Не ношение маски – показательная «храбрость» или дефицит человеколюбия?

В то время, когда в Украине – новые «рекорды» заболеваемости, а в Пекине объявлено чрезвычайное положение из-за «второй волны»…

Готовлюсь к одному выступлению о масштабности post-COVID изменений и параллельно смотрю на разгар сезона в Одессе: концерты, вечеринки, гуляния. Никакого социального дистанцирования. Никаких масок.

Выглядит так, что ношение (или нет) маски стало выглядеть скорее публичным заявлением, чем вопросом безопасности.

Не ношение маски, наверное, стало заменой показательной мужественности и храбрости.

Нет никакой храбрости – никто не застрахован от вируса: в мире заболело уже более 8 млн человек.

Поймите, носить маску в общественных местах – это не о защите вас, это ваша забота о других.

Если вирус будет развиваться дольше и быстрее, то это не только приведет к новому удару по экономике, но и повысит риски для психики многих людей – жизнь на постоянном карантине очень сложная.

Просто будьте человеколюбивы – нам действительно всем вместе надо уменьшить распространение вируса.

Владислав Рашкован

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