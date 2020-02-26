Превращение из репортера в художника: Тайная дорога к обычной запредельности

У Юли Овсянниковой – премьера, первая персональная выставка

В окнах Укринформа, где она работает фотокором, выставлены на всеобщее обозрение ее замечательные фотографии.

Она решила не показывать новостную, репортерскую фотографию – ею и так все сыты, да и на этом поприще работают сотни толковых людей с фотоаппаратами, которые в основном снимают одно и то же под разными ракурсами, разной степени вразумительности, если, конечно, не выполняют эксклюзивные творческие задания.

Овсянникова решила показать жизнь вокруг события. До и после всех этих брифингов, акций протеста и поддержки, выборов, судов, арестов, освобождений из-под стражи, бестолковых и, в редких случаях, толковых заседаний, террористических актов, покушений и т. д.

Юля из репортёра превратилась в художника, оперирует символами, выстраивает образы, играется неясностями и неопределённостями. Оказывается, что там, за пределами события, она обнаруживает тайную дорогу к обычной запредельности, к удивительной своей странностью реальности, открывающей свои красивые тайники буквально на каждом шагу, надо лишь сделать шаг через открытое расширенным сознанием окно навстречу загадочной запредельности.

Голова полицейского превратилась в жилые высотки, похожие на челюсти неведомого хищника, который вот-вот отгрызет кусок неба. А в основании домов-челюстей, спрятавшись в пекельный мрак, на вас смотрят огромные, внимательные, недобрые глаза. Гипнотизируют.

А рядом – дивное существо, вызывающее любопытство и жалость, одновременно похожее на человека и инопланетное существо, выбирается из неведомого пространства так, что его глаза выскакивают из орбит. Рвутся туда, куда тело не может попасть. Красиво одушевляется неодушевленное, очеловечивает нечеловеческое и наоборот.

Фото Юлии Овсянниковой

Юля занимается мифотворчеством, создает собственную мифореальность, уводит зрителя блукать в реальных нереальностях. Она видит больше нас, чувствует острее, глобальнее, что ли. И все – легко, как ветер, просто как дважды два, и бесконечно сложно, даже непостижимо.

Выставка Юлии Овсянниковой / Фото: Мария Ковальчук

Александр Ляпин

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