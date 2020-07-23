Александр Олейник, и.о. директора ГП «Морской торговый порт «Южный»

Столь стремительного наращивания объемов перевалки грузов, как в текущем 2020 году, госстивидор "Южный" еще не знал. В течение января-июня тут установлены три рекорда перевалки – самый большой объем месячной и квартальной грузопереработки в истории порта и рекорд обработки полувагонов. Благодаря совершенствованию технологии работ менеджмент предприятия не просто укрепил лидирующее положение в морской отрасли, но и демонстрирует комплексный подход к динамическому развитию и увеличению прибыли – путем диверсификации грузов и модернизации мощностей. Ознакомившись с результатами работы морпорта в первом полугодии, в частности, увеличением почти вдвое объемов грузоперевалки, министр инфраструктуры Владислав Криклий высоко оценил усилия обновленного менеджмента: "Госстивидор "Южный» является портовой жемчужиной Украины. Я очень рад, что, изменив руководство, мы показываем стремительный рост". На днях руководитель порта Александр Олейник презентовал на борту буксира "Владимир Иванов" итоги работы за полугодие: госстивидор принял и обработал 158 судов, из которых 82 типа Capesize – вдвое больше, чем за 6 месяцев 2019 года. Зафиксированы исторические максимумы суточной выгрузки полувагонов – 959 единиц и суточной их обработки – 1056 единиц. Резко увеличились прибыль предприятия, зарплаты портовиков и отчисления в бюджет. После завершения презентации руководитель порта подробно рассказал в интервью Укринформу о том, какие проблемы сейчас решает менеджмент предприятия, стремясь сохранить и усилить лидерские позиции в морской отрасли страны.

- Какова стратегия дальнейшего поддержания высокой конкурентоспособности госстивидора в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса? - Прежде всего хочу отметить, что и в 2019 году портовики "Южного" хорошо отработали, осуществив перевалку 15,15 миллиона тонн грузов. Перед нами стояла задача – проанализировать и усовершенствовать организацию работы подразделений, минимизировать сбои и укрепить сотрудничество с АО «Укрзализныця» для обеспечения роста производительности портовых мощностей. Многое удалось: благодаря слаженной работе всего коллектива порта были сведены к минимуму потери времени балкеров у причалов госстивидора. А железнодорожная станция «Береговая» увеличила пропускную способность до 15 поездов в сутки. В итоге объем перевалки в мае достиг рекордного показателя за всю историю работы порта с 1978 года, а по итогам полугодия мы преодолели рубеж грузооборота в 10,6 миллиона тонн грузов, что на 61% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль предприятия возросла в несколько раз – при годовом плане в 140 миллионов гривен составила за полгода 355 миллионов. Соответственно увеличились и достигли 629 миллионов гривен платежи в бюджеты всех уровней – при годовом финплане 757 миллионов, а также возрос в полтора раза уровень оплаты труда портовиков! Сейчас среднемесячная зарплата составляет свыше 30 тисяч гривен, причем рост зарплат связан с долевым участием каждого в общем успехе предприятия. Коллектив порта доказал, что при эффективной организации грузопереработки и качественном обслуживании имеющегося подъемно-транспортного оборудования можно значительно увеличить грузооборот порта. Считаем: то, что было вчера рекордом, сегодня – уже норма, останавливаться на достигнутом не будем... - Что конкретно нужно изменить для еще большего увеличения грузооборота порта? - В первую очередь, необходимо совершенствование транспортных технологий и модернизация перевалочних мощностей, далее – диверсификация базы грузов и расширение их номенклатуры. Мы убеждены, что стабилизировать и увеличивать объемы перевалки можно за счет реализации ряда инвестиционных проектов, связанных с дальнейшим ускорением темпов грузопереработки и совершенствованием складских операций. Ведь менеджерам порта нужно неукоснительно соблюдать сроки приема и перевалки грузов, обусловленные контрактами с предприятиями-грузоотправителями. Только так можем успешно конкурировать на жестком рынке услуг.

- Не могли бы уточнить, о каких перегрузочных комплексах идет речь? - Одним из важнейших инвестиционных проектов, которые осуществляем за счет собственных средств, является строительство перегрузочного комплекса импортных грузов, который сейчас находится на стадии проектирования. Этот комплекс должен соответствовать всем требованиям современных портовых перевалочных объектов и рассчитан на перемещение прибывших в порт импортных грузов на специальную площадку, где они будут храниться, а затем отгружаться в адрес предприятий-грузополучателей. Комплекс позволит резко увеличить объемы обработки импортного угля, глины, бентонита и других грузов. Главной целью является увеличение доли импорта товаров в общем грузообороте до 7 миллионов тонн в год. Второй инвестобъект – реконструкция комплекса экспортных навалочных грузов на 5, 6 и 7 причалах, что включает установку перегрузочной машины, дополнительного стакера, а также поэтапную замену крановой схемы механизации на складах с установкой 2-х реклаймеров. Пуск комплекса позволит нам ускорить темпы погрузки балкеров и судов типа Capesizе, что, в свою очередь, будет способствовать расширению клиентской базы порта. Не менее важно строительство нового комплекса вагоноопрокидывателя, ввод в эксплуатацию которого позволит выгружать значительно больше полувагонов при увеличении скорости их обработки. Кроме того, хотим исключить риски сбоев в цепи грузопереработки в случае выхода из строя одного из двух действующих роторных вагоноопрокидывателей. Напомню, в первом полугодии 2020 портовики "Южного" обработали 144,5 тисячи полувагонов, увеличив на 46% объемы переработки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того, продолжаем пополнять современными кранами парк подъемно-транспортного оборудования для увеличения объемов грузопереработки, в том числе транзитных грузов.

- Уже подсчитано, во сколько обойдется порту модернизация важнейших узлов перевалки? - Ориентировочно в 700-800 миллионов гривен. Добавлю: если не хватит имеющихся на счетах денежных ресурсов, обратимся за кредитованием к финансовым учреждениям. Порт "Южный" – предприятие со стабильно высокими доходами, и полагаем, что репутация успешного госстивидора будет и в дальнейшем укрепляться. - А в чем заключается стратегия диверсификации грузов? - Начну с того, что наибольший объем перевалки составляют железорудный концентрат и окатыши, которые экспортируют предприятиям-заказчикам стран Юго-Восточной Азии группы компаний "Метинвест", "Феррэкспо" и другие. Кроме того, в порту суда загружаются зерновым и другим грузом, а из США и разных стран через наш порт в Украину поступают партии энергетического, коксующегося углей и иных грузов. Объемы грузопотоков колеблются в зависимости от конъюнктуры на мировом рынке этих товаров. С учетом этого фактора, а также временно закрытого, в связи с пандемией коронавируса, европейского рынка считаем своей важнейшей задачей диверсификацию грузов: в отличие от клиентов-грузоотправителей паузы в ожидании благоприятной конъюнктуры для нас, портовиков, совершенно неприемлемы. Поэтому и расширяем клиентскую базу, привлекая к сотрудничеству также грузоотправителей химических и других грузов, чтобы всегда иметь альтернативную загрузку перевалочных мощностей и складских помещений.