Что может поднять популярность шахмат у девочек во всем мире?

Блестящий фильм-сериал «Ход Королевы» («Ферзевый гамбит») приведет к взрывному росту популярности шахмат у девочек во всем мире

Уверен, что уже многие посмотрели небольшой спортивно-драматический сериал «Ход Королевы» (The Queen’s Gambit) с великолепной Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки Элизабет Хармон. Сериал вышел на Netflix меньше месяца назад. Кто не посмотрел, очень рекомендую – пересказывать не буду. Это сериал не о шахматах, а об игре на большом черно-белом поле, на котором показано внутреннее путешествие главной героини. Шахматы – просто система координат.

Владимир Крамник в отличном разговоре об этом сериале с Андреем Баумейстером говорит, что несмотря на то, что Хармон – выдуманный персонаж, у нее точно просматриваются как минимум два реальных гениальных прототипа: выдающаяся венгерская шахматистка Юдит Полгар (Judit Polgar, которая в одно время входила в топ 10 шахматистов в мире) и немного сумасшедший, но от этого не менее гениальный американский шахматист, одиннадцатый чемпион мира по шахматам, Бобби Фишер. Послушайте этот разговор – там есть очень много интересных вводных без спойлеров.

Ниже навожу очень красивый комментарий о сериале, который я увидел в Инстаграме Александра Роднянского. Это не мои слова, но я введу их без кавычек, так как даю их не полностью (кроме того и Александр дает не свои комментарии, а цитирует другого человека тоже):

* * * *

«Гамбит королевы» Скотта Фрэнка — это красивейшая, максимально реалистичная вариация «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, где белая ферзевая пешка Элизабет, подобно белой королевской пешке Алисе, преодолевает путь от d2 до е8 — семь клеток, на которых побывала Бет, это ровно семь серий! — и становится Белой Королевой. Серии сериала, так же как и главы книжки Кэрролла, имеют свои названия: «Дебюты», «Размены», «Сдвоенные пешки», «Миттельшпиль», «Вилка», «Откладывание партии», «Эндшпиль».

Именно поэтому придирки к реалистичности московских сцен «Гамбита королевы» выглядят нонсенсом. Скотт Фрэнк показывает вовсе не Москву 1960-х, а Зазеркалье, Готэм-Сити, Камелот, Вальхаллу, остров Нетинебудет, волшебный город, который существует только в воображении Элизабет Хармон. Была ли она в этом городе, выигрывала ли у Боргова — или, подобно кэрролловской Алисе, спала в наркотическом сне в детском приюте, а волшебные шахматы над ней танцевали свой мрачный предрассветный танец?

Кроме того, в подруге героини, темнокожей Джолин также легко узнается Черная Королева, но отдельно надо сказать о ключевом кэрролловском персонаже — Белом Рыцаре, за которым прячется сам автор. Рыцарь поет героине грустные песенки, грустит о ее взрослении (и, значит, о расставании), переводит через ручеек, за которым она становится королевой. Победив Боргова и перешагнув ручеек, Элизабет в костюме Белой Королевы (белые брюки, белое пальто, белая шапка с помпоном) гуляет по Москве, доходит до Центрального шахматного клуба; там, на бульваре, выставлены шахматные столики, толпа шахматных старичков, за одним сидит старик с белоснежными волосами и бородой, Белый рыцарь — икона советского и литовского кино, Юозас Будрайтис.

Один зарубежный гроссмейстер, впервые побывавший в СССР, сказал, что в его стране слова «Я немного играю в шахматы» значат, что человек с трудом отличает слона от коня, а в Советском Союзе так говорят, когда знают теорию варианта Найдорфа всего лишь на глубину 10 ходов.

Партии Элизабет Хармон составлял или компилировал сам Каспаров. Так, первую победу над своим учителем Бет одерживает, повторяя ходы великого итальянца XVII века Джоакино Греко. Руководителя местного шахматного клуба мистера Ганса Бет обыгрывает с помощью классической завлекающей жертвы ферзя на d8 (партия Рети – Тартаковер, 1910). В партии чемпионата Кентукки со своим будущим бойфрендом Гарри Белтиком Бет снова победно жертвует ферзя, уже на g6 (Нежметдинов – Каспарян, 1955). Советского вундеркинда Григория Гирева Хармон громит уже с помощью тихого хода пешкой на h5 (Яковенко – Стеллваген, 2007).

Кульминационную решающую партию Элизабет Хармон с Василием Борговым Каспаров составил, вдохновляясь партией Василия Иванчука с Патриком Вольфом (Биль, 1993), которая завершилась вничью; однако Элизабет играет лучше Иванчука и идет на перемену участи: 37. Ke6! — и через десяток ходов, после блестящей комбинации, проводит белую ферзевую пешку в ферзи.

* * * * *

И опять-таки, от меня, возвращаясь к концу фильма и сцене с Будрайтисом: Элизабет Хармон в конце задает вопрос: «Сыграем?». Этот вопрос обращен в первую очередь к зрителям, даже к детям. И скорее всего даже к девочкам.

Уверен, что блестящий фильм приведет к взрывному росту популярности шахмат у девочек во всем мире. И тогда гендерные аспекты разговора Крамника и Баумейстера будут не настолько противоречивыми.

Послушайте еще рассказ Каспарова о фильме на канале "Дождь".

И конечно же – посмотрите сериал.

#ЧтоПосмотреть

Владислав Рашкован

FB