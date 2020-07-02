Товарищи депутаты, каких вам ... еще реформ не хватает?

Товарищи депутаты, каких вам ... еще реформ не хватает?

Владислав Рашкован Владислав Рашкован
Укринформ
 Хотите печатать деньги?

1. Продуктивную эмиссию хотите? Сколько – 200-300 млрд? а почему так мало? Ведь остановиться реально будет сложно. Кроме того, открою тайну – Деньги в экономику попадают не только через кэш – у денег есть много каналов. Один из них – кредитование. А вот прямое финансирование правительства Нацбанком запрещено. Чтобы его реализовать, придется возвращать схемы прокручивания денег через частные или гос банки, как когда-то уже делали для капитализации государственной энергетической компании, да и не только.

2. Хотите более высокой инфляции, чтобы переложить инфляционный налог на плечи наиболее бедных слоев населения? Вы действительно считаете, что именно так наполняется бюджет и так «служат народу»?

3. Хотите более высокой девальвации, чтобы пострадали опять-таки украинские работники, которые получают доход в гривне, но выиграли (как было исторически) «экспортеры» - во многом, просто часто олигархи? Или просто соскучились за украинскими курсовыми качелями?

4. Хотите ухода «ненавистного» иностранного капитала из страны, и как результат снижения золото-валютных резервов?

5. Доступ к рефинансированию тоже хотите вернуть – так чтобы кредитовать близкие банки под ноль? А они чтобы кредитовали дружественный вам бизнес тоже по очень низким ставкам? Вы действительно думаете, что это все еще возможно?

6. Хотите вернуть национализированный банк в руки прошлых собственников? Или вернуть на рынок обанкроченные банки украинских олигархов? Вы действительно думаете, что это именно то, что нужно сегодняшней банковской системе?

7. Роста кредитования хочется? А что, если иностранные банки, наоборот, перестанут кредитовать? Будете заставлять кредитовать государственные банки, уничтожив их наблюдательные советы и назначив туда новых менеджеров? Так проходили уже это в прошлом. Как говорил один уважаемый человек: в балансах гос банков можно увидеть лица и хвосты всех предыдущих правительств. До сих пор разбираем завалы: с 2008 по 2014 годы гос банки выдали украинских олигархам 10 млрд долл кредитов – 100% не возврат, а потом за счет тех же украинских налогоплательщиков капитализировали эти банки на те же 10 млрд долл.

8. Хотите, чтобы международные партнеры ушли из Украины, и весь мир смотрел на Украину, как на изгоя во время мирового кризиса?

А теперь пару слов о НБУ:

1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.

2. Глава НБУ – лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)

3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране

4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка – реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире

5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис

6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис

7. В банковской системе адекватная ликвидность – несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году – НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году

8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты

9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков

10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)

11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране – как результат на сегодня более 50% карточных операций – безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику

12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей

13. Глава НБУ – один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.

FB

* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

Рубрики

Агентство

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны, кроме того, цитирование переводов материалов иностранных СМИ возможно только при условии гиперссылки на сайт ukrinform.ru и на сайт иноземного СМИ. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с пометкой «Реклама», «PR», а также материалы в блоке «Релизы» публикуются на правах рекламы, ответственность за их содержание несет рекламодатель.

© 2015-2020 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»

Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-