Не ношение маски – показательная «храбрость» или дефицит человеколюбия?
Готовлюсь к одному выступлению о масштабности post-COVID изменений и параллельно смотрю на разгар сезона в Одессе: концерты, вечеринки, гуляния. Никакого социального дистанцирования. Никаких масок.
Выглядит так, что ношение (или нет) маски стало выглядеть скорее публичным заявлением, чем вопросом безопасности.
Не ношение маски, наверное, стало заменой показательной мужественности и храбрости.
Нет никакой храбрости – никто не застрахован от вируса: в мире заболело уже более 8 млн человек.
Поймите, носить маску в общественных местах – это не о защите вас, это ваша забота о других.
Если вирус будет развиваться дольше и быстрее, то это не только приведет к новому удару по экономике, но и повысит риски для психики многих людей – жизнь на постоянном карантине очень сложная.
Просто будьте человеколюбивы – нам действительно всем вместе надо уменьшить распространение вируса.
Владислав Рашкован
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