Самые тяжелые больные с COVID-19. Они выжили и сердцем с нами

Для них врачи Мечникова – ангелы-хранители

Реанимация сепсиса. Самые тяжелые ковидные больные. Режим строжайший. Через костюмы и маски не видно эмоций.

Николай Иванович, ему 72, без всяких надежд был доставлен в Мечникова.

Сахарный диабет, тяжелая болезнь почек, два инфаркта, перенесенный в 2017 году инсульт. Ко всему этому тяжелейшая ковидная полисегментарная пневмония.

Отказали почки, пришлось проводить диализ.

Сегодня утром уже дышит без аппарата.

Медсестра Анна, 48 лет, мозговое субарахноидальное кровотечение, кома ІІ, COVID-19, выживает только с помощью профессионализма врачей. Пришла в сознание.

Валентина, 23 года, COVID-19, потеряла беременность, операции, остановка кровотечения, перелито больше 5 литров крови.

Готовится к переводу в отделение.

Виктор, 75 лет, COVID-19, перенес инфаркты, поступил с тяжелейшей пневмонией.

Все они выжили с эффективной кислородной поддержкой и хорошим медикаментозным сопровождением.

Их жизни оказались в надежных руках.

Для них врачи Мечникова – ангелы-хранители.

P.S. Особая благодарность врачам, спасавшим их жизни: Владимир Дубина, Светлана Алексюк, Татьяна Бондаренко, Ольга Костина, Дмитрий Улько, Евгений Черняков, Наталья Бонадига, Олег Билань, Оксана Шляпина, Ян Конопацкий, Дмитрий Макаров, Сергей Захарченко.

Сергей Рыженко

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