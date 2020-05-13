Почему «Дерибасовская - Ришельевская» – плохой журнал

Почему «Дерибасовская - Ришельевская» – плохой журнал

Олег Кудрин Олег Кудрин
Укринформ
Ну, в частности, единственный в Одессе литальманах не принимает проукраинские тексты

Мне кажется, пора сказать об этом прямо. И не потому, что "одесская интеллигенция-литературная общественность" (оило) на прошедшее 2 мая как-то уж особенно изгалялось. Нет, как обычно: требования возмездия, покарания виноватых (под которыми подразумеваются исключительно те, кто защищали город от лугандонизации, и более никто). Разве что – теперь добавились требования покарать «неонациста Стерненко», который во время третьего покушения на него оборонялся слишком энергично и не дал себя убить. Плюс некоторые другие милые подобные детали. Но на самом деле – как раз они и показательны.

Эти люди чувствуют запах реванша. Не такой густопсовый, как они ждали, но все же – а вдруг всё пойдет вспять. Меж тем, и без всяких впадений в панику, будущее у Одессы (Украины, Восточной Европы, всей Европы, мира), как стало COVIDно, легким не предвидится. Особенно с таким северо-восточным соседом, что у нас…

А тут у меня случилась оказия – по одному важному делу пришлось пролистать Одесский альманах, издаваемый Всемирным клубом одесситов, впервые системно просмотреть его от основания до 2020 года. Это было забавно – отлистать историю назад… Что сказать, поначалу, при появлении Альманаха, были попытки взвешенности, объемного взгляда. Но вот смотришь, листаешь дальше. Какие-то имена и темы выветриваются. А другие с годами – кристаллизуются. И со временем происходит полное закукливание в архаичной проимперской (и это, разумеется, не Османская империя) позиции.

Параллельно, конечно же, минимум миниморум «украинской Одессы», будто ее вообще не было. А то, что мелькает, – лишь в приложение к Империи. Ни старинных украинских хуторов (сёл) в предместьях Хаджибея/Одессы. Ни Леси Украинки, для которой Одесса и окрестности – одно из важнейших мест в творческой и человеческой биографии. Ни тестя Ивана Франко, который, чтоб вы знали, был одесситом; ни уголовных дел, заведенных в Одессе за распространение произведений Франко; ни поиска одесских адресов во время приезда в город самогО литератора (который у местных авторитетов – лишь повод для лжи и смешков). Ни Ивана и Юрия Лип, ни Сергея Шелухина, и так далее, и так далее – имена и темы можно множить и множить. (Строго говоря, что-то из этого на страницах Дер-Риш изредка встречается, но не как основная тема, а лишь эпизодически и опять-таки в приложении к Империи, Российской или Советской, – как легкая приправа к основному блюду).

Памятник Антону Головатому. Монумент воздвигнут в Одессе в Старобазарном сквере в честь украинского казачьего атамана, одного из основателей Черноморского казачьего войска и инициатора переселения черноморских казаков с территории современной Украины на Кубань
Памятник Антону Головатому. Монумент воздвигнут в Одессе в честь украинского козачьего атамана, одного из основателей Черноморского козачьего войска и инициатора переселения черноморских козаков с территории современной Украины на Кубань

И это, заметьте, я уж просто боюсь заикаться о теме «Голодомор и Одесса» (которая была центром одной из немногочисленных тогда областей УССР), перебои с питанием в городе, украинские крестьяне, дохнущие на улицах облцентра. (Нет, ну, конечно, в тысячный раз писать о ресторации Цезаря Отона приятней, а главное – идеологически комфортней). Или такой теме, как провід ОУН "Трансністрія" (следы которого так хорошо видны в нью-йоркском Бахметьевском архиве, в архиве СБУ) во главе с запытанным после войны Лисовским (Семчишиным) и т.д. А сейчас… нет, держите меня, потому что осмелюсь… Всё, поздно – не удержали. Не найти и следов тем вроде «Приезды в Одессу Романа Шухевича». (Прямых и частых проклёнов в адрес мазепинцев-бандеровцев нет – и на том спасибо).

Впрочем, хватит злоупотреблять украинским буржуазным национализмом. Между прочим, и системные материалы о "греческой Одессе", "еврейской Одессе", "итальянской Одессе", "польской Одессе", "немецкой Одессе", "французской Одессе" (той, что не только в приложение к Ришелье и Ланжерону), "арнаутской Одессе" и т.д. тоже как-то трудновато найти. И опять же – все это есть, но не системно, а опопсовано, без комплексного всестороннего осмысления. Как-то всё осколочками, дребезгами. Из которых сама собой складывается величественная мозаика ушедшей Империи и ее великого «четвертого города», «южной столицы».

Памятник основателям Одессы - памятник Екатерине ИИПамятник основателям Одессы - памятник Екатерине ИИ
Фрагмент памятника основателям Одессы - памятник Екатерине Второй

Особенно умиляют трудночитаемые династические копания в семьях «именитых одесситов». А уж если истинно аристократическая особа встретится, то появляется плебейски заискивающее «сиятельный», «светлейший князь». (И не надо мне говорить, что это такая строго научная терминология; видно же – где терминология, а где придыхание). В той мифически прекрасной Одессе почти все было хорошо, а что не хорошо, то прекрасно. Черносотенство, великорусский шовинизм? (Ох, сколько я встречал дифирамбов этой грани «старой Одессы», когда писал книгу «Фон Кихот Готический», много тогда пришлось перечитать работ современных русских нацистов). Мельком, намёком и – следующий! Случаи криминала, коррупции? Они выдавливаются трудно как, паста из пользованного тюбика. Ну да, но… не, ну… А при соотнесении с гадкой современностью, так вообще сразу понятно, в чем правота и что Одессе нужно…

Это такой обобщенный, генерализованный взгляд на 21 год существования и 80 номеров одесского альманаха «Дерибасовская-Ришельевская». В итоге получается страшно искаженная картина мира. И Одессы. И Украины. И России. И все это в нашей реальности страшно опасно.

Прапор Одеси затверджений 29 квітня 2011 року рішенням Одеської міської ради
Флаг Одессы, утвержденный 29 апреля 2011 года решением Одесского городского совета

Потому что наше славное «оило» для очень многих в городе является авторитетом, а составляющие его персонажи – ЛОМами («лидерами общественного мнения», кто не знает). Одесский же миф за время своего существования и при их однообразной, однако, старательной работе, дошел до состояния зомби, причем довольно кусючего. Эти люди (посмотрите редколлегию издания) – референтная группа, задающая канон правильной «Великой Одессы». Группа, замкнутый микро-социум, который обладая информресурсами Всемирного клуба одесситов, ежегодно, ежедневно растит смену себе подобных догматиков. Одесса – в их исполнении – мифически прекрасная, российско-имперская, в меньшей степени (с учетом перегибов) – советско-имперская Одесса прошлого. И Одесса, в которой нет почти ничего собственно украинского. А то, что есть, – либо на подсобных работах, либо нечто несусветно тупо-бессмысленно-наглое (опять же, редкие исключения, для маскировки, есть – но это лишь напыление сусального слоя лояльности).

История создания герба Одессы, начиная от имперского
История изменений герба Одессы, начиная от имперского

Отдельно можно почитать, как один глобальный культ личности Главного Гения, Михаила Жванецкого, воспроизводится – в уменьшенном и нередко комическом виде – на более низких уровнях. У главного редактора «Дерибасовская-Ришельевская» Феликса Кохрихта, соредакторов Евгения Голубовского и Олега Губаря.

«Культы и культики личности в альманахе “Дерибасовская-Ришельевская”».

На примере печатавшихся в 4-х номерах Альманаха мемуаров профессора кафедры истории и мировой политики Института социальных наук Одесского университета Геннадия Гребенника удобно рассмотреть, откуда в Одессе растет идеология «Куликова поля». В начале 1990-х Гребенник в одесской публицистике был соратником Анатолия Вассермана. Сейчас он не так активен в публицистике, но зато успешно преподает в университете… Здесь же – об ангажированности подготовленного Всемирным клубом одесситов интернет-издания «Одесский биографический справочник».

Мемуары ватного профессора как «фиги в кармане» 1, а также 2.

После начала войны «фиги в кармане» скручиваются «Одесским альманахом» глубоко в штанине, в стилистике 1970-х годов. Примеры того, как это делается, в последнем материале цикла.

«Фиги в кармане» времен войны (2014-2020): Церковь и «Три мушкетера»

В будущем также хотелось бы поговорить о там, как «Одесский миф», культивируемый Всемирным клубом одесситов, по сути, переходит/перешел в сектантское, квази-религиозное поклонение идеальному «небесному Иерусалиму-Одессе прошлого». Имперской, разумеется.

Олег Кудрин

* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

Рубрики

Агентство

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2020 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-