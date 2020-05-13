Почему «Дерибасовская - Ришельевская» – плохой журнал

Ну, в частности, единственный в Одессе литальманах не принимает проукраинские тексты

Мне кажется, пора сказать об этом прямо. И не потому, что "одесская интеллигенция-литературная общественность" (оило) на прошедшее 2 мая как-то уж особенно изгалялось. Нет, как обычно: требования возмездия, покарания виноватых (под которыми подразумеваются исключительно те, кто защищали город от лугандонизации, и более никто). Разве что – теперь добавились требования покарать «неонациста Стерненко», который во время третьего покушения на него оборонялся слишком энергично и не дал себя убить. Плюс некоторые другие милые подобные детали. Но на самом деле – как раз они и показательны.

Эти люди чувствуют запах реванша. Не такой густопсовый, как они ждали, но все же – а вдруг всё пойдет вспять. Меж тем, и без всяких впадений в панику, будущее у Одессы (Украины, Восточной Европы, всей Европы, мира), как стало COVIDно, легким не предвидится. Особенно с таким северо-восточным соседом, что у нас…

А тут у меня случилась оказия – по одному важному делу пришлось пролистать Одесский альманах, издаваемый Всемирным клубом одесситов, впервые системно просмотреть его от основания до 2020 года. Это было забавно – отлистать историю назад… Что сказать, поначалу, при появлении Альманаха, были попытки взвешенности, объемного взгляда. Но вот смотришь, листаешь дальше. Какие-то имена и темы выветриваются. А другие с годами – кристаллизуются. И со временем происходит полное закукливание в архаичной проимперской (и это, разумеется, не Османская империя) позиции.

Параллельно, конечно же, минимум миниморум «украинской Одессы», будто ее вообще не было. А то, что мелькает, – лишь в приложение к Империи. Ни старинных украинских хуторов (сёл) в предместьях Хаджибея/Одессы. Ни Леси Украинки, для которой Одесса и окрестности – одно из важнейших мест в творческой и человеческой биографии. Ни тестя Ивана Франко, который, чтоб вы знали, был одесситом; ни уголовных дел, заведенных в Одессе за распространение произведений Франко; ни поиска одесских адресов во время приезда в город самогО литератора (который у местных авторитетов – лишь повод для лжи и смешков). Ни Ивана и Юрия Лип, ни Сергея Шелухина, и так далее, и так далее – имена и темы можно множить и множить. (Строго говоря, что-то из этого на страницах Дер-Риш изредка встречается, но не как основная тема, а лишь эпизодически и опять-таки в приложении к Империи, Российской или Советской, – как легкая приправа к основному блюду).

Памятник Антону Головатому. Монумент воздвигнут в Одессе в честь украинского козачьего атамана, одного из основателей Черноморского козачьего войска и инициатора переселения черноморских козаков с территории современной Украины на Кубань

И это, заметьте, я уж просто боюсь заикаться о теме «Голодомор и Одесса» (которая была центром одной из немногочисленных тогда областей УССР), перебои с питанием в городе, украинские крестьяне, дохнущие на улицах облцентра. (Нет, ну, конечно, в тысячный раз писать о ресторации Цезаря Отона приятней, а главное – идеологически комфортней). Или такой теме, как провід ОУН "Трансністрія" (следы которого так хорошо видны в нью-йоркском Бахметьевском архиве, в архиве СБУ) во главе с запытанным после войны Лисовским (Семчишиным) и т.д. А сейчас… нет, держите меня, потому что осмелюсь… Всё, поздно – не удержали. Не найти и следов тем вроде «Приезды в Одессу Романа Шухевича». (Прямых и частых проклёнов в адрес мазепинцев-бандеровцев нет – и на том спасибо).

Впрочем, хватит злоупотреблять украинским буржуазным национализмом. Между прочим, и системные материалы о "греческой Одессе", "еврейской Одессе", "итальянской Одессе", "польской Одессе", "немецкой Одессе", "французской Одессе" (той, что не только в приложение к Ришелье и Ланжерону), "арнаутской Одессе" и т.д. тоже как-то трудновато найти. И опять же – все это есть, но не системно, а опопсовано, без комплексного всестороннего осмысления. Как-то всё осколочками, дребезгами. Из которых сама собой складывается величественная мозаика ушедшей Империи и ее великого «четвертого города», «южной столицы».

Фрагмент памятника основателям Одессы - памятник Екатерине Второй

Особенно умиляют трудночитаемые династические копания в семьях «именитых одесситов». А уж если истинно аристократическая особа встретится, то появляется плебейски заискивающее «сиятельный», «светлейший князь». (И не надо мне говорить, что это такая строго научная терминология; видно же – где терминология, а где придыхание). В той мифически прекрасной Одессе почти все было хорошо, а что не хорошо, то прекрасно. Черносотенство, великорусский шовинизм? (Ох, сколько я встречал дифирамбов этой грани «старой Одессы», когда писал книгу «Фон Кихот Готический», много тогда пришлось перечитать работ современных русских нацистов). Мельком, намёком и – следующий! Случаи криминала, коррупции? Они выдавливаются трудно как, паста из пользованного тюбика. Ну да, но… не, ну… А при соотнесении с гадкой современностью, так вообще сразу понятно, в чем правота и что Одессе нужно…

Это такой обобщенный, генерализованный взгляд на 21 год существования и 80 номеров одесского альманаха «Дерибасовская-Ришельевская». В итоге получается страшно искаженная картина мира. И Одессы. И Украины. И России. И все это в нашей реальности страшно опасно.

Флаг Одессы, утвержденный 29 апреля 2011 года решением Одесского городского совета

Потому что наше славное «оило» для очень многих в городе является авторитетом, а составляющие его персонажи – ЛОМами («лидерами общественного мнения», кто не знает). Одесский же миф за время своего существования и при их однообразной, однако, старательной работе, дошел до состояния зомби, причем довольно кусючего. Эти люди (посмотрите редколлегию издания) – референтная группа, задающая канон правильной «Великой Одессы». Группа, замкнутый микро-социум, который обладая информресурсами Всемирного клуба одесситов, ежегодно, ежедневно растит смену себе подобных догматиков. Одесса – в их исполнении – мифически прекрасная, российско-имперская, в меньшей степени (с учетом перегибов) – советско-имперская Одесса прошлого. И Одесса, в которой нет почти ничего собственно украинского. А то, что есть, – либо на подсобных работах, либо нечто несусветно тупо-бессмысленно-наглое (опять же, редкие исключения, для маскировки, есть – но это лишь напыление сусального слоя лояльности).

История изменений герба Одессы, начиная от имперского

Отдельно можно почитать, как один глобальный культ личности Главного Гения, Михаила Жванецкого, воспроизводится – в уменьшенном и нередко комическом виде – на более низких уровнях. У главного редактора «Дерибасовская-Ришельевская» Феликса Кохрихта, соредакторов Евгения Голубовского и Олега Губаря.

«Культы и культики личности в альманахе “Дерибасовская-Ришельевская”».

На примере печатавшихся в 4-х номерах Альманаха мемуаров профессора кафедры истории и мировой политики Института социальных наук Одесского университета Геннадия Гребенника удобно рассмотреть, откуда в Одессе растет идеология «Куликова поля». В начале 1990-х Гребенник в одесской публицистике был соратником Анатолия Вассермана. Сейчас он не так активен в публицистике, но зато успешно преподает в университете… Здесь же – об ангажированности подготовленного Всемирным клубом одесситов интернет-издания «Одесский биографический справочник».

Мемуары ватного профессора как «фиги в кармане» – 1, а также 2.

После начала войны «фиги в кармане» скручиваются «Одесским альманахом» глубоко в штанине, в стилистике 1970-х годов. Примеры того, как это делается, в последнем материале цикла.

«Фиги в кармане» времен войны (2014-2020): Церковь и «Три мушкетера»

В будущем также хотелось бы поговорить о там, как «Одесский миф», культивируемый Всемирным клубом одесситов, по сути, переходит/перешел в сектантское, квази-религиозное поклонение идеальному «небесному Иерусалиму-Одессе прошлого». Имперской, разумеется.

Олег Кудрин