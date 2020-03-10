Коронавирус, нефть, дефолт в Ливане: девять черных лебедей мировой экономики

Просто одновременное совпадение нескольких маловероятных событий на одном временном этапе…

Из комментария для ЛІГА.Бизнес.

1. В прошлый понедельник аналитики OECD снизили прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 году на 0,5 процентных пункта – до 2,4%.

Европейский центральный банк должен выпустить прогноз на этой неделе. Международный валютный фонд и Мировой банк – в апреле. Но уже понятно, что прогнозы будут в сторону ухудшения. Вопрос стоит лишь в том, будет ли выход из кризиса V-образным, или бизнесу надо вспоминать другие буквы алфавита.

2. В четверг Саудовская Аравия и РФ не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Саудовская Аравия начала ценовую войну, в результате которой за субботу и воскресенье нефть марки Brent зафиксировала падение на 30% – до $34 – это худшая динамика с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Стоимость US crude oil упала до $28.

Да, России будет непросто, но это еще один шок для мировой экономики. И нет – снижения цен на заправках в Украине не будет. И да, в долгосрочной перспективе это еще и риск для зеленой энергетики (а, значит, и для климата).

3. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 0,5%.

Это исторически рекордно низкая цена – инвесторы с разных стран побежали в "тихую гавань" американских ценных бумаг.

Чтобы вы понимали, насколько это "рекордно низкая цена", стоит сказать, что в начале прошлой недели исторический минимум был на уровне … 1,3–1,4%.

4. Еще одна гавань – стоимость золота.

На фоне распространения COVID-19 и падения доходности облигаций, цена на золото показала самый существенный недельный рост после кризиса 2009 года и зафиксировалась на максимуме за последние семь лет.

5. Федеральная резервная система США первый раз со времен кризиса 2008 года провела снижение ставки (на 50 bps) между плановыми заседаниями.

6. Несмотря на экстраординарное решение ФРС и смягчение монетарной политики, уровень волатильности на американском рынке зашкаливал на прошлой неделе.

Фактически это были самые сильные "качели" с 2011 года – в начале недели рынок увидел рост на 5,1% (+1294 bps – лучший результат с 2009 года), затем во вторник падение на 800bps. В среду – опять рост на 1200 bps, и снова падаем в четверг. И это уже после прошлой недели, когда биржевые индексы США и Европы упали более чем на 10% – тогда это стало самым сильным падением с 2008 года.

7. Выглядит так, что на фоне падения на азиатских рынках (Nikkei уже упал на 6% сегодня, гонконгский HSI – 4%) понедельник Dow может открыться на 1200 пунктов ниже. Нам предстоит еще одна турбулентная неделя.

8. По последним данным, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в более чем 100 странах, количество заразившихся по всему миру превысило 108 500 человек.

Во многих странах существенно нарушены экономические процессы, замедляется международная торговля, авиакомпании отменяют рейсы, государственные организации тестируют варианты удаленной работы.

9. А еще дефолт в Ливане – недавней Швейцарии Ближнего востока ...

Каких вам … еще сигналов не хватает, чтобы понять, что в такой ситуации нельзя быть хрупкими...

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде

ЛІГА.Бизнес