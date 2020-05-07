Бизнес-жертвы-2: COVID-19 умножил их многократно. Список увольнений

Очень важно начать возвращать бизнес в нормальное русло

Я уже писал недавно о потенциальных увольнениях в прокатной компании Hertz и ритейловых сетях J.Crew, Neiman Markus и J.C. Penney. https://bit.ly/3dlMd0O:

Hertz: – 40 тыс. сотрудников.

J.Crew: – 15 тыс. сотрудников.

Neiman Markus: – 14 тыс. сотрудников.

J.C. Penney: – 85 тыс. сотрудников.

За последние несколько дней негативных новостей о новой реальности прибавилось.

SHARED ECONOMY

AirBnb: увольняет 1,900 сотрудников (25% персонала) https://cnb.cx/3c7kroy

UBER: увольняет 3,700 сотрудников (14% персонала) https://cnb.cx/35E2ICC

LYFT: увольняет 982 сотрудника и еще 288 отправлены в неоплачиваемый отпуск (17% персонала) https://bit.ly/35EjaCY

АВИА ОТРАСЛЬ И ТУРИЗМ

Boeing: планируется сокращение 16000 позиций (10% персонала) https://bit.ly/3cgpoLS

United Airlines: планирует сократить 3400 человек (30% персонала) https://bit.ly/2WyYecv

Virgin Atlantic: сокращает 3150 человек https://bit.ly/2WdD8BD

TripAdvisor: сокращает 900 человек (25% персонала) https://bit.ly/3cgpFyo

РИТЕЙЛ СЕТИ

Best Buy отправил в неоплачиваемый отпуск с 19 апреля 51000 из 125000 своих сотрудников, в основном временных рабочих в магазинах https://bit.ly/2zZ9nvs

Under Armour временно сокращает 6700 сотрудников своих магазинов https://bit.ly/3bemHZQ

Sephora, сеть магазинов парфюмерии, сократила 3000 сотрудников в США https://bit.ly/2WFiMjM

Kate Spade, Stuart Weitzman и Coach уволили около 2100 сотрудников своих магазинов с 25 апреля https://bit.ly/3cbo4dl

СФЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ

Walt Disney World: в связи с закрытием парков развлечений отправил в неоплаченный отпуск 43000 сотрудников https://cbsn.ws/3ftStoX, но рассчитывает взять их обратно на работу после окончания карантина.

ClassPass, фитнес платформа, сократила персонал на 700 человек (50%), из которых около 300 уволены, а 400 отправлены в неоплачиваемый отпуск https://cnb.cx/2SJL77g

Очень важно начать возвращать бизнес в нормальное русло. По всему миру, конечно, с соблюдением всех мер безопасности.

Владислав Рашкован

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