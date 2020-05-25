Книг много, а вот читающих – все меньше и меньше

И это большая проблема, которой должно озаботиться государство

Когда мне было лет 12, то хорошие книги были в большом дефиците. И чтобы у меня была возможность больше читать, родители выписывали огромное количество журналов, в которых в Советском Союзе публиковали известных авторов. Благодаря этому, со временем, я открыл для себя огромное количество хороших авторов. Какие-то запомнились особо. "Юный техник' – это Кир Булычев и Роберт Шекли. "Техника молодежи" – это Гамильтон и Урсула Ле Гуин. "Аврора" – это Кунин. "Юность" – это Аксенов, Поляков, Войнович. "Смена" – это Зельцер и его "Знамение". А Крапивин – это "Уральский следопыт". Кроме этого были еще "Дніпро", "Всесвіт", "Новый мир" и "Вокруг света".

В общем, нелегко было тогда удовлетворить желание читать. И не дешево. Но сегодня ситуация в Украине кардинально иная. Книги в ассортименте. На бумаге, в цифре или аудио. А вот читающих все меньше и меньше. И это большая проблема, которой должно озаботиться государство. Хотя последние 29 лет я не вижу, чтоб этим системно занимались. Видимо людьми, которые не читают, меньше знают и меньше понимают, проще управлять. Управлять проще, но тогда не стоит рассчитывать на то, что в Украине будет заметное количество изобретателей, мировых трендсеттеров и создателей прогрессивных идей. Это взаимосвязано и хорошо объясняет одну из причин того положения в котором оказалась сегодня Украина.

Борислав Береза

FB