Давать установку на рост – growth mindset – детям можно в любой украинской школе

Важно развивать в детях growth mindset, а не fixed mindset – давать установку на рост, а не установку на данность

#ИхНравы – Growth mindset vs fixed mindset

Несколько лет назад, когда Соня шла в 5 класс школы в Киеве, я пришел на свое второе в жизни родительское собрание.

Встреча была посвящена переходу детей из начальной в среднюю школу, и учителя вереницей быстро рассказывали о своих требованиях к ученикам: пересдачи не принимаем, приходить ровно вовремя, отступаем 3 клеточки, почерк только хороший, не баловаться, не разговаривать, поднимаем руку под 90 градусов, не выкрикиваем с места, учебники такие-то и т.д.

По истечении полутора часов у меня появилась возможность задать вопрос классной руководительнице. Я сказал, что услышал требования к моему ребенку в школе, но не понял, а чему ее собираются учить? Чего хотят от нее добиться после окончания 5 класса?

Учительница, которую я очень уважаю за все, что она делала в следующие годы для детей, много рассказывала о том, как важна средняя школа. Но ответа на мой вопрос все же не было – видно было, что МОН предлагает учить тому, что написано в учебной программе.

В пятницу в школе у Саши (4 класс начальной школы) был “Back to school night” – аналогичное родительское собрание, на котором классный руководитель рассказывает, о чем будет год. У нас новый учитель (как каждый год), который специализируется только на 4-х классах. Ему 23 года. Вспомнилось, что я начал преподавать в университете в свое время в 22, и мне тогда казалось, что я уже такой взрослый…

* * *

В начале зум-собрания учитель сказал, что математика, чтение, арт, музыка, физкультура – все это важно, однако, он видит следующие 2 главные задачи этого года для детей и учителя.

Первое – продолжать развивать в детях growth mindset, а не fixed mindset. На русский это можно перевести как давать установку на рост, а не установку на данность.

Мне кажется, что мы уже обсуждали разницу этих подходов/установок в прошлом году – их открыла ученая Кэрол Двейк. Можете присоединиться к 11 млн других родителей и посмотреть ее TED-лекцию здесь.

Также у нее есть книга «Гибкое сознание» – может, кто-то уже читал.

Наш учитель показал нам слайд (см. на рисунке ниже) и объяснил, что он понимает под «установкой на рост» для детей.

Фактически это смена парадигм:

● «моя ошибка – это возможность для роста», а не «свидетельство об ограниченных способностях». Кстати, так же считает Девид Рубенштейн, который вот здесь на интервью у Фарида Захария говорит о своей новой книге о лидерстве;

● «новые вызовы помогают мне расти», а не «я не хочу / боюсь новых вызовов»;

● «я могу выучить все, что я захочу» вместо «я или хорош в этом, или нет» (это о знаменитой дилемме ботаников и физиков, гуманитариев и технарей);

● «мои усилия и подход/отношение к задаче определяют мои способности и возможности преодоления препятствий» вместо «мой потенциал предопределен» или «или я могу это сделать, или нет»;

● «я вдохновляюсь успехом других» вместо сетования, что «когда я разочарован (frustrated), я бросаю начатое дело (give up)»;

● «любая обратная связь полезна и конструктивна (даже если это критика) вместо «фидбек и критицизм всегда касаются лично меня – я виноват»;

● «мне нравится познавать новые вещи и явления» против «я застрял на том, что знаю – больше мне ничего уже не надо знать». В нашей семье это называется: «а мне все равно».

Не знаю, как вы, но я приходил к этим выводам growth mindset (не зная, как это называется) к годам 30, наверное, набив много шишек по дороге: в карьере, науке и учебе. Хорошо, что детей пытаются учить этому в начальной школе.

* * *

Ну и второе – наш учитель сказал, что в этом году они добавили еще Social emotional lessons – то есть уроки социальной эмоциональности (мне кажется, что так был завуалирован термин «Эмоциональный интеллект»).

Учитель отметил, что на этом уроке детей будут учить how to be good people – как быть хорошими людьми, так как быть нравственным далеко не менее важно, чем академически успевать.

Он добавил, что они будут читать отрывки из книг – разных – классических, но и не только. Те тексты, в которых показаны разные жизненные ситуации. Эти ситуации будут обсуждаться с детьми, детей будут спрашивать, как бы они поступили в похожих ситуациях и почему; будут обсуждать разные модели поведения и прививаться ролевые модели.

Интересно будет посмотреть на результаты этого года. Но я точно знаю, что учитель ответил на мой вопрос «чему учить будете», хотя я его даже не задавал…

И ещё мне кажется, что давать установку на рост детям можно в любой украинской школе.

Владислав Рашкован

FB