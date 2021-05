Киномай: Отцы и дети, дороги и блокпосты

Зрители встретятся с Энтони Хопкинсом, Джейсоном Стэтхемом и героями Наталии Ворожбит

Весна наконец вторгается в кинотеатры, прежде скованные холодом локдауна. На экраны выходят запоздавшие в наших краях фестивальные призёры и потенциальные зрительские хиты, а с середины месяца стартуют кинофестивали, без которых украинский киногод непредставим.

С 6 МАЯ

Отец / The Father

Представители старшего поколения обычно играют в художественных произведениях третьестепенную роль, пребывая на околицах сюжета точно так же, как и в жизни общества и своей собственной семьи. В ленте известного французского писателя Флориана Зеллера, поставившего свою дебютную картину по собственной пьесе, главным героем оказывается мужчина за восемьдесят, а отправной точкой сюжета являются именно старческие немощи, постепенно лишающие его не только возможности адекватно взаимодействовать с близкими, но и способности ухаживать за собой. Обитатель любовно обставленной квартиры, одиноко наслаждающийся записями классической музыки, он обнаруживает в квартире посторонних людей, которые то явятся, то растворятся, и, очевидно, намерены выгнать его вон, в то время как его собственная дочь не только оказывается вероятной пособницей непрошенных гостей, но и раз за разом меняет облик.

Главную роль в ленте сыграл Энтони Хопкинс, получивший награду Американской Киноакадемии за своё превосходное исполнение, в котором он выразил страхи, эгоизм и неизбывное одиночество человека перед роковой чертой. Также фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий – соавтором Зеллера выступил знаменитый британский драматург Кристофер Хэмптон.

С 13 МАЯ

Неизведанная земля / Land

Известная актриса Робин Райт, поднаторевшая в режиссуре на создании «Карточного домика», дебютировала в кинопостановке лентой, чья проблематика кажется столь созвучной нынешним временам экономического кризиса и социального отчуждения. Центральная героиня, сыгранная самой Робин Райт, тяжело переживает личную утрату и чувствует себя выбитой из колеи привычного образа жизни. Чтобы вернуть душевный покой, она отправляется в лесную глушь Вайоминга, в безлюдные и суровые края, где с наступлением зимы ей предстоит в буквальном смысле бороться за выживание.

В заботах о пропитании и тепле героиня постепенно забывает о гнетущих скорбях и городской суете, однако появление других представителей человеческого рода грозит вновь слишком остро напомнить о перенесённом горе.

Картина была тепло принята американскими кинокритиками и завсегдатаями фестивалей независимого кино, расценившими её как метафору современного состояния цивилизации по обе стороны Атлантики.

Гнев человеческий / Wrath of Man

В новом фильме Гая Ричи, в прошлом году подтвердившего «Джентльменами» статус одного из наиболее популярных постановщиков криминального жанра, центральными героями становятся не преступники, как в большинстве его работ, а представители противоположного стана – сотрудники частной инкассаторской фирмы. Их обычно вполне рутинная деятельность по перевозке ценных грузов омрачена серией жестоких нападений, стоивших жизни десятку охранников. В это время тревог в компанию устраивается новый сотрудник (Джейсон Стэтхем), чья замкнутость у одних вызывает насмешки, у других – подозрения.

«Гнев человеческий» является ремейком снятой пятнадцать лет назад ленты француза Николя Букриеффа «Инкассатор», в своё время объявленной критиками одним из наиболее оригинальных современных образчиков полицейского триллера.

С 20 МАЯ

Позволь ему уйти / Let Him Go

Снятый по роману Ларри Ватсона фильм Томаса Безучи напоминает ещё одну недавнюю картину с Кевином Костнером – «В погоне за Бонни и Клайдом». Только на этот раз герой Костнера, вновь служитель закона в отставке, отправляется на поиски не грабителей, а бывшей невестки, вдовы сына, и своего маленького внука, а его напарником выступает не другой ветеран борьбы с преступностью, но, несомненно, столь же верный боевой побратим – супруга (Дайан Лейн), которая, собственно, и выступает инициатором поездки. Дело в том, что она стала свидетельницей жестокого обращения нового мужа своей невестки и с молодой женщиной, и с её сыном, и теперь, когда малыш, ставший новым воплощением погибшего сына, был увезён матерью и жестоким отчимом в другой штат, героиня Лейн одержима желанием вырвать его из неблагополучного окружения.

Муж ворчит, полагая, что их миссия обречена на провал, и возмущается решением жены взять в дорогу его револьвер, однако ему предстоит убедиться в её дальновидности.

Плохие дороги

Режиссёрский дебют одного из главных отечественных драматургов Натальи Ворожбит был впервые показан в рамках Недели международной критики Венецианского кинофестиваля, где получил приз Веронского киноклуба, а затем удостоился дюжины номинаций ряда других европейских смотров, а также специального приза жюри Фестиваля авторского кино в Сербии.

Фильм, поставленный по одноимённой пьесе Ворожбит, стал одним из наиболее значимых произведений, посвящённых войне на востоке Украины. В его повествовании сплетаются насколько новелл, повествующих о бойцах ВСУ, обитателях Донбасса и боевиках, в апокалиптическом для цивилизации состоянии войны демонстрирующих готовность к самопожертвованию или совершенно утрачивающих человеческий облик.

Картина Натальи Ворожбит выступает лидером по количеству номинаций премии Украинской киноакадемии – пятнадцать категорий. И хотя звание лучшего фильма «Плохие дороги», вероятно, уступят «Атлантиде», можно ожидать, что именно им будут в июне вручены статуэтки «Золотая дзига» за «Лучший сценарий» и лучшие актёрские работы.

ФЕСТИВАЛИ МЕСЯЦА

Наиболее интересный среди кинофестивалей национальных кинематографий, фестиваль американского кино «Независимость», пройдёт с 13-го по 19-е мая в столичном «Жовтне». В программу игровых хитов независимого кино, ставших лауреатами главных американских кинопремий и любимцами критиков, вошли:

● «Минари» Ли Исаака Чанга о семье эмигрантов из Южной Кореи, адаптирующихся в новом окружении;

● «Глория» Джули Теймор о Глории Стайнем, культовой фигуре американской культуры, ключевой для развития феминистского движения;

● «Мир грядущего» Моны Фаствольд об отношениях двух соседок по фермерским хозяйствам, выходящих за пределы дозволенного;

● «Звук металла» Дариуса Мардера о молодом музыканте, теряющем слух;

● «Мейнстрим» Джии Копполы, ироничное исследование культуры видеоблоггеров;

● «Суррогат» Джереми Херша о суррогатном материнстве, которое становится испытанием для супружеских и дружеских взаимоотношений;

● «Никогда. Редко. Иногда. Всегда» Элайзы Хиттман о молодой девушке, решившейся прервать беременность и для этого уехавшей подальше от консервативной семьи – и оказавшейся наедине с собственными душевными штормами.

Не менее интересная документальная подборка включает:

● «Реслинг» Сюзанны Герберт и Лорен Белфер о проблемах образования детей из неблагополучных районов Алабамы;

● «Лунную сонату» Айрин Тейлор Бродски о музыкально одарённом и при этом потерявшем слух мальчике;

● «Точку сознания» Тревы Вармфелд о противостоянии небольшой общины коренных жителей Америки и застройщиков, пытающихся завладеть её землями;

● «Сейтан и Адам» В.Скотта Бальсерека о популярном блюзовом дуэте;

● «Покалеченный табор» Джеймса Лебректа и Николь Ньюнгем о социально-политической борьбе, которую ведут обитатели летнего лагеря для подростков с особыми потребностями;

● «Ремикс: Хип-хоп Х мода» Лизы Кортес и Фары Экс о зарождении и развитии одного из ведущих музыкальных направлений современности;

● «Аполло» Роджера Росса Уильямса о культовом нью-йоркском театре;

● «Мэрия» Фредерика Уайзмана о трудах и днях бостонского муниципалитета;

● «Будто в раю» Ленса Оппенгайма о скорбях и радостях дома для престарелых.

Также на «Независимости» будет представлена ретроспектива лент Дэйвида Линча и традиционный сборник фильмов молодых украинских кинематографистов «Indie Lab», созданных под кураторским присмотром Дмитрия Тяжлова и Эллы Штыки – один из главных ежегодных альманахов короткометражек, позволяющих судить о творческих и тематических исканиях наиболее одарённых начинающих отечественных режиссёров.

Подробное описание картин и расписание показов размещено на официальном сайте фестиваля.

В кинопрограмме 17-го фестиваля «Французская весна в Украине», который пройдёт с 23-го мая по 2-е июня, представлена традиционная серия предпремьерных показов наиболее значимых современных картин крупнейшей европейской кинематографии. В утешение киноманам, страдающим от превратностей ковидных времён, организаторы сделали онлайн-показ лент бесплатным на фестивальной платформе printempsfrcinema.com.ua .

Откроет смотр лента «Он и она» Седрика Клапиша, известного по «Испанке» («Испанскому пристанищу») и её продолжениям. Новая работа Клапиша предстаёт своеобразной романтической комедией в режиме социальной изоляции: парень и девушка, которые кажутся идеальной парой, разделяют одни и те же интересы, посещают одни и те же мероприятия, чуть ли не ежедневно проходят друг мимо друга в супермаркетах, – всё не находят повода познакомиться.

«Мужчина и женщина: Лучшие годы» Клода Лелюша является продолжением самой известной картины режиссёра, повествующим об истории дальнейших взаимоотношений героев Анук Эме и Жана-Луи Трентиньяна.

«Как быть хорошей женой» Мартена Прово с Жюльет Бинош в главной роли рассказывает о школе для домохозяек, оплоте патриархата, в стены которого в бунтующем 1968-м вторгаются феминистские идеи.

«Генерал де Голль» Гэбриэла Ле Бомина посвящён личности национального лидера французского народа, ставшего одним из символов борьбы за свободу в самые тёмные часы человечества.

Ориентированная на семейную аудиторию «Последняя жизнь Симона» Лео Кармана рассказывает о восьмилетнем мальчугане, обладающем феноменальной (и весьма полезной) способностью перевоплощаться в любого человека, к которому он прикоснулся.

Также в рамках «Французской весны» будет представлена ретроспектива фильмов «Она создаёт кино», снятых женщинами-режиссёрами, составленная культурологом и кинокритиком Валерией Плехотко. В программу вошли:

● «Ослеплённые» Сары Суко о девушке, которую родители пытаются подчинить установлениям тоталитарной секты;

● «На диване в Тунисе» Манель Лабиди о попытках молодой выпускницы Сорбонны проводить психоаналитические консультации на родине в Тунисе;

● анимационные «Ласточки Кабула» Забу Брайтман и Элеи Гобе-Мевеллек – о положении женщин в Афганистане, находящемся под властью талибов (драматически актуальное кино в связи с грядущим выводом американских войск, после которого в стране вновь может восторжествовать исламистский режим);

● «Папича» Мунии Меддур – о попытках провести показ мод в Алжире 1997-го в условиях исламистского террора;

● «Щекотка» Андреи Бескон и Эрики Метайе, чья героиня пытается справиться с душевным кризисом, спровоцированным воспоминаниями о пережитом в детстве изнасиловании;

● «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы о взаимоотношениях двух молодых женщин, становящихся слишком близкими для чопорных представлений французской провинции XVIII века.

Более подробная информация о фильмах представлена на сайте организатора мероприятиия, компании «Артхаус трафик».

Вступить на таинственную тропинку, где путника ожидает череда самых неожиданных открытий и не всегда безопасных приключений, самое младшее поколение зрителей приглашают организаторы кинофестиваля «Чилдрен Кинофест», который в восьмой раз пройдёт с 28-го мая по 2-го июня.

Среди семи конкурсных фильмов отметим «Виктора Робота» Анатолия Лавренишина, примечательный опыт одного из наиболее одарённых украинских аниматоров в семейном жанре; «Как Гитлер украл розового кролика», в котором события времён Второй мировой представлены глазами девятилетней девочки; и «Поли», в котором другая девочка, подружившись с пони, освобождает лошадку на волю.

Вне конкурса будет показан памятный ещё старшему поколению анимационный фильм «Лисёнок Вук» венгерского режиссёра Аттилы Даргаи.

В этом году и этот фестиваль пройдёт в гибридном формате – просмотр части картин будет доступен онлайн, другие можно будет увидеть на большом экране. Но, как и каждый год, юные зрители смогут вручить одной из лент смотра Приз зрительских симпатий.

Список кинотеатров, в которых пройдут показы «Чилдрен кинофеста», вскоре будет размещён на официальном сайте.

Одно из главных событий украинского киногода, Международный киевский кинофестиваль «Молодость», пройдёт с 29-го мая по 6-е июня. Информация о программе фестиваля вскоре будет доступна на официальном сайте, Укринформ же, как обычно, представит читателям обзор конкурсных программ и наиболее интересных внеконкурсных фильмов фестиваля.

Александр Гусев. Киев