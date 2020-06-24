Надо действовать более оперативно и вводить жесткие ограничения точечно – в местах вспышки эпидемии

На прошедшей неделе был зафиксирован наибольший всплеск эпидемии Ковид-19 за все время ее распространения в Украине. Был достигнут и рекордный показатель по числу новых инфицированных за сутки – 921 (данные на утро 19 июня за прошедшие сутки). 17 июня был достигнут и пик по числу ежедневных смертных случаев – 31 (за прошедшие сутки). (Данные по результату прошедших суток 23 июня засвидетельствовали новый "рекорд" - 940 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - ред.)

Очевидно, что это стало следствием и общего ослабления карантинных мер, и общей расслабленности (несоблюдения элементарных мер личной безопасности). Кстати, это наглядно опровергло утверждения критиков карантина – о том, что введенные ограничения ничего не дают и их не надо было вводить.

Боюсь, мы несколько рано вышли из карантина. Но, наверное, и по экономическим и по психологическим причинам держать полный карантин было уже невозможно. Вряд ли возможно сейчас и восстановить полный карантин. Но адаптивный карантин должен быть продолжен. В этом нет никаких сомнений. Иначе наша медицинская система захлебнется под наплывом все большего числа новых больных.

А вот тактику карантинных ограничений стоит менять. Надо действовать более оперативно и вводить жесткие ограничения точечно – в местах вспышки эпидемии.

Следующая неделя станет индикатором дальнейшего развития эпидемии. Эпидемия развивается волнами, которые длятся от 5 до 7-8 дней. Новая волна начнется на следующей неделе. Если ежесуточное число заболевших будет под тысячу, значит мы еще на пике эпидемии, а если будет более 1000 за сутки - то и в фазе возрастающей динамики. Если на гребне следующей волны ежесуточное число заболевших будет составлять менее 900 и ближе к 800, значит интенсивность эпидемии несколько пошла на спад, и ее посткарантинный всплеск начинает уменьшаться. В конце июня может быть новый всплеск по ежедневному числу смертных случаев (как следствие всплеска новых заражений в середине июня).

Ранее я уже писал, что по траектории эпидемии мы идем по сценарию Польши и Швеции. Поляков, к сожалению, мы уже обогнали по общему числу заболевших (но смертных случаев у них несколько больше). Однако в Польше после всплеска эпидемии в начале июня (6-8 июня) наблюдается постепенное снижение ежедневного числа новых заболевших. А вот в Швеции динамика эпидемии в июне – нарастающая. 10 и 18 июня были два пика по ежедневному числу новых заболевших – почти 1500. Хотелось бы, чтобы у нас эпидемия далее пошла по польской траектории, а не по шведской. Но, скорее всего, будет какой-то промежуточный вариант.

Владимир Фесенко

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