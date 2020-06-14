Фонтан – как память. Правильно ли мы живем?

Фонтан – как память. Правильно ли мы живем?

Борислав Береза Борислав Береза
Укринформ
Каждому неплохо задуматься о том, что останется после него. И тогда появится ответ, правильно ли мы живем

У меня есть приятель в Великобритании – врач-анестезиолог, уехал из Украины лет 10 назад. Так вот сейчас он с еще 7 своими друзьями решили установить фонтан в парке. Чтоб красиво было и чтоб память о них осталась. Из 8 человек – 5 это врачи, 1 профессор истории, 1 архитектор и 1 ресторатор.

И я его спросил, как они пришли к этой мысли? А в ответ услышал, что после того, как умерло от коронавируса два приятеля из их компании, то они все задумались, что именно и какая память останется после них. И они решили, что фонтан будет хорошим решением. И даже красивым решением. Поэтому скинулись в равных долях, заказали проект и теперь ждут получения всех разрешительных документов, после чего будет до осени все построено.

Это я о целях и приоритетах разных людей рассказываю. И появляются мысли о том, что останется после нас? Мои действия мотивированны именно этим. Осталось реализовать все задуманное. Но, если по хорошему, то каждому неплохо задуматься о том, что останется после него? И тогда появится ответ, правильно ли мы живем.

Борислав Береза
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