Коней на карантине не меняют, или Голландская инструкция по сексу во время карантина

Опаздывает ли Украина с подобным документом?

На днях Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) выпустил официальную инструкцию по сексу для граждан, которые проводят карантин в одиночестве. В распространенном документе из четырех пунктов рекомендуется людям, скучающим по тактильному контакту, найти товарища по несчастью. Кстати, циркуляр появился после того, как правительство Нидерландов подверглось резкой критике за то, что в период самоизоляции для одиноких граждан нет никаких советов по сексуальной жизни.

В инструкции уточняется, что лучше договориться о встрече с одним человеком (это может быть друг или “секс-друг») и не менять партнеров во время карантина.

- Чем больше людей вы встречаете, тем больше шансов распространения коронавируса, – убеждают медики.

Кроме того, эксперты посоветовали влюбленным не заниматься сексом, пока кто-то из партнеров находится на карантине или болеет. В качестве альтернативы специалисты предлагают рассказывание эротических историй, секстинг (обмен личными эротическими фотографиями) и совместную мастурбацию.

Всё весьма целомудренно.

Правило №1 – это Правило соблюдения дистанции 1,5 метра, что позволяет заниматься сексом только с постоянным партнером.

Правило №3 касается безопасности. Ведь во время карантина вы не всегда можете обратиться к врачу по поводу ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), контрацепции, нежелательной беременности или сексуального насилия.

Опаздывает ли Украина с подобным документом? В принципе – нет. У нас пока вводится адаптивный карантин, Нидерланды 11 мая начали первую стадию пятиэтапного плана выхода из зоны карантина и уже с этого дня в стране тюльпанов открыты библиотеки, парикмахерские, маникюрные салоны, косметологи, массажные салоны и места. Так что у нас есть шанс по итогам полноценного карантина принять свои рекомендации, а затем – отдельные советы уже по адаптивному периоду. В принципе, могут быть и определенные различия в советах относительно дела, которым все любят заниматься независимо от пандемий и других кризисов.

Александр Рудяченко

Использованные источники: Loketgezondleven.nl , BBC