«ЛНР»: закрытые КПВВ, отключенная связь, бастующие шахтеры

Из "ЛНР" 10 июня можно было выехать только в гробу…

В так называемых «ЛНР» и «ДНР» 10 июня не открыли пункты пропуска на линии разграничения. Официально сослались на карантин, а открытие Украиной КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка» назвали провокацией.

"Решение Украины об одностороннем открытии контрольно-пропускного пункта у Станицы Луганской на фоне роста заболеваемости новой вирусной инфекцией в ВСУ является провокацией, направленной на ухудшение эпидемической ситуации...", – говорится в сообщении Луганской телерадиокомпании.

На «Станице Луганской» с украинской стороны с утра собралось около двух сотен человек, но на ту сторону не пропустили никого.

Как пишут пользователи соцсетей, с луганской стороны люди приехали к КПВВ в 5 утра, и простояв по 5-6 часов, вынуждены были вернуться домой. Вот пост одного из местных: "Простоял с пяти утра. Потом приехали гаишники и сказали всем уезжать, или всем впаяют штрафы".

В итоге из "ЛНР" пропустили только гроб с покойником.

А тем временем на оккупированной части Луганщины уже несколько дней не работает связь «Водафон», и что самое интересное – сеть ВКонтакте. Оператор утверждает, что повреждения связи, или ее блокировка – на стороне сепаратистов, но специалистов на место аварии не пускают.

Люди связывают проблемы с коммуникациями с забастовкой горняков шахты «Комсомольская» вблизи города Антрацит.

Рабочие выдвинули требования по зарплате и с 5 июня находятся под землёй. Именно после этого в самопровозглашенной "республике" замолчал «Водафон» и заглючили соцсети. Самих забастовщиков заблокировали под землей силы полиции "ЛНР". Им запрещают спускать еду и воду. Представители независимых профсоюзов сообщают о похищениях и пытках активистов.

"В Антраците 7 июня с вечера начались задержания людей, которые поддерживали шахтёров информационно и организовывали забастовочные движения на других шахтах. Аресты прошли в городах Краснодон, Ровеньки, Красный луч, Белореченск. Просто приезжает министерство госбезопасности и без каких-либо документов забирает человека со всеми его компьютерами и телефонами и увозят в неизвестном направлении", – утверждает Александр Васьковский, сопредседатель независимого профсоюза шахтёров Донбасса.

По его словам, в городах находится множество военных, которые блокируют входы-въезды в угольные предприятия, в частности, шахту «Фрунзе» в Ровеньках, Белореченская и др.

Весной 2020 года в "ЛНР" объявили о реформировании угольной отрасли. Одновременно было объявлено о возможном увольнении 3 тысяч шахтёров – каждого десятого.

Кстати, на телеканале "ЛНР" и других официальных ресурсах сепаратистов о шахтерских забастовках нет ни слова.

Да и то: разве могут люди бастовать в свободной, богатой и самодостаточной стране?

Ольга Коростелева

FB