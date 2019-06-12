И снова о варрантах, или Сказка о том, как Сорос и рептилоиды украинцам развиваться не дают

Так много говорят о «кабале для Украины». Но странная на самом деле кабала выходит...

В Украине есть мода. Люди, которые крайне далеки от рынка еврооблигаций, любят комментировать события, там происходящие. И хлебом не корми, дай поругать Яресько за реструктуризацию, которая, судя по перечню обвинений, была проведена в интересах то ли украинских коррупционеров, то ли мировой закулисы, то ли их обоих, вместе взятых. И больше всего критикуют появление варрантов, которые, по мнению многих критиков, могут высосать все соки из экономики Украины. И вот уже представители экономической команды президента дают интервью, в которых анонсируют будущие операции по выкупу тех самых варрантов.

Во-первых, про реструктуризацию. Она действительно была мягкой, очень дружественной для инвесторов. Но это связано в первую очередь со слабостью переговорной позиции Украины на момент той самой реструктуризации. Стране кровь из носа нужна была поддержка МВФ, условием которой было урегулировать вопрос с нашими рыночными кредиторами. При этом, сам МВФ требовал списания части долга. И об этом всем, конечно же, знали кредиторы, прежде всего крупнейший на тот момент держатель украинского долга, Фонд из Калифорнии, Franklin Templton. И, конечно же, они воспользовались этим в переговорах. В итоге, Украина реструктуризировала долг, списала часть и решила главную свою проблему – проблему ликвидности, а именно отсрочив обязательства. Решив ключевые проблемы. С другой стороны, инвесторы добились минимального списания долга и получили производный инструмент – те самые варранты, выплаты по которым зависят от темпов роста украинского ВВП.

Являются ли условия кабальными? Конечно же, нет. Это результат компромисса. При этом, Украина списала долга на 3 млрд долларов (а еще 3 млрд долларов долга по еврооблигациям Януковича навсегда зависли где-то в сумраке и вряд ли в ближайшем будущем по ним кто-то осмелиться хоть что то заплатить). При этом, инвесторы получили те самые варранты в эквиваленте 3 млрд долларов, если их считать по номиналу. И многие кричат, что эти бумаги озолотят наших кредиторов и выжмут последние соки из страны. Но тогда странно, что на данный момент они стоят меньше 70% от номинала. Т.е. их суммарная стоимость сейчас, спустя 5 лет после реструктуризации, меньше списанного номинала. Существенно меньше. При этом, все 5 лет по ним никто не платил никаких купонов, что сильно сэкономило Украине деньги. И если бы кто-то из власти не начал вслух говорить об их выкупе, то были бы еще дешевле.

Таким образом, странная кабала выходит. Представьте, есть у вас друг Вася. Вася вам должен 100 гривен, но денег нет – и он вам выдает расписку, что будет вам платить часть своего экстразаработка каждый год. И жена Васи ходит и рассказывает всем, что вы загнали ее мужа в кабалу. Но при этом бумажка, которую дал вам Вася, сейчас стоит гривен 70. Странная кабала, не находите?

Есть ли риски, что украинское ВВП вдруг начнет быстро расти и мы вынуждены будем много платить кредиторам? Теоретически все возможно. Но пока никто не готов поставить на это деньги. Иначе бы эти самые варранты стоили бы гораздо больше. Но, теоретически, может быть кто-то что-то знает – и скоро мы действительно начнем расти по 10% в год. Хорошо, если мы все с вами в это верим, то может быть разумно – избавиться от варрантов. Просто отказаться от выплат по ним мы не можем. Это будет дефолт. И, кажется, все уже определились с тем, что дефолт – это плохо. И тогда вам надо прийти к инвесторам и сделать им предложение. И уже об этом сейчас говорит экономический советник Зеленского, господин Гетьманский. И собственно, хорошо, что они об этом думают. Плохо, что они говорят об этом вслух.

У вас есть два пути. Формально. Первый – прийти к инвесторам и выкупить все бумаги. Но этот вариант – изначально не реалистичный. Выкупателя прокуратура посадит. Ведь как только вы начнете их покупать, об этом начнут говорить за пивом в Лондоне – и цена взлетит. И они будут стоить гораздо выше. А значит, вы переплатите. Поэтому такой вариант реально не реален. И остается вариант реструктуризации варрантов, когда вы предложите их держателям обменять эти инструменты обратно на еврооблигации. Это возможно и тут вопрос – на какой формуле обмена стороны договорятся. И вот тут крайне важно, чтобы стоимость этих самых варрантов при начале переговоров была минимальна. Согласитесь, если что-то стоит 30 процентов от номинала и вы предлагаете это поменять, то вероятно вы выдадите вашему кредитору еврооблигаций на гораздо меньшую сумму, чем если это будет стоить уже 70. Или уже 100. Цена очень важна. Это ведь сделка. И вам надо, чтобы ваши кредиторы на нее пошли. И поэтому, если сейчас варранты стоят 70% от номинала, то вы теоретически можете рассчитывать, что просто вернете все на круги своя, выпустив взамен еврооблигации на номинал. А если цена будет 100 или выше номинала, то вам придется выпустить бумаги для обмена уже на большую сумму. И украинскому правительству, украинским властям, крайне важно делать все, чтобы не подстегивать цену на них на рынке.

А что происходит, когда вы говорите о потенциальном выкупе? Правильно, цена растет. Поэтому хорошо, что экономический советник говорит, что дефолт – это плохо. Хорошо, что он думает о том, как цивилизованно избежать рисков выплат по варрантам. Но плохо, когда он об этом говорит вслух. Это очень дорого. Для страны.

Сергей Фурса

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