Жюри шевченковской премии совершило подвиг, наградив Гляделова

Гляделов неожиданно встал рядом с художниками, а не с журналистами-публицистами и конкурировал с весьма могучими и достойными

Ну вот, достойные получили Шевченковскую премию. Два прекрасных проекта Влада Троицкого, порадовали театральный и литературный выборы, а также не выбор кино. Но больше всего приятно удивил и даже восхитил революционный жест жюри в категории «Визуальные искусства».

Премию как художник получил документальный фотограф Александр Гляделов, хотя художником он не является и документальная фотография, по большому счету, к искусству не относится. Три предыдущих лауреата Шевченковской премии от фотографии Яков Давидзон (1977), Николай Козловский (1986) и Васыль Пылыпьюк (1993) удостоились высокой награды как журналисты-публицисты в соответствующей категории. Давидзон был премирован как военный корреспондент и за создание портретной галерии передовиков производства на разных фронтах народного хозяйства от культуры до металлургии. Пылыпьюк и Козловский за милые открыточные фотоальбомы о Львове и Киеве. Правда, Козловский, наверное, рисковал жизнью, так как снимал город с вертолета.

Гляделов неожиданно встал рядом с художниками, а не с журналистами-публицистами и конкурировал с весьма могучими и достойными господами, всемирно известными художниками Сергеем Братковым и Никитой Каданом. Но я не думаю, что Гляделов художник, несмотря на то, что его фотографии выставлялись в галереях и музеях. Как говорил другой известный документальный фотограф Александр Ранчуков: «...документальная фотография не может быть искусством, хотя бы потому, что она не искусственно сделана, не придумана, не «сманипулирована», она просто кусок реальности...» В советское время теоретики фотожурналистики во всю старались одеть на документальную фотографию мантию соцреализма и утверждали, что художественность фотографии проявляется исключительно через ее идейность, куммунистическую, естественно и общепризнанные эстетические каноны. У Гляделова этого не было. Его фотографии – это его сердце и душа, и все остальное, естественная часть его сущности, если не вообще все естество.

Помню как в 1987 году четверо фотографов (Александр Ранчуков, Александр Козулько, Валерий Решетняк и я) встретились под колпаком верхнего выхода со станции метро «Крещатик» и решили, что пора что-то менять в украинской фотодокументалистике. За ориентир выбрали корпоратив «Магнум». Так было создано творческое фотографическое объединение «Погляд». К нему быстро примкнули Александр Гляделов, Ефрем Лукацкий, Сергей Супинский, Паша Пащенко, Юрий Тугушев, Рита Островская, Юрий Косин, Сергей Гутиев, Виталий Запорожченко, Леша Левицкий и др. Наши выставки закрывали не открыв, яростно критиковали на пленумах компартии и в специальных пропагандистских брошюрах. Зачем-то за «Поглядом» следили кагебисты. Сам Яков Давидзон резко поругал наше объединение на каком-то собрании в Союзе журналистов УССР.

Гляделов тогда мотался по селам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Снимал переселенцев, детей, получивших дозу радиации. Потом отправился на войну, затем на еще одну, и еще… Был ранен в Молдове и на российско-украинской войне. Войны в бывшем СССР интересовали его с человеческой стороны. В Советском Союзе все были, типа, братья, а теперь с удовольствием мочат друг друга. Что с человеческими качествами случилось, что за дивные мутации? Катастрофу с беспризорниками он принял как личную. Не только снимал, волонтерил, спасал детей. Застрял на долго в тюрьмах, фиксируя развитие эпидемии туберкулеза в Украине. Старался менять мир к лучшему. Работал с ЮНИСЕФ, Врачами без границ.

Снимки не были идейными, в них была позиция, сильнейшая гуманистическая позиция. Документальная фотография накрыла Гляделова, как цунами накрывает остров, навсегда. Она сделалась единственным смыслом и целью жизни. Мне иногда казалось, что Гляделов свихнулся, чокнулся, просто сошёл с ума. А как известно, сумасшедшим бог открывает истины, дает необузданность и силу в выражении своей страсти, своей боли, человеческой позиции. Гляделов сосредоточился на болезненной стороне бытия человечества, изредка отвлекаясь на пейзажи, жанровые зарисовки. Он совершенно отказался от цвета, погрузивши свое сознание в монохром.

Художественный образ не возникает ни откуда. Это всегда впечатление, чувство (страх, ненависть, любовь), мысль, способность сопереживать, соболезновать, ощущать чужую боль. У Гляделова почти нет красоты в фотографиях, они иногда пугают безобразностью. Они гремят диким, варварским гонгом, треснутым колоколом… Иногда они просто бессильно воют.

Я не вижу в фотографиях Гляделова банальной художественности, я не вижу в них искусства, нет в них публицистики и журналистики. Они как-то запредельно выше… Одна из фотографий меня шокировала сходством изображенного на ней покойника, зека, умершего от туберкулеза, с изображением Мертвого Христа кисти Гольбейна Младшего. Не хочу вдаваться в анализ, тут явно не обошлось без высших сил. Художница Влада Ралко, член Шевченковского комитета, призналась в разговоре, что тоже была потрясена сходством гольбейновского Христа с трупами в тюремном морге. У нее даже глаза засияли как-то особенно при этом… Документальная фотография и религиозная живопись мощно, беспощадно обратились к одной и той же глобальной проблеме человечества, слились в ней.

Творчество Гляделова, это нечто сверхестественное, как по мне. И, наверное, действительно, категория «визуальное искусство» ближе всего к творчеству Александра, ведь искусство, по сути, та же бесконечность и сверхестественность. Одним словом, жюри премии совершило подвиг, наградив Гляделова.

Александр Ляпин

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