Локдаун в выходные – это максимально возможный компромисс

У нас еще относительно мягкие ограничения по сравнению со многими другими европейскими странами

О «локдауне выходного дня». Думаю, что другого выхода на сегодняшний день просто нет. Это максимально возможный компромисс между интересами эпидемиологической и экономической безопасности. Тотальный и многомесячный локдаун – это экономическое самоубийство.

Не вводить никаких карантинных ограничений – это коллапс медицинской системы, на порядок больше заболевших, большинству из которых просто не смогут оказать никакой медицинской помощи (боюсь, что уже и сейчас не всем ее могут оказывать своевременно), и десятки тысяч умерших.

Надо выбирать. У нас еще относительно мягкие ограничения по сравнению со многими другими европейскими странами. Тем, у кого есть выбор по характеру работы, надо самоизолироваться по максимуму, не дожидаясь ограничений от государства. Нас ждет тяжелая зима. И это надо воспринимать как неизбежность. Придется адаптироваться к этой ситуации.

Владимир Фесенко

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