Коней на карантине не меняют, или Голландская инструкция по сексу во время карантина

Коней на карантине не меняют, или Голландская инструкция по сексу во время карантина

Александр Рудяченко Александр Рудяченко
Укринформ
Опаздывает ли Украина с подобным документом?

На днях Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) выпустил официальную инструкцию по сексу для граждан, которые проводят карантин в одиночестве. В распространенном документе из четырех пунктов рекомендуется людям, скучающим по тактильному контакту, найти товарища по несчастью. Кстати, циркуляр появился после того, как правительство Нидерландов подверглось резкой критике за то, что в период самоизоляции для одиноких граждан нет никаких советов по сексуальной жизни.

В инструкции уточняется, что лучше договориться о встрече с одним человеком (это может быть друг или “секс-друг») и не менять партнеров во время карантина.

- Чем больше людей вы встречаете, тем больше шансов распространения коронавируса, – убеждают медики.

Кроме того, эксперты посоветовали влюбленным не заниматься сексом, пока кто-то из партнеров находится на карантине или болеет. В качестве альтернативы специалисты предлагают рассказывание эротических историй, секстинг (обмен личными эротическими фотографиями) и совместную мастурбацию.

Всё весьма целомудренно.

Правило №1 – это Правило соблюдения дистанции 1,5 метра, что позволяет заниматься сексом только с постоянным партнером.

Правило №3 касается безопасности. Ведь во время карантина вы не всегда можете обратиться к врачу по поводу ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), контрацепции, нежелательной беременности или сексуального насилия.

Опаздывает ли Украина с подобным документом? В принципе – нет. У нас пока вводится адаптивный карантин, Нидерланды 11 мая начали первую стадию пятиэтапного плана выхода из зоны карантина и уже с этого дня в стране тюльпанов открыты библиотеки, парикмахерские, маникюрные салоны, косметологи, массажные салоны и места. Так что у нас есть шанс по итогам полноценного карантина принять свои рекомендации, а затем – отдельные советы уже по адаптивному периоду. В принципе, могут быть и определенные различия в советах относительно дела, которым все любят заниматься независимо от пандемий и других кризисов.

Александр Рудяченко
Использованные источники: Loketgezondleven.nl , BBC

* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

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