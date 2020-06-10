МВФ – поддержка Украины. Цифры и факты, демонстрирующие ее уровень

#IMF – поддержка Украины. Какой она будет в ближайшее время?

Для тех, кто не видел вечернюю новость: Совет директоров МВФ утвердил новую программу Stand-by для Украины. 18 месяцев. 5 млрд долларов. Все средства направляются в бюджет. Первый транш в 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину – будет на счетах Правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах. Вот официальный пресс-релиз Фонда.

Чтобы вы понимали уровень поддержки Украины от МВФ, дам пару фактов:

- Украинская программа Stand-by – первая новая структурная программа (upper credit tranche program), которую утвердил Совет директоров МВФ с 26 марта этого года (когда Фонд перешел на работу в условиях карантина); с 26 марта и до сегодня утверждались только программы emergency financing или же (чтобы предоставить больше средств в бюджет для реакции на пандемию) немного видоизменялись условия ранее утвержденных программ (programs were augmented);

- 5 млрд долл украинской программы Stand-by – самый большой уровень поддержки Фонда для всех стран мира с 26 марта этого года (если не считать 3 решения по FCL линиям);

- в целом по состоянию на вечер прошлой пятницы, 5 июня, за время карантина Совет директоров МВФ:

● Поддержал 67 запросов от стран на emergency financing (RFI, RCF-инструменты) на общую сумму US$ 23.6 млрд;

● Для нескольких стран (Бенин, Того, Гондурас, Грузия, Армения) Фонд незначительно увеличил сумму кредитов по уже существующим (ранее утвержденным) программам;

● Для 9 беднейших стран Фонд продлил действие существующих программ;

● Для 27 беднейших стран Фонд отложил оплату долгов (CCRT debt relief requests) на 6 месяцев на общую сумму в US$ 0.2 млрд;

● Утвердил 3 запроса (Колумбия, Перу, Чили) на FCL линии на общую сумму в US$ 45.6 млрд долл – но FCL - это не предоставление кредитов странам, а в принципе что-то вроде потенциальных обещаний, что эти деньги могут выдаваться странам с сильной макро базой. Ранее такие линии не были drawn.

На картинке – это все показано (без FCL).

Еще раз спасибо всем, кто шел вместе по этому сложному пути.

Теперь – дело за малым – идти по программе, начиная с сегодняшнего дня.

Владислав Рашкован

FB