России, в контексте тех войн, которые они уже ведут на планете, тайных и явных, и Украины как одного из участков этого мирового фронта третьей мировой войны – одного из. Приведу пример. Я подчеркиваю, это – сравнение: на войне первые три дня солдату кажется, что все пули и снаряды летят только в него. Вот украинцы – они все время переживают эти первые три дня. При этом люди, которые были на войне, – они включились с четвертого дня и реально все понимают. А гражданских людей политики удерживают сознательно в этом состоянии “дня сурка”, что вот вы только что пришли на войну, и все хотят вас убить и оккупировать. Это – часть правды. Но – не обязательно сейчас, не обязательно лично вас и может быть не оккупировать, а что-то другое… То есть, нужно думать головой, адекватно оценивать эти риски и продуктивно реагировать на вызовы, риски и угрозы. - Не так давно Путин сказал, «русский язык сознательно уничтожают во всем мире». И в этом его мессидже я вижу угрозу, угрозу “спасения русскоязычных” по всему миру... Путин не мыслит в контексте масштабного нападения, у него в голове интриги, убийства, подкупы… - Это абсолютно гитлеровская стилистика – в 30-х годах прошлого века Гитлер тоже говорил, что немцев везде угнетают по всему миру… Я уже говорил о том, что если третья мировая уже идет, то Украина – одна из частей этого театра военных действий, в котором есть определенные фазы, циклы затишья и активизации. Это первое. Второе, Путин – КГБ-ист, это означает, что он мыслит в терминах интриг, угроз, шантажа и риска, но не в терминах оперирования большими батальонами, как говорил Наполеон – это важно понимать. Он ситуативен, но он не стратегичен. Сколько бы мы ни говорили о неких стратегических замыслах России, у Путина нет стратегического мышления, он работает и мыслит в оперативно-тактическом сегменте, он быстро принимает решения по ситуации: вот увидел слабину, – да, он где-то может полезть; увидит отпор – и сразу нет, типа ничего не было, – “это не мы, нас там не было, их там нет, зеленые человечки – не знаю кто, мы не в курсе, кто это мог быть, это не я”. Такое все время будет поведение. Мы же все ждем имперской реакции: что он выйдет на Красную площадь, развернет пергамент и объявит о начале войны. Не будет такого никогда, это же совершенно другое мышление. Он не мыслит в контексте масштабного нападения, мировой войны. У него в голове интриги, убийства, подкупы, шпионаж, диверсионные группы, – в этом он хорош. Поэтому я призываю всех – видеть в этом персонаже, которого мы справедливо критикуем, всего лишь человека, который может развязать локальный конфликт в любой момент, но точно – не в тех терминах и масштабах, которые мы себе фантазируем. Призываю вас на эту тему не думать, потому что у нас достаточно много в Украине специалистов, которые день и ночь заботятся о том, как правильно на эти угрозы реагировать. И наша система национальной безопасности и обороны неплоха, во всяком случае, она точно лучше, чем в 2014 году – это я полностью могу подтвердить. Поэтому, я считаю, что гражданскому обществу не нужно впадать в панику. - Еще вопрос – о психологическом приятии войны. Часто приводят в пример то, что Израиль 50 лет живет в войне, – и общество там вполне спокойно к этому относится... - Смотрите, не совсем так. Там общество живет в условиях постоянной возможности войны, это раз. Во-вторых, американская помощь Украине – это 250 млн долларов, американская помощь Израилю – 3,1 млрд долларов. При такой помощи можно себя чувствовать достаточно уверенно, построить хорошую противоракетную систему «Купол» и справляться с достаточно примитивными ракетными атаками палестинцев. Но были же очень серьезные военные угрозы и боевые действия, блестящая работа разведки и контрразведки – и это целостная система, которая построена на идеологии сионизма, которая заботится о национальной безопасности, поскольку для них это предмет религиозной веры и это их укрепляет. Израиль – это страна, которая может быть образцом для мотивации, если мы говорим о нашей системе. Но мы ведь живем в состоянии войны – нужно очень точно разделять эти вещи. Например, американцы или НАТО-вцы – они участвуют в боевых действиях. Но миссии – это не есть война, ты приехал в миссию – уехал на ротацию. Это немножко другое, чем война на территории твоей страны. Тут немного другая психология. Травмы те же, умирают люди так же, геройство – то же, все эмоции те же, но немножко не то. В Америке к этой войне остальная нация может не иметь никакого отношения. А у нас ты не можешь не иметь, даже если очень захочешь. По факту, ты должен ее либо отрицать, либо принимать. Поэтому сравнение с Израилем некорректно – они не живут в состоянии войны, они живут в состоянии угрозы мусульманского мира и исламских экстремистов, являются форпостом западной цивилизации на этом фланге, успешно справляются с этим, но это не война... - А как можно эти страхи прорабатывать с обществом? Государство может как-то повлиять: какие-то консультации открывать, лекции проводить? Говорите правду: война будет долгой, людей будут убивать, но мы сделаем все, чтобы этого было меньше - Да, может. Говорить правду. Государство и его представители должны говорить правду – это альфа и омега всего. Когда вы говорите правду, не возникает дополнительных вопросов. А если ясно не сразу – тогда возникают проблемы, спекуляции, стенания, страхи. Говорите правду: да, это война, она будет долгой, да, людей будут убивать, это плохо, но мы сделаем все, чтобы этого было меньше. Жертв будет не так много, как в 2014-м или 2015-м, но они будут. У людей такая работа, они за это получают деньги, они идут на контракт, это не гражданские люди, в дом которых ворвались и убили, это солдаты, их функция – победить или умереть... Вот такая честная правда, она очень неприятная, но надо иметь смелость ее сказать. И, более того, если бы так было сказано, то я уверяю, что огромная часть общества это восприняла бы достойно. - О поддержке Украины другими странами. Осенью на пресс-конференции с Зеленским Трамп сказал: “Надеюсь, что вы там с Путиным решите свои проблемы...”. Мы понимаем, что Америка – это не один Трамп, но все равно, когда во главе страны – стратегического партнера стоит такой человек, можем ли мы рассчитывать на какие-то позитивные сигналы с той стороны? - Как бы вам политкорректно ответить… Наша привычка реагировать на заявления топовых политиков – это продукт ХХ века. Наверное, в начале и середине ХХ века они (заявления) имели все основания быть весомыми и решающими – поэтому мы с удовольствием цитируем де Голля, Черчилля и прочих выдающихся людей. Сейчас же мы видим некую девальвацию этого дискурса, причем во всем мире. Это связано с тем, что на самом деле главным является 2-й эшелон. Например, в штаб-квартире НАТО, в отличие от гражданского политикума – европейского или американского, все правильно понимают, все видят, все работает. Евросоюз и НАТО, система коллективной безопасности, экономической и военной, – решения определяет этот коллективный дискурс, а не заявления отдельных людей. Во всем мире так. Я в этом совершенно уверен, потому что во всем мире профессиональные дискурсы, которые занимаются вопросами войны, мира и безопасности, имеют очень высокое чувство ответственности из-за высокой компетентности и компетенции. А задача политиков – просто заниматься политикой. Поймите, нельзя Украину и украинскую ситуацию как-то выделять из общего ряда мировых событий. Когда мне говорят: “Что там думают! Мы опозорились перед всем миром!” или “Что подумает мир?!”, я обычно говорю, что в мире живет более миллиарда китайцев, более миллиарда индусов, и, наверное, уже миллиард мусульман, – и эти три четверти населения планеты даже не подозревают о существовании Украины, они не уверены даже в том, где точно находится Европа, не то, что Украина.