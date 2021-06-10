Молодость-50: Хунта, танго и гаучо

Отдельно – об одной из уникальных особенностей юбилейной «Молодости», ее аргентинском колорите

В рамках 50-го Киевского МКФ «Молодость» весьма заметным оказалось присутствие аргентинской кинематографии, которая, в отличие от аргентинской литературы, достаточно малоизвестна для украинских зрителей.

Быть может, наиболее ценной особенностью международных кинофестивалей является их способность вывести своего зрителя за пределы тоскливого прокатного гетто сезонных блокбастеров, романтических комедий и трёхмерных мультфильмов, выступить гидом на неведомой и подчас опасной территории, расширить представления аудитории о возможном и допустимом в искусстве кино.

Это касается и знакомства с образчиками национальных кинематографий, редко попадающих на отечественные экраны. В рамках 50-го Киевского МКФ «Молодость» весьма заметным (во многом, благодаря содействию посольства Республики Аргентина и возглавляющей его Елены Летисии Микусински) оказалось присутствие аргентинской кинематографии, которая, будучи едва ли не самой мощной в Южной Америке, остаётся, в отличие от аргентинской литературы, достаточно малоизвестной для украинских зрителей.

В программу «Столетие» вошла лента классика Фернандо Соланаса «Танго. Изгнание Гарделя» в ознаменование столетнего юбилея Астора Пьяццоллы, главного национального композитора. Эта вышедшая в 1985-м году картина стала первым крупным кинематографическим произведением, посвящённым одной из наиболее мрачных страниц аргентинской истории, «процессу национальной реорганизации» – военной хунте, правившей страной с 1976-го по 1983-й.

Фильм рассказывает о живущих в Париже аргентинских беженцах, спасшихся из родного края, охваченного т.н. «грязной войной», от развязанного захватившими власть генералами террора против противников режима и всех, кого можно было заподозрить в инакомыслии. Среди таких активистов левых организаций и перонистов, профессоров и студентов, литераторов и прочих неблагонадёжных, успевших покинуть свои дома прежде, чем в их двери постучали военные, некогда оказался и сам Соланас, отразивший на экране собственную тоску по оставленной родине и обострившееся в изгнании чувство национальной культурной идентичности.

Квинтэссенцией аргентинской культуры оказывается для героев танго, и их отчаянные попытки создать музыкальный спектакль в жанре «тангедии» вопреки отсутствию средств на постановку, эмигрантским невзгодам каждого из участников проекта и равнодушию местной публики, становятся метафорой неизбывных и несбыточных мечтаний изгнанников всех времён и всех концов земли воссоздать в стране, давшей им пристанище, заповедный уголок утраченной родины. Изысканные мелодии Пьяццоллы напоминают об истоках жанра, о жестоких и сентиментальных нравах рабочих окраин Буэнос-Айреса, и раскрывают богатство его возможностей в симфонических и джазовых аранжировках. Так и в готовящемся спектакле ностальгия по идеализированной Аргентине старых дней, земле отважных и гордых мужчин и прекрасных, непокорных женщин соединяется с аллюзиями на современную действительность «последней латиноамериканской хунты», явленную в противостоянии преследуемой женщины и обезличенных униформой мужчин, в хореографических образах погонь и пыток, разобранных на части куклах, символизирующих беззащитные, безымянные жертвы диктатуры.

Валерия Селингер

Происходившее в ходе «процесса», унёсшего около сорока тысяч жизней и искалечившего миллионы судеб (брошенных в тюрьмы, переживших пытки, изгнанных, потерявших близких, отданных на усыновление убийцам своих родителей) в столь недавнем прошлом, продолжает оставаться одной из наиболее востребованных тем в аргентинском искусстве, подобно советскому тоталитаризму в творчестве украинских художников. Эпохе неотмщённых жертв и ненаказанных палачей, многие из которых живы и сегодня, также посвящена лента «Кроличий домик», вошедшая в программу «Специальные показы» и, как и фильм Соланаса, насыщенная автобиографическими мотивами. Его постановщица Валерия Селингер (выходец из семьи еврейских беженцев, которые в начале прошлого века были вынуждены оставить украинское Полесье из-за всплеска погромов) провела раннее детство в подпольном убежище для скрывавшихся от хунты семей. Подобный лимб обречённых, зыбкий приют беглецов, радующихся краткой передышке перед следующим рывком в поисках спасения, предстаёт в фильме, словно увиденный глазами ребёнка, воспринимающего события как увлекательное приключение (похожий ракурс был избран в известном романе Марсело Фигераса «Камчатка» и в его осуществлённой Марсело Пиньейро экранизации).

Для центральной героини истории, восьмилетней дочери одной из скрывающихся активисток, неуклюжая конспирация взрослых, членов левоперонистской организации «Монтонерос», их несбыточные проекты партизанской борьбы предстают захватывающей игрой в шпионов. Угроза расправы, довлеющая над существованием дюжины людей, ютящихся в сельском домике, будто смягчена неспособностью ребёнка в полной мере осознать ужас происходящего, несмотря на все предупреждения окружающих. Однако и взрослые, очевидно, не способны до конца ощутить реальность, близость опасности – приступы паники то и дело чередуются у них с проявлениями беззаботности и неосмотрительности. Показывая, как превратности нелегального положения постепенно превращаются в повседневность героев, фильм Селингер раскрывает противоестественность подобного существования для нашей природы, трагическую неспособность большинства людей долго выдерживать условия подполья – и напоминает, что способность их выдержать может в самый неожиданный момент стать для нас залогом выживания.

Укринформ: - Валерия, мы знаем, что хотя вы и впервые в Украине, но у вас есть украинские корни?

Валерия Селингер: - Я очень рада представить свой фильм в Украине, это страна, которую я не знала ранее, хотя большая часть моей семьи имеет украинское происхождение. Мои дедушка с бабушкой по папиной линии родились во Львове и отправились в Аргентину после Первой мировой войны. История моей семьи по линии мамы пока смыта для меня, но я сейчас узнала, что они тоже из Подолья, это где-то район Львовской области, откуда они выехали еще раньше – где-то в 1800 каком-то году во времена погромов. Но я не уверена, у меня нет конкретных данных. Моя сестра замужем за украинцем, они живут в Буэнос-Айресе.

Поэтому для меня вдвойне приятно представлять здесь свой фильм. Что касается истории его создания, то события фильма основываются на книге Лауры Алькобы, которая так и называется – «Кроличий домик». Эту книгу мне дала моя мама, я перечитала и поняла, что все события, которые описывались, это события, каким-то тесным образом связанные с моей личной историей. Поэтому для меня было очень просто взять сюжетную линию книги и адаптировать ее, переключив на фильм. Хотела бы отметить тот факт, что большую часть своей жизни я прожила за границей и в основном снимала короткометражные и полнометражные документальные фильмы, это – первая моя работа над полнометражным художественным фильмом, я снимала его именно в Буэнос-Айресе.

Укринформ: - Как именно на вашей семье отразилась диктатура тех времен?

В.С.: - В тот тяжелый период мой отец был единственным в этой среде предпринимателем (но помимо этого, писал картины), и он дружил с сестрой Чегеваре. Когда Селия Чегеваре подвергалась опасности, он помог отправить ее в Мексику – купил билеты на самолет.

Он был знаком со многими художниками, поэтому я знаю, что существовали художественные мастерские, которые были приспособлены таким образом, чтобы можно было там скрываться.

Мои родители были разведены, мама на тот момент была замужем за военным в отставке, и он смог устроить нам с ней выезд из Аргентины. Нас было три сестры, мы были маленькие, мама – совсем молодая – училась на философско-филологическом факультете и нас брала на собрания, посвященные политической тематике. Мы сидели там, что-то рисовали, слушали, то есть – были как бы вовлечены в эти собрания. То же самое, что происходило с главной героиней и в книге, и в моем фильме – эта девочка жила в тяжелой атмосфере: дети должны общаться, дружить, рассказывать что-то своим родителям, друзьям, а она понимала, что нужно все скрывать, что это – тайна, то, чем занимаются ее родители и друзья родителей. То же самое происходило и с нами, меня это очень затронуло – то, что эта девочка, героиня моего фильма, должна была молчать.

Я не пребывала в тот момент в Аргентине, но для меня важно, чтобы человеческие права были возобновлены, я объективно сужу о тех событиях, для меня важно восстановить идентичность, потому что многие из тех, кто тогда пропал, до сих пор еще не найдены. Главной героине было три месяца, когда военные забрали ее у родителей, это же реальные события – этому ребенку сейчас уже более 40 лет, и до сих пор она живет, не понимая, кто она, не идентифицировав себя.

Главное – именно права человека, которые были нарушены в тот период, необходима идентификация личности тех детей, которые пропали во время диктатуры, они были усыновлены другими людьми и о своем происхождении ничего не знают.

В Аргентине во время военной диктатуры исчезло 30 тысяч людей, они исчезли бесследно, по всей вероятности – были убиты. Но правда должна восторжествовать, она должна быть открыта, потому что если ты не знаешь правды о том, что произошло, очень сложно дальше жить.

Когда я снимала фильм, я общалась с автором книжки и мы пришли к такому выводу, что этот фильм может быть снят не только в Аргентине, этот фильм может быть снят в любой другой стране – где угодно, где происходят такие вещи, где воруют детей, где дети не знают своей идентификации. Это, к сожалению, печальное событие, которое может охватить любую страну.

Укринформ: - Вы знакомы с украинским кинематографом?

В.С.: - Мне очень понравился фильм, который открыл фестиваль, «Вавилон ХХ», там, где Миколайчук снимался. Этот фильм мне понравился своим магическим реализмом, и я могу даже сравнить его с латиноамериканской кинематографией, с грузинской, мне очень понравились съемки, операторская работа, цветовая гамма, потому что когда я ходила потом по киевским улицам, я видела цветовую эту гамму, эти цвета. Хотела бы сказать, что мне нравится кинематография этого региона, очень аутентичная, мне по душе.

Укринформ: - Вы впервые в Украине, хотелось бы приехать к нам еще?

В.С.: - У меня есть намерение приехать и воплотить здесь именно украинский кинематографический проект. Я хочу осуществить проект в совместной ко-продукции Украина-Аргентина.

Хочу отметить, что так, как нас гостеприимно и искренне принимали на этом фестивале, можно сказать, что это единственный фестиваль, который выполнял все, что бы мы ни захотели, – с нами обходились как с золотом и было очень приятно при том при всем, что со всеми кинематографистами, посетившими этот фестиваль, именно так и обращались.

Еще хотела бы отметить то, что на улице это и мобильность, то есть приятное отношение людей, и готовность помочь – это тоже то, что меня очень впечатлило, и то, что я вынесу о представлении об Украине, – рассказала Укринформу Валерия Селингер.

Фильм «Карнавал» В фильме-участнике основной конкурсной программы «Карнавал» Хуана Пабло Феликса изгнанничество обусловлено не политическим преследованием, а психологическими особенностями героев и социальными условиями, неизжитыми чертами сословного разделения. Главный герой, подросток из небольшого села на границе с Боливией, увлечённый танцор маламбо – своеобразного гаучистского варианта фламенко. Юноша и сам, с его гордыней и непокорностью, кажется олицетворением гаучо, будучи к тому же, как и первые пастухи пампасов, рождённым в союзе индианки и белого. Впрочем, он далёк от пастушеских занятий, промышляя контрабандой. В то время, как отец героя отбывает срок за вооружённое ограбление, новым возлюбленным его матери становится офицер национальной гвардии, чья профессиональная добросовестность и безукоризненная порядочность не слишком привлекают инфантильного молодого человека. Ему гораздо милее мир беспутного родителя, который как раз выходит на свободу – чтобы тут же вновь попасть в зависимость от уголовного касика. Впрочем, когда герой попадает в криминальную передрягу, и отец, и претендующий заменить его гвардеец, и мать подростка, чьи чувственные порывы вынуждают её колебаться между двумя мужчинами, бросаются к нему на выручку.

Укринформ: - Хуан, насколько нам известно, вы в детстве очень увлекались танцами, насколько фильм биографичен?

Хуан Пабло Феликс

Хуан Пабло Феликс: – В детстве я танцевал, при том – абсолютно разные танцы: это был и фольклор, и танго, и танцы других национальностей, мне очень нравилось этим заниматься, но больше всего – нравилось именно участие в конкурсах. Когда я уже стал взрослым, я делал фильм для одного телеканала, который занимается культурой и образованием, о детях, которые занимались фольклорным танцем маламба. По окончании съемок я решил сделать художественный фильм. Он должен был отразить и мое личное впечатление от детства. Я хотел использовать киноискусство как инструмент, потому что очень многие вещи мы не можем выразить словами или какими-то другими способами, мы это выражаем все через искусство. Я хотел показать, что искусство является спасением, своего рода.

Укринформ: - Это ваш дебютный полнометражный художественный фильм?

Х.П.Ф.: - Да, раньше я снимал фильмы для телевидения, участвовал в режиссерских проектах, у меня был определенный кинематографический опыт, как режиссера. Я закончил Национальную кинематографическую школу ENERC Argentina, после чего работал генеральным продюсером и ассистентом режисера у FX Stunt Team – наибольшей латиноамериканской компании по созданию спецэффектов. Но, в принципе, я всегда себя видел именно творцом художественных фильмов – для меня это очень интересно. Мне с детства нравилось рассказывать истории, это своего рода магия рассказа, я всегда общался с игрушками, в общем-то, с детства имел это желание.

Опыт, который я получил, сделав полнометражный фильм, я хочу продолжать, потому что в моих планах – еще один фильм снять. Мы сейчас собираем средства для этого, мне актуально идти дальше.

Фильм «Карнавал»

Укринформ: - В вашем фильме снялись известные аргентинские актеры Мартин Лопес Лаччи и Моника Лайрана. Не было ли у вас желания открыть новые имена, взять на роли не известных широкой публике актеров? Некоторые украинские режиссеры поступают именно так, и это приводит к большому успеху.

Х.П.Ф. - Это порождает дебаты, очень интересный вопрос, спасибо огромное. Что касается съемок нашего фильма, то я считаю, что кастинг имеет огромное значение – у меня главный герой должен был быть танцором, однако, он должен быть и хорошим актером, а это очень сложно. Мы с директором кастинга пришли к компромиссному решению, мы взяли на главные роли (родителей этого мальчика) известных актеров и больше года искали мальчика, который мог хорошо танцевать.

Хуан Пабло Феликс

Изюминка в том, что фильм пересекает драматическая линия – и очень важно ее сыграть.

Укринформ: - Отразились ли на съемках фильма карантин и пандемия?

Х.П.Ф.: - К счастью, нам удалось снять фильм до пандемии, единственное, что процесс производства меня застал в Мехико, когда пандемия уже началась. Для меня это был очень сложный период, потому что вы же знаете, что процесс производства фильма – это очень дорогостоящее, скажем так, удовольствие и поэтому были сложные моменты с выездами, пришлось долго ждать, чтобы выехать в Аргентину, потом мне нужно было вернуться, чтобы продолжить этот процесс, это все, конечно, достаточно сложно, но, слава Богу, мы фильм сняли до карантина.

Что касается того, каким образом воздействовала на нас пандемия, то это то, что мы не могли принять участие во многих фестивалях, на которых был представлен наш фильм: премьера нашего фильма была в Торонто на кинофестивале в прошлом году, наш фильм победил также в Гвадалахаре в Мексике и на многих фестивалях, на которых был представлен. К сожалению, мы не смогли там присутствовать, но мы идем дальше, мы не останавливаемся.

Хуан Пабло Феликс

Я очень рад, что приглашен на фестиваль «Молодость», что смог его посетить. Он достаточно важный в кинематографическом мире, и для меня очень большим и приятным открытием стала Украина. Гостеприимность, с которой нас здесь встретили. Я очень благодарен посольству Аргентины за теплый прием, за то, что следили за событиями, которые проходили на фестивале, за то, что помогали и поддерживали. Что, несмотря на пандемию и карантин, я впервые смог лично представить свой фильм на фестивале.

Мы впервые в Украине и нас приятно удивил теплый прием, люди, которые интересовались нашей национальностью и которые выражали нам свою теплоту. У меня была возможность прогуляться по улицам Киева, попробовать национальную кухню – и я остался очень доволен своим первым приездом в Украину.

Посол Республики Аргентина в Украине Елена Летисия Микусински поделилась с Укринформом своим впечатлениями от фильма «Карнавал»:

- Для меня это был очень эмоциональный аспект, потому что я сама из глубинки страны. События фильма «Карнавал» происходят в провинции на севере Аргентины. Вы имеете возможность оценить эту часть культуры нашей страны и важность, которую имеет конкурсный момент, поскольку для мальчиков участие в конкурсе танца «маламба» (а это именно мужской танец), является очень важным жизненным моментом.

Фильм «Карнавал»

Мы прочувствовали и увидели в этой картине очень душевный, семейный и сложный аспект. Этот фильм воспроизводит внутренние переживания людей, с которыми очень многие связаны – фильм отражает то, что люди переживают в реальной жизни. Не стоит его рассматривать как что-то локальное, такая ситуация существует во всем мире, в частности, молодые люди из Африки, который хотят танцевать балет, не имеют такой возможности. То же самое можно сказать и об Украине, когда талантливые юноши хотят принять участие в каких-то конкурсах, программах, а у них вечно какие-то сложности возникают в этом процессе.

Помимо эмоционального момента со счастливым финалом фильма, тут еще подключен психологический аспект, который связан с мотивацией чего-либо добиваться, – рассказала госпожа посол.

«Молодой охотник» Марко Бергера, члена жюри конкурсной программы ЛГБТ-фильмов «Sunny Bunny», который был представлен в ней вне конкурса, рассказывает о ровеснике героя ленты Хуана Пабло Феликса. Впрочем, это гораздо менее уверенный в себе отпрыск состоятельной городской семьи, пока не обретший увлечения, которое стало бы стержнем и смыслом его существования. Отъезд родителей в недельный отпуск с младшей дочерью побуждает оставшегося без присмотра героя смелее заняться поиском собственной идентификации. Столь трудные для каждого подростка первые шаги к обретению чувственного опыта для центрального персонажа осложняются его гомосексуальностью, усиливающей его робость и, как показывает развитие сюжета, делающей его особенно уязвимым для злоумышленников, стремящихся привлечь подростка для съёмок порно с участием несовершеннолетних.

Марко Бергер

В ленте Бергера в меньшей степени, чем в других представленных на 50-й «Молодости» аргентинских фильмах, ощутима национальная специфика. В центре сюжета здесь оказывается не осмысление исторических травм и региональных особенностей, а моральный выбор, универсальность которого подчёркивается видимой простотой сюжета и безликостью пространства (очевидно, не случайно в снятой в Буэнос-Айресе картине отсутствует узнаваемая архитектура исторического центра, действие разворачивается в ничем не примечательных кварталах пригорода). Юный герой, ещё находящийся во власти детских страхов, представляется лёгкой добычей шантажистов, включающих его в безукоризненно налаженную систему, где каждый, вне зависимости от своего характера и убеждений, под воздействием угроз и посулов бесперебойно исполняет возложенные на него обязанности. Однако эти испытания становятся для молодого человека инициацией. Загнанный в угол, почувствовавший себя обречённым исполнять чужую волю, он по-настоящему проникается собственными ощущениями Добра и Зла и оказывается способным осознать, что в любой ситуации у каждого – вне зависимости от его этнической, культурной или сексуальной принадлежности, в условиях диктатуры или демократической республики, – остаётся свобода выбора.

Укринформ: - Марко, как ваши ощущения от того, что в этот раз вы принимаете участие в фестивале «Молодость» не как участник, а в другой ипостаси – как член жюри?

Марко Бергер: - Я очень рад выступать в роли члена жюри и возглавлять жюри конкурса «Солнечный зайчик» на данном фестивале, для меня это огромная честь. Конечно, ощущения немножечко отличаются от тех, которые я испытывал, когда представлял фильмы, но я уже выступал в этой роли, то есть, проявил себя как режиссер (хороший режиссер, поскольку мои фильмы побеждали).

Получив награды как участник, я могу помогать другим режиссерам, для меня огромным опытом и обучающим моментом является то, что я могу оценивать другие работы. Своего рода, это своеобразный риск, определять, какая работа лучше, какое качество работы лучше.

Укринформ: - Кроме того, что вы – член жюри, вы представили здесь свои два фильма: художественный – «Молодой охотник», а также «Страна карнавала», который является вашим первым документальным фильмом. Это свидетельствует о переходе вас в другой жанр?

М.Б.: - Я себя всегда представлял именно как режиссер художественных фильмов, для меня это не является жанровой сменой, я просто хотел отразить реальность карнавала, прибегнув к документальному кино. Для меня было важно показать карнавал в реальные периоды, когда он проходит, его красоту и яркость, не прибегая к декорациям и каким-то вещам, которые присущи художественному фильму.

Укринформ: - Съемки фильма, я так понимаю, удалось осуществить еще до карантина?

М.Б.: - Съемки этого документального фильма я закончил в январе 2020 года, поэтому пандемия никаким образом на съемочный процесс не повлияла, единственное, что я заканчивал его, когда уже был карантин.

А в апреле 2021 года мы снимали другой художественный фильм, но мы придерживались всех ограничительных мер, съемки проходили не в городе, а на открытой местности, все проводились ПЛР-тесты, были в масках, все 25 человек, которые принимали участие в съемках, придерживались всех необходимых норм – и все прошло нормально.

Укринформ: - Насколько вы знакомы с украинским кинематографом?

М.Б.: - Дело в том, что 90 процентов кинематографических работ, которые мы смотрим в Аргентине, это Соединенные Штаты, французская, немецкая, итальянская кинематография. К сожалению, доступ к фильмам украинской, польской, корейской, японской кинематографии у нас очень маленький, поэтому я не обладаю знаниями относительно украинского киноискусства. Я бы с удовольствием хотел посмотреть ваши фильмы.

Укринформ: - У ваших фильмов очень успешная фестивальная жизнь, в 2013 году ваш фильм «Отсутствующий», принимал участие в 61-м Берлинскому кинофестивале и получил награду Тедди. Вы – дважды победитель конкурса «Солнечный зайчик» на КМКФ «Молодость».

Насколько это расслабляет, либо наоборот – с каждым новым фильмом ты стараешься сделать его еще лучше, чтобы превзойти самого себя?

М.Б.: - Мне очень повезло, что мои фильмы действительно побеждают на фестивалях, но я считаю, что мои фильмы еще очень маленькие – то мало бюджетных средств, то еще что-то. И, несмотря на то, что мои фильмы побеждают, я все равно считаю, что мне есть к чему стремиться и как расти. Я не из тех, кто успокаивается, получив какой-то успех на своем пути, я наоборот. Мне есть что делать, я молод, у меня еще много сил, чтобы творить, я хочу создавать по фильму в год и делаю это из любви к кинематографическому искусству. У меня нет такого понятия, как отдых или отпуск. Перерывы между съемками – для меня процесс роста. Процесс развития является основополагающим.

Укринформ: - Вы сказали, что уже приступили к съемкам следующего художественного фильма. Что это будет за фильм, как будет называться?

М.Б.: - Моя следующая кинематографическая лента будет касаться темы гомофобии, насилия и всего, что происходит в этом мире и очень часто встречается в Латинской Америке. Все это я хотел отразить в своем фильме, потому что это – проблема культурного плана, проблема насилия, которая в нашей культуре преобладает.

В моем фильме треугольник – гомосексуалист, гетеросексуальный представитель и бисексуал – три молодых человека, которые пребывают на отдыхе, и показано взаимоотношения между ними, проблемы, которые охватывают наше общество, в частности насилие. Это будет триллер, название на английском языке «Хорс плей» – это как бы игра, которая связана с насильственными элементами. Это такая сложная тема, но о ней нужно говорить, чтобы общество было более толерантным, и люди понимали друг друга больше.

Для меня фильм и съемки фильма являются инструментом для того, чтобы изменить каким-то образом человеческую ментальность, поэтому я и работаю именно в этом жанре, кинематограф для меня близок – и поэтому я творю такие фильмы, – рассказал Марко Бергер Укринформу.

Александр Гусев, Любовь Базив. Киев